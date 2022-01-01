Черный Адам
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Вымышленный персонаж, суперзлодей
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Дуэйн Джонсон (2022)
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Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
#Дуэйн Джонсон
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