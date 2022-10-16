Как Дуэйн Джонсон десять лет готовился к роли Черного Адама – что это за персонаж и каким получился фильм

Как Дуэйн Джонсон шел к роли Черного Адама: занимался с личным тренером и переосмыслял мечты

Джонсон шутит, что еще в утробе матери думал об этой роли. Проект «Черный Адам» был с Джонсоном уже десять лет. Он сразу начал тренироваться и готовиться – ждал только даты согласования выхода фильма. Занимался силовой и физической подготовкой с личным тренером Риенци. В итоге Джонсон подошел к съемкам «Черного Адама» в лучшей форме за всю карьеру.

За десять лет в жизни Джонсона многое поменялось. Он считает, что за это время стал во всех смыслах сильнее. Выполнял сложные упражнения и регулярно бегал по ступенькам. Теперь Джонсон стремился передать жизненные уроки и опыт через персонажа. Риенци уже имеет опыт подготовки актеров к ролям Супергероев. Ранее он тренировал Генри Кавилла к Супермену.

Параллельно Джонсон снимался в других проектах (полный список – тут), но держал в мыслях только «Черного Адама». Режиссер Жауме Колле-Серра утверждает, что фильм появился благодаря Джонсону: «Он – энергия. Из-за нее все было снято. Даже если Джонсону потребовалось много времени, чтобы осуществить свою мечту, думаю, ожидание того стоило».