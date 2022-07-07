Похоже, самый звездный фильм за много лет – что мы знаем про «Амстердам»: как Бэйл, Марго Робби, Де Ниро, Тейлор Свифт и другие оказались вместе

Только девять режиссеров получали не менее семи номинаций на «Оскар» за два фильма подряд. Расселл входит в их число. Он специально подбирает актеров, которые потенциально готовы попасть в списки на «Оскаре». В «Амстедаме» подборка выглядит максимально широко. Бэйл, Робби, Де Ниро, Малек и Шеннон уже получали «Оскар» или хотя бы попадали в номинацию.

Во время съемок Расселл всегда вдохновляет звездный состав на работу. Так он объяснял это на примере Дженнифер Лоуренс – та помогала ему с правилами на съемочной площадке в других проектах. Расселл говорил: «Дни становились все длиннее, а она сказала: «Как только мы начнем, то просто не будем останавливаться». Мы лучше сделаем это, чем остановимся».

Расселл поднялся из низов – в юности он подрабатывал барменом и снимал короткометражные фильмы, которые никуда не выходили. Уже тогда он считал, что надо учиться находить общий язык с людьми высшего статуса. Позже набрался опыта и научился понимать звезд. Теперь говорит о них так: «Это другие существа. Они напоминают своеобразных спортсменов – читают по сотне страниц в день».

Новый фильм Расселла «Амстердам» уже сейчас называется среди возможных претендентов на премию «Оскар» в 2023 году. Сам Расселл в нем не только выступил режиссером – он еще и единолично занимался написанием сценария. Интересно, что детали производства фильма были тайной даже для актерского состава. Звезды получали от Расселла минимум информации.