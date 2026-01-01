Бэтмен

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Супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics
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Входит в тройку величайших супергероев
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Кино
«Бэтмен» выйдет в российский прокат на день раньше запланированной даты – 2 марта
#Бэтмен
Кино
В новом «Бэтмене» не будет истории появления персонажа
#Бэтмен
Кино
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
#Бэтмен
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Материалы
Почему мультсериал «Бэтмен» из 90-х был революционным: реалистичные психотипы злодеев, глубина, кровь, Харли Квинн, озвучка двумя голосами
#Бэтмен
Когда и где смотреть «Бэтмена» в кино: города, кинотеатры, расписание сеансов
#Бэтмен
Почему «Бэтмен» все-таки попал в кинотеатры России и надо ли ждать другие голливудские фильмы следом
#Бэтмен
Как делался грим Джокера для Хита Леджера: силикон, руки в краске и особый эффект, что он три недели не мылся
#Хит Леджер
Кинотеатры в городах России показывают «Бэтмена» и другие новые фильмы без лицензии. Иногда их для таких сеансов арендуют частные лица
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#кино
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Какой будет вторая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза: ждем Джокера, Мистера Фриза, сериалы и новые рекорды по просмотрам
#Бэтмен
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