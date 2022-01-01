Кино: Материалы

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33 лучших сериала Netflix
#Netflix
2 часа назад
В чем секрет успеха студии A24 – самые интеллектуальные фильмы массового кино, которые все любят
#A24
3 часа назад
Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается
#Симпсоны
вчера, 16:54
Сильвестр Сталлоне перерисовал тату с лицом жены на морду собаки – и развелся с женой
#Сильвестр Сталлоне
вчера, 16:05
Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет
#Клон
24 августа, 19:31
Игра: угадайте советский мультсериал по одному кадру
#кино
24 августа, 19:22
Кто такие харфуты – темнокожие предки хоббитов из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Полный разбор
#Властелин колец: Кольца власти
23 августа, 20:30
Главная звезда «Дома дракона» бросила школу ради карьеры, жила на чердаке и работала посудомойкой
#Милли Алкок
19 августа, 18:00
Почему индийское кино такое странное и как его понять
#Индия
22 июля, 19:20
Как «Курьер» стал уникальным советским фильмом о бунте молодости – и почему его все любят даже спустя 35 лет
#Курьер
20 июля, 14:50
5
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
22 августа, 22:11
Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
22 августа, 17:48
Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
#Дом дракона
22 августа, 14:17
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
16 августа, 18:30
Игра: угадайте советский сериал по одному кадру
4
#кино
21 августа, 18:19
4
Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
#Marvel
21 августа, 16:59
Голливуд снял версию «Иронии судьбы» – это сделал режиссер русских комедий с провальными рейтингами
#Ирония судьбы
18 августа, 20:00
Марлон Брандо отказался от «Оскара» и выпустил на сцену индианку, но ее речь о неравенстве высмеяли – и извинились только спустя 50 лет
#Сачин Литтлфизер
17 августа, 22:13
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
08 июня, 18:43
«Лучше звоните Солу» – великий сериал, который это скрывает
#Лучше звоните Солу
17 августа, 15:42
20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
1
#кино
16 августа, 20:40
1
Starbucks заработал миллиарды на забытом стакане в кадре «Игры престолов» – теперь «Дом дракона» оставляет его следы специально
#Дом дракона
15 августа, 18:58
Как Алек Болдуин живет после убийства на съемках: получил поддержку мужа погибшей, сыграл Санта-Клауса и почти год ждет расследование
#Алек Болдуин
14 августа, 21:27
Как Джордж Лукас менял сцены «Звездных войн» уже после выхода фильмов и зачем сейчас другие режиссеры делают то же
3
#Звездные войны
11 августа, 18:13
3
Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах
#Рик и Морти
13 августа, 19:47
Что светилось в чемодане из «Криминального чтива» – что думают фанаты и что говорит Тарантино
#Квентин Тарантино
12 августа, 17:25
Игра: угадайте советскую комедию по одному кадру
#кино
10 августа, 20:36
Кто убил Лору Палмер – осмысляем главный вопрос сериала «Твин Пикс» и почему Дэвид Линч запутал нас с ответом
#Твин Пикс
10 августа, 19:30
Переводы Гоблина – разбираем феномен: почему столько мата, как эти озвучки зарабатывали миллионы, куда делся стиль «смешных переводов»
#Goblin
05 августа, 19:41
Почему Брендан Фрейзер из «Мумии» пропал из кино: развод, смерть матери, депрессия – и возвращается в роли 272-килограммового мужчины
#Брендан Фрейзер
08 августа, 19:06
Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
#Стражи Галактики
08 августа, 18:38
Почему попкорн стал главной едой под кино – все началось из-за Великой депрессии
#Еда
07 августа, 20:52
«Для них я просто н***р на продажу»: Майк Тайсон спорит с сериалом о себе – и сам готовит другой фильм о себе с Джейми Фоксом в главной роли
#Майк Тайсон
07 августа, 18:25
Как Хоакин Феникс создавал образ Джокера: сбросил 23 кг, изучал психиатрию и специально играл так, чтобы никто не определил диагноз
#Джокер
04 августа, 15:43
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