Сколько стоит «Челси» и кто его покупает: владельцы бейсбольного клуба и бизнесмен, который отдает миллиард на спасение природы
Кто будет новым владельцем «Челси»: стоимость сделки, куда пойдут деньги
Достигнута договоренность о продаже «Челси». Клуб выпустил официальное заявление, в котором рассказал о согласовании всех условий. Ожидается, что теперь «Челси» будет управлять консорциум во главе с Тоддом Боэли. Клуб называет и других владельцев из его группы – это Марк Уолтер, Хансйорг Висс. Они купят акции за 2,5 миллиарда фунтов.
В заявлении «Челси» указано, что возможные владельцы потратят еще 1,75 миллиарда фунтов на клубную академию, стадион «Стэмфорд Бридж», женскую команду и другие вещи. Важно: пока «Челси» все еще называет консорциум Боэли предполагаемым владельцем. Для завершения сделки нужны соответствующие разрешения. Все подтвердится только в конце мая.
Вопрос продажи клуба упирался в долг 1,5 миллиарда фунтов перед Романом Абрамовичем. Сначала Абрамович его простил, но The Times утверждал обратное. 5 мая «Челси» даже выпускал отдельное заявление, где объяснял ситуацию. Основной тезис: Абрамович все-таки не просил клуб вернуть ему долг. В заявлении о договоренностях с Боэли нет подробностей по этому поводу.
Официальные данные: общая сумма инвестиций новых владельцев составит 4,25 миллиарда фунтов (те самые 2,5+1,75). Для финального подтверждения необходимо одобрение от АПЛ и правительства Великобритании. Роман Абрамович владел клубом с 2003 года. За это время «Челси» пять раз побеждал в АПЛ, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Роман Абрамович объявил о поиске покупателей для «Челси» в марте 2022 года. Почти сразу после этого правительство запретило ему любой бизнес в Великобритании. Поэтому деньги с продажи «Челси» Абрамович не получит. Сначала они будут переведены на специальный замороженный счет, а позже пойдут на благотворительные цели. Это подтверждает «Челси».
На покупку «Челси» было несколько претендентов: семья Джо Рикеттса, Мартин Броутон и другие. Фанаты «Челси» протестовали против заявки миллиардера Риккетса. Всего на покупку клуба появилось около 30 заявочных предложений. Основных кандидатов и заявку Тодда Боэли подробно разбирал Кирилл Бельский (вот тут). В этом материале – короткие профайлы новых владельцев.
Что надо знать о Боэли и других новых владельцах «Челси»
Тодд Боэли
46-летний Боэли давно связан со спортом: он владеет миноритарными пакетами акций в клубах «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Forbes утверждает, что Боэли выстраивал кредитный бизнес компании Guggenheim Partners и оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов. Своими деньгами Боэли часто поддерживает медицинские исследования.
Он известен своей ролью соучредителя и исполнительного директора компании Eldridge Industrie (инвестирует в страхование, спорт, СМИ). Боэли уже давно нацеливался на покупку «Челси». Football London еще в 2019 году писал о его желании выкупить клуб у Абрамовича. Тогда же были новости о возможной покупке «Тоттенхэма». Обе сделки не состоялись.
В марте 2022 года Боэли привлек к покупке «Челси» калифорнийскую инвестиционную компанию Clearlake Capital. На сайте «Челси» она указана рядом с фамилиями других владельцев. Эта фирма владеет примерно 45-48 миллиардами фунтов (данные отличаются). Надо запомнить еще двух людей – Дэнни Финкельштейна и Барбару Чароне. Они тоже входили в консорциум Боэли.
Марк Уолтер
Это основной владелец клуба «Лос-Анджелес Доджерс». На сайте клуба указано, что Уолтер спонсирует образовательные программы: Chicago Beyond, OneGoal и Academy Group. Бизнес Уолтера распространяется на сферу развлечений, энергетики, инфраструктуры и недвижимости. Борется он и за сохранение природных активов – даже спасает вымирающие виды животных.
Состояние Уолтера оценивается в 3,9 миллиарда долларов. В составе инвестиционной группы он приобрел бейсбольную команду «Лос-Анджелес Доджерс» в 2012 году. Еще Уолтер был одним из основателей той самой фирмы Guggenheim Partners – сейчас остается там директором. Она оказывает финансовые услуги и контролирует активы на сумму около 50 миллиардов долларов.
Когда Уолтер покупал «Лос-Анджелес Доджерс», он сделал лицом команды владельцев Мэджика Джонсона. Los Angeles Times в момент согласования тогда называл его порядочным человеком и бизнесменом. И делал акцент на том, что обычно Уолтер покупает здания. Позже по деятельности Уолтера были разбирательства и скандалы в СМИ, но они всегда решались положительно.
Хансйорг Висс
Он родился в 1935 году. Это швейцарский бизнесмен, который в последнее время жил в США. Висс обозначил интерес к покупке «Челси» еще 2 марта. Тогда рассказал, что может сделать это в составе консорциума. Швейцарские сайты называют его одним из самых щедрых людей мира. Висс обязался пожертвовать миллиард долларов на природоохранные проекты.
Forbes считает состояние Висса в долларах – там оно оценивается в 5 миллиардов. На той же странице указаны подробности. Висс еще в 70-е основал производителя медицинского оборудования Synthes. В 2012 году компания Johnson & Johnson купила Synthes за 20,2 миллиарда долларов. Висс жертвует деньги для ускорения медицинских открытий и владеет фондами.
Американская академия искусств и наук даже сделала его своим членом в знак признания из-за благотворительной деятельности. Считается, что деньги Висса помогли защитить более 27 миллионов акров (1 акр – 0,475 гектара) земли на планете. Сайт Blick писал: «В Америке считают, что мультимиллиардер из Берна сыграл ключевую роль в победе Джо Байдена на выборах».