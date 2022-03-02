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Роман Абрамович
Челси
АПЛ
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#Роман Абрамович #Челси #АПЛ

Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо

02 марта, 21:45

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С того момента клуб:

Сейчас Абрамович объявил о продаже «Челси». Вот полный текст его заявления:

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего управления футбольным клубом «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я решил продать его. Я считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров «Челси».

Продажа «Челси» не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв в Украине. Это включает в себя предоставление средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это решение было невероятно трудным. Мне больно расставаться с «Челси» вот так. Однако я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

Спасибо,

Роман»  .

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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