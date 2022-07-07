Похоже, самый звездный фильм за много лет – что мы знаем про «Амстердам»: как Бэйл, Марго Робби, Де Ниро, Тейлор Свифт и другие оказались вместе
4 ноября 2022 года – дата премьеры фильма «Амстердам». Его производством занимается студия 20th Century. Режиссером «Амстердама» выступил Дэвид О. Расселл. Действие в фильме происходит в 30-х годах прошлого века. Сюжет «Амстердама» построен вокруг трех друзей, которые подозреваются в убийстве. Это будет романтическая криминальная эпопея.
Трейлер фильма «Амстердам»
В описании написано: «Многое из этого произошло на самом деле». Люди в комментариях уже сейчас хвалят визуальные спецэффекты в фильме и выделяют его актерский состав. Один из пользователей написал: «Я действительно думаю, что мы должны похвалить Кристиана Бэйла. Он выглядит другим человеком каждый раз, когда играет нового персонажа».
Какие актеры снялись в фильме «Амстердам»
Дэвид О. Расселл не впервые собирает вместе сразу нескольких звездных актеров. В фильме «Афера по-американски» (2013) вместе играли Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс и Джереми Реннер. В проекте «Мой парень – псих» (2012) ранее уже работали Купер и Лоуренс. В обоих фильмах участвовал Роберт Де Ниро – он возвращается и сейчас.
Кто снимается в фильме «Амстердам» Дэвида О. Расселла:
- Кристиан Бэйл;
- Марго Робби;
- Джон Дэвид Вашингтон;
- Крис Рок;
- Аня Тейлор-Джой;
- Зои Салдана;
- Майк Майерс;
- Майкл Шеннон;
- Тимоти Олифант;
- Андреа Райсборо;
- Тейлор Свифт;
- Маттиас Схунартс;
- Алиссандро Нивола;
- Рами Малек;
- Роберт Де Ниро.
Постер фильма «Амстердам» – такое же перечисление звездных актеров:
Как все эти звезды оказались вместе в фильме «Амстердам»
Расселл обращается к наработанным связям. «Амстердам» будет его третьим совместным проектом с Кристианом Бэйлом и четвертым – с Робертом Де Ниро. У этого есть и другая сторона: обычно проекты Расселла снимаются в сжатые сроки. Например, над «Аферой по-американски» он работал только 41 день. В таких условиях проще взаимодействовать со звездами.
Кристиан Бэйл – один из любимых актеров Дэвида О. Расселла. Они вместе работали над фильмом «Боец» (2010). За него Бэйл заработал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Для съемок в этом проекте ему пришлось похудеть. Уже через три года вышел фильм «Афера по-американски». По его итогам Бэйл снова получил «Оскар» – уже за лучшую мужскую роль.
В фильме «Афера по-американски» был другой Бэйл – там он набрал 19 килограммов. Для этого Бэйл постоянно ел чизбургеры, пончики и вообще все. Ему пришлось подстраиваться под задумку Расселла: «В какой-то момент я сказал, что с меня достаточно». Из-за неправильной осанки позже он даже заработал межпозвоночную грыжу, но теперь снова сотрудничает с Расселлом.
Только девять режиссеров получали не менее семи номинаций на «Оскар» за два фильма подряд. Расселл входит в их число. Он специально подбирает актеров, которые потенциально готовы попасть в списки на «Оскаре». В «Амстедаме» подборка выглядит максимально широко. Бэйл, Робби, Де Ниро, Малек и Шеннон уже получали «Оскар» или хотя бы попадали в номинацию.
Во время съемок Расселл всегда вдохновляет звездный состав на работу. Так он объяснял это на примере Дженнифер Лоуренс – та помогала ему с правилами на съемочной площадке в других проектах. Расселл говорил: «Дни становились все длиннее, а она сказала: «Как только мы начнем, то просто не будем останавливаться». Мы лучше сделаем это, чем остановимся».
Расселл поднялся из низов – в юности он подрабатывал барменом и снимал короткометражные фильмы, которые никуда не выходили. Уже тогда он считал, что надо учиться находить общий язык с людьми высшего статуса. Позже набрался опыта и научился понимать звезд. Теперь говорит о них так: «Это другие существа. Они напоминают своеобразных спортсменов – читают по сотне страниц в день».
Новый фильм Расселла «Амстердам» уже сейчас называется среди возможных претендентов на премию «Оскар» в 2023 году. Сам Расселл в нем не только выступил режиссером – он еще и единолично занимался написанием сценария. Интересно, что детали производства фильма были тайной даже для актерского состава. Звезды получали от Расселла минимум информации.
Актеры меняются под руководством Расселла – их не смущает даже его скандальная репутация
В «Амстердаме» могли сняться и другие звезды. В кастинге неудачно поучаствовали Анджелина Джоли и Джейми Фокс. На одно место вместе пробовались Дженнифер Лоуренс и Марго Робби. Тогда на просмотре предпочтительнее оказалась Робби, хотя Лоуренс ранее постоянно сотрудничала с Расселлом. За съемки в его фильме «Джой» она получала «Оскар» в 2016-м.
«Амстердам» запланирован первым с 2015-го полнометражным проектом Дэвида О. Расселла. Полтора года назад «Кинопоиск» рассказывал, что Расселл не делал масштабных работ со времен «Джой». Это байопик об американской мечте с той самой Дженнифер Лоуренс в главной роли. Мировые сборы того фильма в итоге превысили 100 миллионов долларов.
Сам Расселл рассказывал о причинах, почему занимается съемками фильмов. В обычной жизни его вдохновляют родственники: «Я очарован всем в них: как они разговаривают, как они думают, как они двигаются, как они слушают музыку, как они едят». По такому принципу он подбирает актеров, которые изначально не подходят на роль. Под его руководством они прогрессируют.
Не всем актерам нравится работать вместе с Расселлом. Джордж Клуни в одном из старых интервью называл съемки под его руководством худшим опытом в жизни. Причина: скандальная репутация Расселла и его крики на актеров. Тогда же фильм «Амстердам» чуть не потерял Тейлор Свифт. Фанаты просили ее задуматься и отказаться от роли. В итоге Свифт осталась в составе.
Образ Расселла был снова испорчен, когда появилось слитое видео с его участием. В 2004 году Расселл накричал на Лили Томлин во время работы над фильмом «Взломщики сердец». Ситуацию разрядила сама Томлин. В момент появления того видео она рассказала, что они с Расселлом помирились за несколько часов. Тогда же Томлин назвала его великолепным человеком.
В момент выхода новостей по фильму «Амстердам» фанаты удивлялись, почему столько актеров согласились сниматься в проекте Расселла. На их мнение повлияли другие обвинения из прошлого. Еще в 2012-м вскрылся отчет полиции, где трансгендерная племянница Расселла обвиняла его в распутном поведении. Все обошлось – Расселл избежал возбуждения дела.