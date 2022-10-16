Как Дуэйн Джонсон десять лет готовился к роли Черного Адама – что это за персонаж и каким получился фильм
В октябре в мировой прокат выходит фильм «Черный Адам». Дуэйн Джонсон сыграл злобного и очень сильного супергероя. Подробно мы писали о его роли в отдельном материале. «Черный Адам» – новый проект DC и спин-офф фильма «Шазам!». Этот фильм входит в расширенную вселенную DC. Его разработка растянулась на десять лет и состоялась из-за желания Джонсона.
Как Дуэйн Джонсон шел к роли Черного Адама: занимался с личным тренером и переосмыслял мечты
Джонсон шутит, что еще в утробе матери думал об этой роли. Проект «Черный Адам» был с Джонсоном уже десять лет. Он сразу начал тренироваться и готовиться – ждал только даты согласования выхода фильма. Занимался силовой и физической подготовкой с личным тренером Риенци. В итоге Джонсон подошел к съемкам «Черного Адама» в лучшей форме за всю карьеру.
За десять лет в жизни Джонсона многое поменялось. Он считает, что за это время стал во всех смыслах сильнее. Выполнял сложные упражнения и регулярно бегал по ступенькам. Теперь Джонсон стремился передать жизненные уроки и опыт через персонажа. Риенци уже имеет опыт подготовки актеров к ролям Супергероев. Ранее он тренировал Генри Кавилла к Супермену.
Параллельно Джонсон снимался в других проектах (полный список – тут), но держал в мыслях только «Черного Адама». Режиссер Жауме Колле-Серра утверждает, что фильм появился благодаря Джонсону: «Он – энергия. Из-за нее все было снято. Даже если Джонсону потребовалось много времени, чтобы осуществить свою мечту, думаю, ожидание того стоило».
Джонсон называет Черного Адама персонажем, с которым у него по разным причинам много внутренних связей и пересечений. Он показывает его жестоким (этого много и в комиксах) и в игре отходит от типичного поведения героев. Для Джонсона эта супергеройская роль стала первой. Но и фильм о самом Черном Адаме в главной роли параллельно снимался впервые.
В детстве Джонсон мечтал стать Суперменом, а потом все переосмыслил: «Через несколько лет мечтаний я понял, что Супермен был тем, кем я никогда не смог бы стать». Зато в Черном Адаме Джонсон уже увидел самого себя: мятежного и вспыльчивого бунтаря, сопротивляющегося авторитетам. При этом у Черного Адама (как и у Джонсона) проявляется доброе сердце.
При подготовке Джонсон выделял предысторию Черного Адама и называл его интригующим супергероем. Продюсер «Черного Адама» Хирам Гарсия рассказывал: он всегда задумывался об идеальном герое для Джонсона. Подбирал его, а потом увидел в Черном Адаме. Персонаж соответствует его внешности и способностям: «Крутой герой, надирающий всем задницу».
Джонсон рос на вселенной DC. Считает, что может помочь в ее развитии. Долгая разработка и подготовка «Черного Адама» не повлияли на его мотивацию: «Мое мнение – все можно довести до конца» . Vanity Fair рассказывал об отличиях Черного Адама и Супермена – их показывает Джонсон. Слабостью Супермена была магия, а у Черного Адама в этом проявляется сила.
Персонаж Джонсона прошел через глобальную историю роста. В далеком прошлом он начинал с уровня раба, но переродился и стал богом. «Черный Адам» тесно связан с историей фильма «Шазам!», но не стал его прямым продолжением. Это раскрытие отдельной истории. Шазам и Черный Адам могут встретиться в одном из будущих проектов, но подтверждения нет.
Пока же только второй трейлер фильма «Черный Адам» собрал 21 миллион просмотров:
Что надо знать о фильме «Черный Адам»: детали сюжета, факты вокруг, первые отзывы
• История Черного Адама: в комиксах он сначала был положительным героем и преемником Шазама, но перешел на темную сторону. Он убил фараона и стал врагом Шазама. Сейчас Адам получает силу египетских богов из слова «Шазам». Это противоречивый персонаж – Джонсон переосмысляет его историю из комиксов. Черного Адама Джонсона почти невозможно убить.
• «Черный Адам» идет более двух часов. В этот хронометраж вписана история героя, который провел пять тысяч лет в заточении. Позже он освободился и попал в современную эпоху. Уже слита сцена после титров – там появился Супермен в исполнении Генри Кавилла. На его включение заранее намекал Джонсон. Некоторых зрителей это волнует больше, чем фильм.
• В комиксах Черный Адам несколько раз сражался с Суперменом. Например, маскировался за образом Капитана Марвела. Сейчас эксперты не хотят повторения битвы Супермена и Бэтмена, которая получилась провальной в 2016 году. Джонсон мечтает, чтобы противостояние Черного Адама и Супермена сделало фильмы DC интереснее для фанатов. Их желание для него важно.
• Черный Адам впервые появился в комиксах в 1945 году. Ожидалось, что фильм об этом герое изменит вселенную DC. На проект «Черный Адам» уже есть первые отзывы от критиков, которые его видели. Пока его просто называют забавным, но все критики хвалят Дуэйна Джонсона за его роль. Потенциально «Черный Адам» должен направить вселенную по новому пути развития.
• Дуэйн Джонсон вообще надеется на кроссовер DC-Marvel. Он считает, что такой вариант повысит интерес фанатов. The Guardian в ответ называет это провалом и утверждает о невозможности реализации в ближайшее время. Пока к разработчикам DC много вопросов по деталям создания фильмов. Поэтому почти нет вероятности, что Warner/DC сможет управлять таким проектом.
• В расширенной вселенной DC это 11-й фильм. Основная проблема фильма «Черный Адам» – сценарий. Главный герой кажется персонажем со сложной историей, все хвалят визуальные эффекты, но построение сюжета выглядит слабо. Важное: персонажам не хватает эмоциональной глубины. Саму историю называют запутанной для зрителей – они могут там многое не понять.
• Для большинства «Черный Адам» остается одним из ожидаемых фильмов за год. Весомый плюс: сжатая временная шкала – из-за этого на экране постоянно не прекращаются действия и все стремительно развивается. Главным впечатлением пока стала именно актерская игра Дуэйна Джонсона. Он показал Черного Адама одновременно грозным, стильным и чувственным.
• «Шазам» (2019) собрал более 365 миллионов долларов в мировом прокате. Его бюджет составлял 100 миллионов долларов. Ожидается, что «Черный Адам» только в дни премьеры соберет в Америке около 70 миллионов долларов. Мировые сборы будут на уровне «Шазама», но Дуэйн Джонсон хочет реального расширения вселенной DC и улучшения результатов по сборам.