13 громких премьер до конца 2022 года – какие фильмы и сериалы ждать осенью-зимой

«Банши Инишерина»

Дата выхода – 21 октября.

Фильм уже был показан на Венецианском кинофестивале в начале сентября. В этом проекте вместе снимаются Колин Фаррелл и Брендан Глисон. До этого они были в популярном фильме «Залечь на дно в Брюгге». «Банши Инишерина» расскажут историю двух друзей, которые живут на острове. Они неожиданно начинают конфликтовать. Там в подробностях разбирается их ссора.

Это первый фильм режиссера Мартина Макдонаха после «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017).