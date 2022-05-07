Сколько стоит «Челси» и кто его покупает: владельцы бейсбольного клуба и бизнесмен, который отдает миллиард на спасение природы

Кто будет новым владельцем «Челси»: стоимость сделки, куда пойдут деньги

Достигнута договоренность о продаже «Челси». Клуб выпустил официальное заявление, в котором рассказал о согласовании всех условий. Ожидается, что теперь «Челси» будет управлять консорциум во главе с Тоддом Боэли. Клуб называет и других владельцев из его группы – это Марк Уолтер, Хансйорг Висс. Они купят акции за 2,5 миллиарда фунтов.

В заявлении «Челси» указано, что возможные владельцы потратят еще 1,75 миллиарда фунтов на клубную академию, стадион «Стэмфорд Бридж», женскую команду и другие вещи. Важно: пока «Челси» все еще называет консорциум Боэли предполагаемым владельцем. Для завершения сделки нужны соответствующие разрешения. Все подтвердится только в конце мая.

Вопрос продажи клуба упирался в долг 1,5 миллиарда фунтов перед Романом Абрамовичем. Сначала Абрамович его простил, но The Times утверждал обратное. 5 мая «Челси» даже выпускал отдельное заявление, где объяснял ситуацию. Основной тезис: Абрамович все-таки не просил клуб вернуть ему долг. В заявлении о договоренностях с Боэли нет подробностей по этому поводу.