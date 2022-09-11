Что известно о самом ожидаемом фильме Marvel «Фантастическая четверка» – это проект, где уже сменился режиссер и три года готовятся съемки
Marvel презентовала новые проекты на D23 Expo 2022. Главные подробности связаны с трейлерами «Ночного оборотня» и «Секретного вторжения». У Мстителей появится злая версия – Громовержцы. Разочарование: отсутствие новостей по «Дедпулу» и «Фантастической четверке». Зато у «Фантастической четверки» теперь хотя бы известен режиссер – им стал Мэтт Шекман.
Что происходит с «Фантастической четверкой» – сколько фанаты ждут этого фильма
Все началось в 2017 году. Тогда Walt Disney анонсировала старт переговоров о покупке 21st Century Fox. Сделка была закрыта за два года – к марту 2019-го. Из-за этого Marvel параллельно получила права на «Людей Икс» и вернула «Фантастическую четверку». В конце 90-х Marvel продавала права на «Фантастическую четверку», чтобы избежать ликвидации и банкротства.
Тогда же появилась проблема: вписать «Фантастическую четверку» в ближайший график фильмов не получилось: слишком много проектов находились в разработке. Кевин Файги анонсировал, что будущий фильм Marvel будет сильно отличаться от существующих адаптаций (последняя вышла в 2015-м): «Мы установили для себя высокую планку – хотим перенести это на экран».
Всего было четыре адаптации «Фантастической четверки» – все они по разным причинам проваливались в прокате. Хуже всего получился фильм 2015 года. Она имеет рейтинг 4,3 на IMDb и только 9% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes (18% – у аудитории). Там критики одинаково описали фильм такими словами: «Это скучно и мрачно».
Трейлер «Фантастической четверки» от Marvel еще не подготовлен, но таким получился фильм 2015-го:
Дата выхода фильма «Фантастическая четверка» от Marvel
Marvel официально анонсировала дату релиза фильма на Comic Con: «Фантастическая четверка» выйдет в кинотеатрах 8 ноября 2024 года. Это уже подтвердил глава Marvel Studios Кевин Файги. «Фантастическая четверка» дебютирует в шестой фазе MCU (подробный график релизов – тут). Раньше никак не получилось бы как раз из-за плотного расписания проектов и других задержек.
«Фантастическая четверка» находится в разработке с 2019 года. За это время почти не было новостей по съемкам и возможным кастингам. Процесс оказался таким медленным, что в 2021 году Marvel занималась поисками сценаристов для «Фантастической четверки». К лету 2022 года появилась другая подробность: съемки «Фантастической четверки» пройдут в Великобритании.
Кто снимает фильм «Фантастическая четверка» – почему там поменялся режиссер
Мэтт Шекман был режиссером мини-сериала «Ванда/Вижн» – пока это его последний проект в карьере. До этого Шекман участвовал в проектах «Наследники», «Миллиарды», «Фарго» и «Игра престолов». В 2021 году Шекман получал две номинации на «Эмми» за работу над мини-сериалом «Ванда/Вижн». Годом ранее была номинация за эпизод к сериалу «Великая».
Сайт Inverce исследовал фигуру Шекмана и называл его человеком, который может спасти «Фантастическую четверку» от провала. Шекман не получал яркого признания за свою работу, но внутри среды считается надежным режиссером. За основу взята работа Шекмана над «Ванда/Вижн». Там Шекман справился со всеми задачами и понравился Marvel.
«Фантастическая четверка» уже слишком затянута. Изначально у нее вообще планировался другой режиссер. В 2020 году Marvel официально объявила, что «Фантастическую четверку снимет Джон Уоттс. В это время он работал над трилогией «Человека-паука» и мини-сериалом «Старик». Весной 2022-го Уоттс вышел из проекта «Фантастическая четверка» – при нем ничего не сдвинулось.
Мог не попасть в «Фантастическую четверку» и Шекман. Он договорился с Paramount Pictures о работе над фильмом «Звездный путь». Этот фильм может выйти уже в декабре 2023 года – почти на год раньше «Фантастической четверки». Шекман выбрал сотрудничество с Marvel и отказался от «Звездного пути». Посчитал, что не вытянет пересечения по графику съемок в обоих проектах.
Какие еще подробности о «Фантастической четверке» нужно знать – что там с актерами
• Почему на D23 Expo 2022 Файги не раскрыл актерский состав «Фантастической четверки» – есть теория, которая все объясняет. Репортер Deadline Джастин Кролл рассказал, что Шекман банально еще не успел выбрать актеров и согласовать их с Файги. На это первым обратил внимание Plugged In. Фанатам в любом случае не понравился такой итог – они раскритиковали Marvel на D23 Expo 2022.
• Основное предположение по актерскому составу: в «Фантастической четверке» сыграет Джон Красински. Ранее Красински сыграл в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Там он выступил именно в роли Мистера Фантастика. Сам Красински отказался комментировать слухи о «Фантастической четверке» и притворился мертвым: «Это дротик Marvel».
• Screen Rant объяснял: включение Красински на роль Мистера Фантастика в фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может быть сознательным троллингом фанатов. История Marvel сейчас завязана на мультивселенной. Разные версии одного персонажа там могут играть разные актеры. Официальный кастинг на роли в «Фантастической четверке» еще не проходил.
• Фанаты так переживают из-за актерского состава «Фантастической четверки», что уже сделали для нее качественные фан-трейлеры (например, такой). Именно через мультивселенную герои «Фантастической четверки» впишутся в общую концепцию Marvel. Важно: фильм не зря подтвержден в шестую фазу киновселенной Marvel – он официально будет ее открывать осенью 2024 года.
• «Фантастическая четверка» дошла до ситуации, когда слухи и инсайды вокруг нее становятся максимально пустыми. В трехлетний период инсайдеры отправляли в «Фантастическую четверку» десятки актеров, поэтому сейчас их заявления надо воспринимать осторожно. Главный провал был на D23 Expo 2022 – инсайдеры утверждали, что объявление актеров там будет. И ошиблись.
• Файги честно признался на D23 Expo 2022, что у Marvel больше ничего нет по «Фантастической четверке». За три года один из самых ожидаемых проектов Marvel продвинулся только до уровня назначения второго режиссера. Но объективные причины у этого тоже есть. Marvel обещает учесть все ошибки создателей фильма 2015-го, чтобы не повторить результат по рейтингам и критике.