Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо
Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С того момента клуб:
- Пять раз побеждал в АПЛ.
- Пять раз брал Кубок Англии.
- Трижды брал Кубок Лиги.
- Дважды побеждал в Суперкубке Англии.
- Два раза брал кубок Лиги чемпионов.
- Два раза побеждал в Лиге Европы.
- По одному раз побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.
Сейчас Абрамович объявил о продаже «Челси». Вот полный текст его заявления:
«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего управления футбольным клубом «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я решил продать его. Я считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров «Челси».
Продажа «Челси» не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв в Украине. Это включает в себя предоставление средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.
Пожалуйста, знайте, что это решение было невероятно трудным. Мне больно расставаться с «Челси» вот так. Однако я считаю, что это в интересах клуба.
Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.
Спасибо,
Роман» .