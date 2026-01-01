Роман Абрамович

Дата рождения
24 октября 1966 г.
Инфо
Российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер
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Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
Футбол
Абрамович стал гражданином Португалии. Это подтвердили три источника
#Роман Абрамович
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Футбол
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
#Роман Абрамович
Футбол
У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче
#Челси
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
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Материалы
Сколько стоит «Челси» и кто его покупает: владельцы бейсбольного клуба и бизнесмен, который отдает миллиард на спасение природы
#Челси
Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе
#Челси
Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо
#Роман Абрамович
Что означает «Абрамович передал контроль над «Челси». Он еще владелец? У него есть власть? Что там за фонд?
#Роман Абрамович
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
#Челси
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
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