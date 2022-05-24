Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
Marvel опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». В нем зрители впервые увидели Горра убийцу богов – злодея, которого играет Кристиан Бэйл.
Бэйл – икона фильмов по комиксам DC, а теперь – «лучший злодей» в Marvel
Образ Горра, вероятно, стал самым обсуждаемым после выхода трейлера. Marvel анонсировала появление Горра и Кристиана Бейла еще в 2020 году, но с тех пор не давала никакой дополнительной информации.
Месяцы молчания превратили и так ожидаемую роль в одну из главных интриг. Причин этому было несколько:
- После роли Бэтмена/Брюса Уэйна за Бэйлом закрепился один из ключевых образов вселенной DC. А теперь он сыграет во вселенной главного конкурента DC – Marvel;
- Промо-кампания стартовала во второй половине апреля. Тогда Marvel выпустила короткий тизер, но Бэйла в нем не показала;
- Режиссер Тайка Вайтити сказал позже, что герой Бэйла «вероятно» станет «лучшим злодеем, который когда-либо был у Marvel».
Образ сравнивают с Волан-де-мортом, обсуждают нос и отсутствие компьютерной графики
Мнения о персонаже ожидаемо разделились. Хотя Горр предстал бледным, лысым и мрачным, как и оригинал в комиксах, часть пользователей не оценили грим. Они посчитали, что Бэйл напоминает не инопланетное чудовище, а человека, «принявшего грязевую ванну» или «переборщившего с вакциной Johnson & Johnson».
Больше всего вопросов, кажется, вызвал нос Горра. В оригинале у персонажа его нет, но в образе Бэйла его сохранили. Тем не менее один из создателей комикса Джейсон Аарон призывал фанатов обращать меньше внимания на эту деталь: «Не нос (или его отсутсвие) сделали Горра трагическим и глубоким Богом убийцей. Доверьтесь лицу Кристиана Бэйла».
В соцсетях также обсуждали сходства с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера», Степпенвулфом из «Лиги справедливости» и даже с музыкантом Мэриином Мэнсоном. А еще отметили стилистику сцен с Горром: они выполнены в черно-белых цветах, в то время как большинство других сцен сделаны в цвете.
Одним из главных плюсов образа, по мнению фанатов, стало отсутсвие компьютерной графики. Они шутят, что студия могла бы сделать из Бэйла «очередной компьютерный блок», но вместо этого наложила грим – и считают это достижением.
История Горра: потерял близких, разочаровался в богах и стал мстить
Горр родился на безымянной планете, жители которых чтили богов. Но из-за потерь близких от болезней и несчастных случаев Горр все больше разочаровывался в вере, пока однажды вовсе не отрекся от нее и не поклялся убить всех богов.
Ключевым в истории Горра станет противостояние с Тором. По сюжетам комиксов они встречались неоднократно, в том числе в разных временных плоскостях. Что именно из этого покажут в фильме, неизвестно. Мировая премьера пройдет 8 июля, когда проект покажут в России (и покажут ли), непонятно.