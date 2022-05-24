Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б

В соцсетях также обсуждали сходства с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера», Степпенвулфом из «Лиги справедливости» и даже с музыкантом Мэриином Мэнсоном. А еще отметили стилистику сцен с Горром: они выполнены в черно-белых цветах, в то время как большинство других сцен сделаны в цвете.

Одним из главных плюсов образа, по мнению фанатов, стало отсутсвие компьютерной графики. Они шутят, что студия могла бы сделать из Бэйла «очередной компьютерный блок», но вместо этого наложила грим – и считают это достижением.

История Горра: потерял близких, разочаровался в богах и стал мстить

Горр родился на безымянной планете, жители которых чтили богов. Но из-за потерь близких от болезней и несчастных случаев Горр все больше разочаровывался в вере, пока однажды вовсе не отрекся от нее и не поклялся убить всех богов.

Ключевым в истории Горра станет противостояние с Тором. По сюжетам комиксов они встречались неоднократно, в том числе в разных временных плоскостях. Что именно из этого покажут в фильме, неизвестно. Мировая премьера пройдет 8 июля, когда проект покажут в России (и покажут ли), непонятно.