Что известно о самом ожидаемом фильме Marvel «Фантастическая четверка» – это проект, где уже сменился режиссер и три года готовятся съемки

Что происходит с «Фантастической четверкой» – сколько фанаты ждут этого фильма

Все началось в 2017 году. Тогда Walt Disney анонсировала старт переговоров о покупке 21st Century Fox. Сделка была закрыта за два года – к марту 2019-го. Из-за этого Marvel параллельно получила права на «Людей Икс» и вернула «Фантастическую четверку». В конце 90-х Marvel продавала права на «Фантастическую четверку», чтобы избежать ликвидации и банкротства.

Тогда же появилась проблема: вписать «Фантастическую четверку» в ближайший график фильмов не получилось: слишком много проектов находились в разработке. Кевин Файги анонсировал, что будущий фильм Marvel будет сильно отличаться от существующих адаптаций (последняя вышла в 2015-м): «Мы установили для себя высокую планку – хотим перенести это на экран».

Всего было четыре адаптации «Фантастической четверки» – все они по разным причинам проваливались в прокате. Хуже всего получился фильм 2015 года. Она имеет рейтинг 4,3 на IMDb и только 9% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes (18% – у аудитории). Там критики одинаково описали фильм такими словами: «Это скучно и мрачно».

Трейлер «Фантастической четверки» от Marvel еще не подготовлен, но таким получился фильм 2015-го: