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Фильм
Бэтмен
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Бэтмен
Инфо
Супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics
Факт
Входит в тройку величайших супергероев
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Кино
«Бэтмен» выйдет в российский прокат на день раньше запланированной даты – 2 марта
#Бэтмен
01 февраля, 14:10
Кино
В новом «Бэтмене» не будет истории появления персонажа
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26 января, 20:17
Кино
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
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17 июня, 22:40
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Кинотеатры в городах России показывают «Бэтмена» и другие новые фильмы без лицензии. Иногда их для таких сеансов арендуют частные лица
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