Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо

Сейчас Абрамович объявил о продаже «Челси». Вот полный текст его заявления:

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего управления футбольным клубом «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я решил продать его. Я считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров «Челси».

Продажа «Челси» не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв в Украине. Это включает в себя предоставление средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.