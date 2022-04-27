Кинотеатры в городах России показывают «Бэтмена» и другие новые фильмы без лицензии. Иногда их для таких сеансов арендуют частные лица

Другой способ посмотреть «Бэтмена» и другие недоступные новинки – частный сеанс в арендованном кинотеатре

Первые нелегальные просмотры «Бэтмена» прошли в Москве. Например, режиссер Габбилен Галычев организовал показ в арт-пространстве WIP на Яузском бульваре. Пришло 250-300 человек, которые заплатили 300-500 рублей.

800 рублей стоил просмотр в зале кинотеатра «КАРО». Пресс-служба не комментирует нелегальный показ. Но это тоже была частная инициатива – на фильм, который показывался без русской озвучки с субтитрами, пришло 120-150 человек. Для них даже были напечатаны специальные билеты.

В Екатеринбурге организатор просмотра «Бэтмена» на несколько дней арендовал залы кинотеатра «Гринвич Синема». Стоимость билета – 350 рублей, о показе люди узнавали о знакомых и через соцсети. Зрители довольны качеством картинки и неофициальным дубляжом. Но также отмечают, что зал не заполнился.

Главред сайта DTF Вадим Елистратов подробно рассказывал, как он с друзьями смотрел фильм в небольшом питерском зале с проектором. Цена аренды за три часа (столько идет «Бэтмен») – 7500 рублей. Впечатления: слабая картинка, мощный звук, необычный опыт просмотра в таких обстоятельствах – как будто в видеосалонах 80-х.

Как правообладатели относятся к нелицензионным показам «Бэтмена»

Глава отделения международного кинопроката Warner Bros Эндрю Крипс видел фото с нелегальные сеансов «Бэтмена» в России. Он надеется, что фильмы студии скоро вернутся в Россию (она приносит до 5% прибыли компании) – неизвестно лишь, когда и при каких обстоятельствах: «Мы живем в политической неопределенности». Также Крипс отмечает проблему пиратства и в Китае. Там «Бэтмен» вышел в прокат, но из-за ковида в стране закрыто 57% кинотеатров, и люди предпочитают домашний просмотр нелегальной версии.