Колин Фаррел для «Бэтмена» накладывал грим по четыре часа и проверял его в кафе – никто не узнал. Посмотрите видео процесса
В бонусных материалах о создании «Бэтмена» показали процесс наложения грима Пингвина на Колина Фаррела. Образ Фаррела – одна из самых обсуждаемых тем вокруг его героя. Фанаты после релиза фильма в шутку сомневались, что Пингвина действительно сыграл он.
Весь процесс наложения грима занимал около 3,5-4 часов. Фаррел назвал это «одним из самых захватывающих» опытов за 20 лет, что он работает в кино. Помимо грима, он надевал подкладку, чтобы визуально изменить форму тела, накладные зубы, уши, парик – эти приготовления во время первых проб в образе заняли 6-8 часов.
Еще до выпуска «Бетмэна» Фаррел рассказывал, что тестировал образ в общественных местах. После нанесения грима он пошел в Starbucks и заказал там кофе, чтобы проверить проверить, узнает ли его кто-то в образе. Эксперимент прошел удачно: «Я заметил пару взглядов, но это только из-за внушительного вида».
Герой Фаррела – не главный антагонист в фильме. Он появляется меньше чем в десяти сценах и играет одну из второстепенных ролей. Тем не менее уже после релиза авторы объявили, что Пингвин получит собственный сериал от HBO Max, а Фаррел вернется к роли.