Кино: Материалы

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Моника Беллуччи со всех сторон: как относится к своей красоте, хорошая ли актриса, какой характер, почему развелись с Касселем
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#Моника Беллуччи
4
«Конь БоДжек». Как работает величие сериала
#Конь БоДжек
Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе
1
#Дом дракона
1
Каким будет продолжение «Дома дракона»: когда выйдет второй сезон и что о нем уже известно
#Дом дракона
Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»
2
#Дом дракона
2
50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть
#кино
У Сайлент Хилл есть реальный прототип: город-призрак с разломами в земле и дымом от вечного пожара
#Сайлент Хилл
25 фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»: куда вложены деньги, почему так много негатива, как выстроен сюжет
1
#Властелин колец: Кольца власти
1
Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет
#Клон
Почему индийское кино такое странное и как его понять
#Индия
Как Дуэйн Джонсон десять лет готовился к роли Черного Адама – что это за персонаж и каким получился фильм
#Черный Адам
Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы
#Гарри Поттер
Тест: угадайте аниме по одному кадру
#кино
Где сейчас актеры из «Игры престолов» – что с ними произошло после завершения сериала
#Игра Престолов
«Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал: почему критики массово хвалят первый сезон, а зрители разносят его в отзывах
1
#Властелин колец: Кольца власти
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Разбор финала первого сезона «Колец власти»: Саурон наконец-то раскрыт, но теперь есть новая интрига
#Властелин колец: Кольца власти
Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» – что уже известно: дата выхода, актеры, сюжет, новый герой
#Властелин колец: Кольца власти
Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
#Женщина-Халк
Как «Курьер» стал уникальным советским фильмом о бунте молодости – и почему его все любят даже спустя 35 лет
#Курьер
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В каком порядке нужно смотреть «Трансформеров» – что известно о выходе нового фильма
#Трансформеры
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
Игра: назовите 50 фильмов советского кинопроката – самых популярных по числу зрителей
#кино
Зачем и как Том Круз сам выполняет все опасные трюки: стоит на летящем самолете, прыгает с 7 км вниз, летит в космос
#Том Круз
Разбор скандала Анджелины Джоли и Брэда Питта: что известно про избиение ребенка, ссору в самолете и суд из-за виноградника
#Брэд Питт
Главный актер «Назад в будущее» сразу после трилогии получил болезнь Паркинсона: как эти 30 лет он живет с болезнью и находит силы
#Майкл Джей Фокс
Тест: угадайте фильм по злой рецензии
#кино
Оцениваем самый экспериментальный фильм Marvel – черно-белый ужастик «Ночной оборотень» в стиле 1930-х: почему он не получился
#Marvel
12 историй звезд культуры, которые сменили работу в позднем возрасте
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Как создавался саундтрек «Бригады» – эту мелодию за 15 минут придумал композитор опер и спектаклей
#Бригада
Как «Дом дракона» испортил ключевую серию первого сезона – там просто темно и ничего не видно
#Дом дракона
Первая роль Уилла Смита после скандала на «Оскаре» – как он сыграл в фильме, который постоянно откладывается
#Уилл Смит
Игра: угадайте мультфильм Disney по одному кадру
#кино
13 громких премьер до конца 2022 года – какие фильмы и сериалы ждать осенью-зимой
#кино
Секреты последнего фильма Гайдая – абсурдистская комедия о русских в США, которую Трамп разрешил снимать в своем казино
#Леонид Гайдай
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