Кристиан Бэйл

Дата рождения
30 января 1974 г.
Достижения
Лауреат премии «Оскар», двух премий «Золотой глобус» и двух наград Американской Гильдии киноактеров
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Материалы
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#Амстердам
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#Кристиан Бэйл
Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
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#Тор
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