Почему «Бэтмен» все-таки попал в кинотеатры России и надо ли ждать другие голливудские фильмы следом

Как менялась ситуация с прокатом «Бэтмена» в России

• Февраль. Warner Bros. объявила о договоренности по показу «Бэтмена» в России. У российских зрителей было преимущество – тут премьера «Бэтмена» планировалась на день раньше мировой. В конце февраля стало известно, что «Бэтмен» может оказаться последним голливудским фильмом в российском прокате весной 2022 года. Тогда об отмене проката еще не сообщалось.

• Март. Компания Warner Bros. объявила об отмене премьеры «Бэтмена» в России. В стране узнали об этом 1 марта – за день до даты российского релиза. Хотя заявление Warner Bros. вышло еще 28 февраля. Параллельно ведущие студии (Sony, Disney, Paramount) рассказывали о приостановке деятельности в России. Они отменили здесь все основные весенние премьеры.

• Апрель. «Бэтмен» появился на стриминговом сервисе HBO Max 18 апреля – там его нельзя посмотреть из России. Зато тогда же пиратские копии фильма вышли в открытый доступ. В тот момент их начали показывать некоторые кинотеатры внутри России. Крупные сети кинотеатров игнорировали развитие истории. Мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале.