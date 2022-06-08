Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
Вышел трейлер нового проекта DC – «Черный Адам» с Дуэйном Скалой Джонсоном в главной роли. Фильм выйдет в мировой прокат 21 октября (через 45 дней выйдет в HBO Max), его трейлер за час собрал миллион просмотров.
Черный Адам еще не появлялся в кино. Впервые Джонсон объявил, что сыграет его в 2014 году. После этого Адам в его исполнении был прописан в фильме о Шазаме, но он так и не запустился в производстве. Также Джонсон не появился в фильме «Шазам!» 2019 года. В итоге Черный Адам появляется сразу в качестве главного героя.
Что это за персонаж? Сверхчеловек, наделенный способностями древнеегипетских богов. Силу он получил после смерти, до способностей Адам был рабом.
В трейлере Джонсон показывает мощь героя: он не боится ударов, может летать, отломить самолету крыло и поймать рукой ракету.
Черный Адам – антагонист вселенной, который противостоит Шазаму. Джонсон обещал, что они обязательно встретятся в другом фильме, но пока зрители с ним просто познакомятся. «Черный Адам» расскажет о событиях до и после фильма «Шазам!».
Продюсер фильма Хирам Гарсия говорит, что Черный Адам – не бойскаут, а жесткий супергерой, который может легко оторвать противнику голову. Зрителям не стоит ждать, что жестокость героя в комиксах снизится для кинозрителей.
Так о чем будет фильм, если не о противостоянии с Шазамом? Создатели говорят, что не хотят заранее подавать детали сюжета – «нужно подразнить зрителя».
Вероятно, главная тема «Черного Адама» – как справиться с суперсилой: использовать ее для разрушений или борьбы со злом. Об этом герою Джонсона говорят супергерои из Общества справедливости Америки. Сам Черный Адам напоминает, что выжил благодаря самопожертвованию сына и теперь он «не встанет на колени».
Продюсер Гарсия также обещает: «Черный Адам» – не типичное кино о супергероях, оно получится веселым. «Черный Адам может быть судьей, присяжными и палачом. И его подход к тому, как он решает вопросы, во многом противоположен тому, что делают типичные герои».