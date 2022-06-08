Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой

Так о чем будет фильм, если не о противостоянии с Шазамом? Создатели говорят, что не хотят заранее подавать детали сюжета – «нужно подразнить зрителя».

Вероятно, главная тема «Черного Адама» – как справиться с суперсилой: использовать ее для разрушений или борьбы со злом. Об этом герою Джонсона говорят супергерои из Общества справедливости Америки. Сам Черный Адам напоминает, что выжил благодаря самопожертвованию сына и теперь он «не встанет на колени».

Продюсер Гарсия также обещает: «Черный Адам» – не типичное кино о супергероях, оно получится веселым. «Черный Адам может быть судьей, присяжными и палачом. И его подход к тому, как он решает вопросы, во многом противоположен тому, что делают типичные герои».