Почему «Бэтмен» все-таки попал в кинотеатры России и надо ли ждать другие голливудские фильмы следом
С 16 июня «Бэтмена» Мэтта Ривза можно посмотреть в кинотеатрах России. Весной фильм там легально не показывался – тогда это было решение компании Warner Bros. Мировая премьера «Бэтмена» состоялась в марте 2022 года. Почти за четыре месяца фильм собрал более 770 миллионов долларов. Затраты на производство «Бэтмена» составили примерно 200 миллионов.
Как менялась ситуация с прокатом «Бэтмена» в России
• Февраль. Warner Bros. объявила о договоренности по показу «Бэтмена» в России. У российских зрителей было преимущество – тут премьера «Бэтмена» планировалась на день раньше мировой. В конце февраля стало известно, что «Бэтмен» может оказаться последним голливудским фильмом в российском прокате весной 2022 года. Тогда об отмене проката еще не сообщалось.
• Март. Компания Warner Bros. объявила об отмене премьеры «Бэтмена» в России. В стране узнали об этом 1 марта – за день до даты российского релиза. Хотя заявление Warner Bros. вышло еще 28 февраля. Параллельно ведущие студии (Sony, Disney, Paramount) рассказывали о приостановке деятельности в России. Они отменили здесь все основные весенние премьеры.
• Апрель. «Бэтмен» появился на стриминговом сервисе HBO Max 18 апреля – там его нельзя посмотреть из России. Зато тогда же пиратские копии фильма вышли в открытый доступ. В тот момент их начали показывать некоторые кинотеатры внутри России. Крупные сети кинотеатров игнорировали развитие истории. Мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале.
• Июнь. Теперь уже многие кинотеатры России показывают «Бэтмена»: фильм уже есть в расписании в крупных городах. РБК дал подробности, чем «Бэтмен» отличается от фильмов «Доктор Стрэндж» и «Топ Ган: Мэверик». Фильм имеет прокатное удостоверение и старую договоренность на демонстрацию с Universal Pictures Russia. Она отвечает за прокат фильмов Warner Bros.
Почему кинотеатры России именно сейчас показывают «Бэтмена»
«РИА Новости» опубликовали объяснение от члена Ассоциации владельцев кинотеатров Сергея Пирожкова. Его позиция: показ «Бэтмена» – разовая акция. Компания Warner Bros. поздно уведомила кинотеатры о запрете на прокат «Бэтмена» – и сделала это в одностороннем порядке. По договору так поступать нельзя. В тот момент Минкульт уже выдал «Бэтмену» прокатное удостоверение.
Почему кинотеатры легально не показывали «Бэтмена» раньше? Все сводилось к подготовке президентского указа «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Он был подписан в конце мая. Там рассказано о порядке перечислений выплат для правообладателей на отдельный счет. Такой счет специально заводится на их имя.
Сайт Cinemaplex подчеркивает еще одну деталь. Российские кинотеатры выполнили свою часть сделки по контракту: они занимались рекламным продвижением «Бэтмена» вплоть до запрета на показ. Запрет от правообладателя затруднял новые переговоры о проведении показа «Бэтмена». Президентский указ разрешил кинотеатрам не договариваться – но только в конкретных случаях.
«Коммерсантъ» изучил указ. Эксперты поняли, что он не приведет к массовому показу мировых премьер. Зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов говорил: «Проект приказа по сути направлен лишь на легализацию действующих правоотношений, то есть когда договор с правообладателем уже есть». Это именно случай «Бэтмена».
Появятся ли в кинотеатрах России другие отмененные фильмы
Пока показ «Бэтмена» действительно остается единственным подобным случаем в России. По нему кинотеатры ссылаются на уникальные обстоятельства. У них по-прежнему есть сложности из-за отмены голливудских премьер. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказывал о потере 60% оборота. В стране закрылись 36,4% кинозалов.
Еще в России теперь действует закон о параллельном импорте, но он не переносится на кино. Ранее об этом рассказывал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин (цитата – «Бюллетень Кинопрокатчика»): «Параллельный импорт касается физических объектов, на цифровой контент это не распространяется. Нельзя ввезти права на фильм».
Зато по параллельному импорту можно завозить в Россию оборудование для кинотеатров. По самим правам нужны отдельные договоренности. Один из способов назвал на ПМЭФ Александр Акопов: «Закупать права на закупку многих зарубежных фильмов можно через независимых дистрибьюторов, которые нам смогут обеспечить через год 30-40% голливудских премьер».
«Бэтмен» был одним из самых ожидаемых фильмов 2022 года в российском кинопрокате. В период отсутствия голливудских премьер кинотеатры выкручиваются с помощью показа культовых фильмов («Брат», «Брат 2») и экспериментов. Через договоренность с «Матч ТВ» в кино попадали футбольные матчи «Зенит» – «Спартак» и «Реал» – «Ливерпуль». Наш опыт просмотра – тут.