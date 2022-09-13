Что мы знаем про «Вавилон» – новый проект режиссера «Ла-Ла Ленда», где Брэд Питт и Марго Робби беснуются в атмосфере Голливуда 1920-х
Дэмьен Шазелл был режиссером трагикомичного мюзикла «Ла-Ла Ленд», а теперь выпускает фильм «Вавилон». Его бюджет составляет 110 миллионов долларов – почти в четыре раза больше, чем вложено в «Ла-Ла Ленд». Сам Шазелл называет фильм «Вавилон» большим, шумным и громким. Потенциально он станет главным в его карьере – в том числе и по подбору актеров.
Дата выхода фильма «Вавилон» – уже есть первый трейлер
Съемки «Вавилона» проходили в 2020-2021 годах. В некоторых кинотеатрах он выйдет уже 25 декабря 2022 года – там будут ограниченные показы. За выпуск отвечает Paramount. Мировая премьера «Вавилона» состоится 6 января 2023 года. Считается, что фильм будет одним из основных претендентов на «Оскар». 13 сентября появился первый яркий трейлер «Вавилона».
Детально сюжет нигде не анонсировался, но трейлер передает атмосферу «Вавилона». Марго Робби говорит: «Я просто хочу, чтобы все вечно веселились». Тоби Магуайр кричит: «Что за херня?» Все танцуют и все время куда-то бегут. Люди уже пишут, что трейлер похож на смесь «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды в Голливуде»: «Фильм выглядит сумасшедшим и безумным».
Кто сыграет в фильме «Вавилон» – как проходил подбор актеров
Перечисляем актеров – вот только некоторые из них:
- Брэд Питт;
- Марго Робби;
- Тоби Магуайр;
- Самара Уивинг;
- Оливия Уайлд;
- Ли Джун Ли;
- Кэтрин Уотерстон;
- Макс Мингелла;
- Эрик Робертс;
- Джин Смарт.
Эмма Стоун изначально согласилась на съемки в фильме, но не подстроила под них свой график. Именно ее в итоге заменила Марго Робби. СМИ вспоминали слова Робби о том, что любой режиссер при прочих равных выберет Стоун. Пандемия коронавируса и актерские замены повлияли на ситуацию с выходом фильма. Его релиз планировался еще на конец 2021 года.
Шазелл рассказывал, что персонажи фильма сочетают в себе комбинации реальных людей того времени. Еще говорил: «В «Вавилоне» будет самое большое количество ролей, которые я когда-либо встречал. Кастинг длился очень долго». Основные события будут завязаны на героях Марго Робби и Брэда Питта. Робби чаще остальных мелькает в кадрах трейлера «Вавилона».
Что показано в фильме «Вавилон» – какие детали мы уже знаем
• Действие происходит в 20-х годах прошлого века. Это рубеж, когда Голливуд переходил от немого кино к звуковому. В фильме будут показаны особенности того времени: наркотики, всеобщий упадок, разврат и мировые перемены. Герои фильма будут подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Акцент сделан на красивую картинку и масштабную массовку.
• Шазелл держал в голове идею фильма около 15 лет, но продвинул его разработку только в 2018-м. Брэд Питт и Марго Робби там воссоединяются вместе после «Однажды в Голливуде» (о важных работах Тарантино – тут). Шазелл уже рассказал об их качественной работе на площадке: сказал, что они так вжились в роли, что сделали собственное выступление самым личным за всю карьеру.
• Отличительные черты фильма «Вавилон»: качественный стиль, музыка (джаз), юмор, масштаб декораций. The Wrap пишет, что Шазелл привлек к работе нескольких постоянных сотрудников. Например, за музыку отвечал композитор Джастин Гурвиц. В его наградах выделяются «Золотой глобус» и «Оскар» за музыкальные композиции к фильму «Ла-Ла Ленд».
• Атмосфера «Вавилона» напомнит «Ла-Ла Ленд» с его красивыми видами Лос-Анджелеса. Основной акцент сделан на персонажей (будет много вымышленных). В фильме исследуется их психология. Брэд Питт покажет прототип Джона Гилберта, Марго Робби – Клары Боу. Это звезды немого кино, на которых сильнее всего сказались обстоятельства новой эры в киноиндустрии.
• Тоби Магуайр сыграет Чарли Чаплина. Его последнее появление в кино было в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Ли Джун Ли будет в «Вавилоне» в роли звезды немого кино Анны Мэй Вонг. Но их персонажей там зовут по-другому. Идея фильма – показ темной стороны Голливуда и исследование момента превращения в то, каким мы знаем его сейчас.
• Сам Шазелл говорит о «Вавилоне» так: «Это в основном художественный фильм». Он вдохновлялся работами Федерико Феллини и Роберта Альтмана. В «Вавилоне» Шазелл пытается показать другой взгляд на ту эпоху – отличный от того, как ее обычно воспринимают люди. Все вокруг резко трансформируется, а герои «Вавилона» не понимают собственных перспектив.