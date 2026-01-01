Тодд Боэли

Инфо
Американский бизнесмен, инвестор и филантроп
Факт
В 2022 г. купил "Челси"
Лента
Материалы
Материалы
Сколько стоит «Челси» и кто его покупает: владельцы бейсбольного клуба и бизнесмен, который отдает миллиард на спасение природы
#Челси
Все материалы