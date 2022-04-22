Колин Фаррел для «Бэтмена» накладывал грим по четыре часа и проверял его в кафе – никто не узнал. Посмотрите видео процесса

В бонусных материалах о создании «Бэтмена» показали процесс наложения грима Пингвина на Колина Фаррела. Образ Фаррела – одна из самых обсуждаемых тем вокруг его героя. Фанаты после релиза фильма в шутку сомневались, что Пингвина действительно сыграл он.

Весь процесс наложения грима занимал около 3,5-4 часов. Фаррел назвал это «одним из самых захватывающих» опытов за 20 лет, что он работает в кино. Помимо грима, он надевал подкладку, чтобы визуально изменить форму тела, накладные зубы, уши, парик – эти приготовления во время первых проб в образе заняли 6-8 часов.