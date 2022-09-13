Что мы знаем про «Вавилон» – новый проект режиссера «Ла-Ла Ленда», где Брэд Питт и Марго Робби беснуются в атмосфере Голливуда 1920-х

Дата выхода фильма «Вавилон» – уже есть первый трейлер

Съемки «Вавилона» проходили в 2020-2021 годах. В некоторых кинотеатрах он выйдет уже 25 декабря 2022 года – там будут ограниченные показы. За выпуск отвечает Paramount. Мировая премьера «Вавилона» состоится 6 января 2023 года. Считается, что фильм будет одним из основных претендентов на «Оскар». 13 сентября появился первый яркий трейлер «Вавилона».

Детально сюжет нигде не анонсировался, но трейлер передает атмосферу «Вавилона». Марго Робби говорит: «Я просто хочу, чтобы все вечно веселились». Тоби Магуайр кричит: «Что за херня?» Все танцуют и все время куда-то бегут. Люди уже пишут, что трейлер похож на смесь «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды в Голливуде»: «Фильм выглядит сумасшедшим и безумным».