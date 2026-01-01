Черный Адам

Инфо
Вымышленный персонаж, суперзлодей
Киновоплощение
Дуэйн Джонсон (2022)
Лента
Материалы
Как Дуэйн Джонсон десять лет готовился к роли Черного Адама – что это за персонаж и каким получился фильм
#Черный Адам
13 громких премьер до конца 2022 года – какие фильмы и сериалы ждать осенью-зимой
#кино
Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
#Дуэйн Джонсон