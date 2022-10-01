13 громких премьер до конца 2022 года – какие фильмы и сериалы ждать осенью-зимой
Осенью 2022-го уже вышли «Дом дракона», «Кольца власти» и даже пятый сезон «Рассказа служанки». На ближайшие годы уже известен подробный график выхода всех проектов Marvel. Его мы показывали и разъясняли отдельно. За три оставшихся месяца ожидаются еще несколько громких премьер и новые сезоны раскрученных сериалов. Это проекты Netflix, Marvel и другие.
«Хороший доктор» – шестой сезон
Дата выхода – 3 октября.
Главную роль по-прежнему исполняет Фредди Хаймор. Сериал показывает жизнь доктора с аутизмом. Чтобы правильно передать детали жизни такого человека, Хаймор советовался со специальным консультантом. Еще он подробно смотрел за жизнью знакомых с аутизмом и даже ходил в реальную больницу. Цель Хаймора – достоверное изображение людей с аутизмом в сложных условиях.
«Надвое» – первый сезон
Дата выхода – 3 октября.
Валерий Тодоровский снял сериал, где вместе окажутся Данила Козловский и Александр Петров. Они сыграют двух противоположных героев – шутника и умника. Петров рассказывал, что за время съемок они с Козловским сдружились. Первый сезон проекта «Надвое» включает в себя всего девять серий. Его премьера была перенесена с 29 сентября из-за событий в Ижевске.
«Амстердам»
Дата выхода – 7 октября.
Изначально премьера планировалась на ноябрь, но была перенесена на октябрь. Там будет один из самых звездных подборов актеров за последнее время: Кристиан Бэйл, Марго Робби, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок и другие. Мы подробно разбирали фильм «Амстердам» в отдельном материале. В сентябре уже состоялся премьерный показ в Лондоне. Дэвид О. Расселл – режиссер «Амстердама».
«Банши Инишерина»
Дата выхода – 21 октября.
Фильм уже был показан на Венецианском кинофестивале в начале сентября. В этом проекте вместе снимаются Колин Фаррелл и Брендан Глисон. До этого они были в популярном фильме «Залечь на дно в Брюгге». «Банши Инишерина» расскажут историю двух друзей, которые живут на острове. Они неожиданно начинают конфликтовать. Там в подробностях разбирается их ссора.
Это первый фильм режиссера Мартина Макдонаха после «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017).
«Черный Адам»
Дата выхода – 21 октября.
Фильм основан на комиксе DC Comics с таким же названием. Это спин-офф фильма «Шазам!». В новом фильме снялся Дуэйн Джонсон, который выступит там в роли злодея-супергероя. Подробный рассказ о его персонаже можно прочитать тут. Пандемия коронавируса повлияла на подготовку фильма, но Джонсон уже анонсировал перенос туда культовых приемов из WWE.
Главное: Черный Адам должен сразиться с Суперменом.
«Корона» – пятый сезон
Дата выхода – 9 ноября.
Сериал рассказывает о временах правления Елизаветы II с момента ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Пятый сезон затронет громкие события 90-х: назначение премьер-министра, встреча с лейбористами, жизнь принцессы Дианы. Напоминаем: принцесса Диана умерла в 1997 году. Смерть самой Елизаветы II сдвинула выход сериала, но до этих событий проект пока не дошел.
Зато известно, что это точно не последний сезон – у «Короны» запланировано продолжение. Шестой сезон выйдет в 2024 году. Актерский состав в «Короне» постоянно меняется.
«Черная пантера: Ваканда навсегда»
Дата выхода – 11 ноября.
Сюжет сериала: герои защищают Ваканду после смерти короля Т’Чаллы. Ранее его играл актер Чедвик Боузман, который умер в 2020 году. Это изменило сроки выхода фильма и повлияло на подбор актерского состава. «Ваканда навсегда» – продолжение «Черной пантеры». Тот фильм выходил в 2018 году. «Черная пантера: Ваканда навсегда» по плану завершает четвертую фазу киновселенной Marvel.
«Уэнсдэй»
Дата выхода – 23 ноября.
Спин-офф «Семейки Аддамс» пока включает в себя только восемь серий. Героиней сериала будет дочь Мортиши и Гомеса Аддамс. Она учится в академии Nevermore и разгадывает семейные тайны из прошлого. Известно, что Уэнсдэй Аддамс владеет экстрасенсорными способностями. Главную роль в сериале исполняет Дженна Ортега. До этого одна из ее заметных ролей была в фильме «Побег с Фионой» (2018).
«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»
Дата выхода – декабрь (точного числа еще нет).
Мы подробно рассказывали о фильме «Стражи Галактики 3» – он выйдет в прокат только в мае 2023 года. Режиссер Джеймс Ган делал телевизионный спецвыпуск по примеру «Звездных войн» (1978). Он продлится всего 40 минут и будет своеобразным эпилогом четвертый фазы киновселенной Marvel. Пока вышли специальные фигурки с героями спецвыпуска – их уже можно предзаказать.
«Аватар: Путь воды»
Дата выхода – 14 декабря.
В США фильм выйдет на два дня позже мировой премьеры – 16 декабря. Режиссер Джеймс Кэмерон во время подготовки фильма вынужденно глобально менял сценарий, поэтому производство заняло на восемь лет больше. Выход «Аватара 2» изначально был запланирован на 2014 год. Внимание к новому проекту такое большое, что перед появлением трейлера пиратские сайты сливали его дважды.
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»
Дата выхода – 21 декабря.
У главного героя остается всего одна жизнь – он ищет возможность восстановить их все. Это современная анимационная сказка, которая интересна самим фактом выхода. DreamWorks Animation не показывала новые проекты по вселенной «Шрека» уже более десяти лет. Антонио Бандерас теперь вернется к озвучке Кота в сапогах, а Сальма Хайек там же озвучит Китти.
«Вавилон»
Дата выхода – 25 декабря (ограниченная премьера).
Мировая премьера состоится 6 января 2023 года, но некоторые люди смогут посмотреть его раньше. «Вавилон» – новый проект режиссера Дэвида Шазелла. Это он делал «Ла-Ла Ленд». Фильм считается один из главных претендентов на «Оскар» в следующем году. Там снялись Марго Робби, Брэд Питт и Тоби Магуайр. Эмма Стоун отказалась от съемок из-за проблем с графиком – ее и заменила Робби.
Действие «Вавилона» происходит в 20-х годах прошлого века. Голливуд в это время переходил от немого кино к звуковому (подробно – тут).
«Ведьмак: Происхождение»
Дата выхода – 25 декабря.
Оригинальное название – Blood Origin («Происхождение крови»). Новый сериал расскажет историю происхождение первого Ведьмака. Он выйдет быстрее, чем третий сезон оригинального проекта. Главной звездой станет актриса Мишель Йео. В производстве поучаствовал писатель Анджей Сапковский. Он стал в «Происхождении» креативным консультантом.