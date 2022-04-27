Кинотеатры в городах России показывают «Бэтмена» и другие новые фильмы без лицензии. Иногда их для таких сеансов арендуют частные лица
Прокат фильма «Бэтмен» в России отменился за день до премьеры – это решение компании Warner Bros, которая отозвала все свои фильмы из российских кинотеатров.
18 апреля «Бэтмен» вышел на стриминговом сервисе HBO Max – тоже недоступный в России. Но тут же появились пиратские версии в хорошем качестве – и их показывают некоторые кинотеатры России.
Какие кинотеатры и где показывают «Бэтмена»
Крупные сети кинотеатров не дают в прокат пиратские копии фильмов. Но в нескольких городах России небольшие кинотеатры все-таки устраивают показы. В случае с «Бэтменом» они используют версию фильма с озвучкой от пиратской студии. Известно о показах в Иваново, Чите, Якутске и Махачкале.
Например, в ивановском кинотеатре «Лодзь» «Бэтмен» идет с 21 по 27 апреля. 25 числа билет стоил 250 рублей, 27-го – на сто рублей дешевле. Билеты продаются в том числе онлайн. Возможно, прокат продлится. Но залы на «Бэтмене», по словам пришедших на фильм, не заполнились.
Также «Лодзь» покажет «Не смотрите наверх» – сатирическую комедию Netflix с Леонардо Ди Каприо. В мире она выходила в ограниченном прокате и собрала меньше $1 млн.
Читинский Кинотеатр «Центавр» не анонсирует «Бэтмена» на сайте – только в соцсетях. Купить билет онлайн нельзя. Еще «Центавр» показывает также не вышедший в России мультфильм «Я краснею».
Представители «Центавра» говорят, что эти показы – поддержка людей, которые остались без мировых премьер: «В такое непростое время хочется, чтобы читинцы и гости города могли с удовольствием ходить в кино, чтобы смотреть новые фильмы, которых так ждали взрослые и дети».
Другой способ посмотреть «Бэтмена» и другие недоступные новинки – частный сеанс в арендованном кинотеатре
Первые нелегальные просмотры «Бэтмена» прошли в Москве. Например, режиссер Габбилен Галычев организовал показ в арт-пространстве WIP на Яузском бульваре. Пришло 250-300 человек, которые заплатили 300-500 рублей.
800 рублей стоил просмотр в зале кинотеатра «КАРО». Пресс-служба не комментирует нелегальный показ. Но это тоже была частная инициатива – на фильм, который показывался без русской озвучки с субтитрами, пришло 120-150 человек. Для них даже были напечатаны специальные билеты.
В Екатеринбурге организатор просмотра «Бэтмена» на несколько дней арендовал залы кинотеатра «Гринвич Синема». Стоимость билета – 350 рублей, о показе люди узнавали о знакомых и через соцсети. Зрители довольны качеством картинки и неофициальным дубляжом. Но также отмечают, что зал не заполнился.
Главред сайта DTF Вадим Елистратов подробно рассказывал, как он с друзьями смотрел фильм в небольшом питерском зале с проектором. Цена аренды за три часа (столько идет «Бэтмен») – 7500 рублей. Впечатления: слабая картинка, мощный звук, необычный опыт просмотра в таких обстоятельствах – как будто в видеосалонах 80-х.
Как правообладатели относятся к нелицензионным показам «Бэтмена»
Глава отделения международного кинопроката Warner Bros Эндрю Крипс видел фото с нелегальные сеансов «Бэтмена» в России. Он надеется, что фильмы студии скоро вернутся в Россию (она приносит до 5% прибыли компании) – неизвестно лишь, когда и при каких обстоятельствах: «Мы живем в политической неопределенности». Также Крипс отмечает проблему пиратства и в Китае. Там «Бэтмен» вышел в прокат, но из-за ковида в стране закрыто 57% кинотеатров, и люди предпочитают домашний просмотр нелегальной версии.
Грозит ли организаторам нелегальных показов юридическая ответственность? А зрителям?
Пока уголовных дел не было. Но глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в комментарии «Кинопоиску» говорит, что да – показы нелегального кино наказуемы (но только для организаторов):
«Необходимо лишь, чтобы стоимость прав на использование произведения превышала 100 000 рублей (как правило, всегда превышает эту сумму). Полиция может нагрянуть неожиданно, и тогда проблем не избежать. За такой показ, если он был организован группой лиц, может последовать наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей».
Но само правительство России, по информации «Ведомостей», уже сейчас готовит закон, который закрепляет «принудительную лицензию контента из недружественных стран». Т.е., в таком случае кинотеатры смогли бы показывать того же «Бэтмена», не опасаясь нарушения авторских прав.