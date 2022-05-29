Я посмотрел финал Лиги чемпионов в кинотеатре – это брызги пива, пакеты с едой и проблемы с трансляцией
Кинотеатры в 28 городах России от Калининграда до Сургута под финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» запустили футбольных зрителей в залы. Моя локация – небольшой московский ТРЦ на «Чертановской», где собралось около 400 болельщиков.
Полные пакеты из «Перекрестка», брызги от пива, гармония шума стадиона и кинотеатра
Я точечно хожу в кино, поэтому футбольная трансляция там – это: а) оживление всех уровней и лишнее напряжение (например, администратор дополнительно загрузила аппараты для попкорна, а потом грозила выгнать весь зал из-за курящих – да, несколько человек парили вейп перед экраном); б) непривычное соседство афиш и удивляющиеся зрители, которые пришли на кино, но гуглили незнакомые названия команд.
Футбол в кинотеатре – почти спортбар, но на спущенных. И с такой же неостанавливаемой циркуляцией еды и хулиганской атмосферой, которую насытил превышенный порог мата и легкая агрессия. Под финал собралось два полных зала, хотя ценники были в два раза выше, чем на любой другой сеанс. Не знаю, кто пришел на фильм «Эскортницы», который показывался параллельно, но всю суету собрали только две двери.
Атмосферу чего-то важного создал десяток охранников в смокингах, который появился за полчаса до игры. Сначала они парами стояли на входах, а потом цепочкой с третьего на первый этаж контролировали выход – все как на стадионах. Я замялся в проходе, потому что он был свободным и никто не проверял билеты, но максимальная плотность и споры из-за неправильной посадки исключили просачивание кого-то лишнего. Ожидаемо, что большая часть аудитории – мужская, хотя были дети и женщины, которые пришли в компаниях.
Главная примета этого финала – полные пакеты из «Перекрестка» с чипсами, пивом и газировкой. С ними шли и школьники, и группы из старших. Кто-то боялся, что шести банок пива будет мало. Когда к началу матча (который задержался почти на сорок минут) мой средний соленый попкорн кончился, я понял логику больших закупок.
Серьезно – очень-очень много еды: хруст попкорна и чипсов, шуршания пакетов, тот самый звук вскрывающихся банок, как из рекламы, заполнили аудиопространство. Блин, брызги от пива – то ли случайно при открытии, то ли от размахивания бутылками – попали на меня с заднего ряда. Часть болельщиков не досмотрела первый тайм и вернулась ко второму с новой партией пива, но уже не в бутылках, а в пластиковых стаканах.
Зал – продолжение стадиона. Иногда я не понимал, где источник свиста и криков – из колонок или где-то с соседних рядов. Никто не заряжал хотя бы русскоязычные кричалки, но выделялись рельефные вставки эмоций. Клевая гармония шума и самая приятная часть кинофутбола.
Проблемы со звуком и картинкой, освещенный подсветками зал, много-много аплодисментов
Не понравилась скомканная техническая организация самой трансляции. Возможно, это проблемы конкретного кинотеатра, но:
• Раз. На старте картинка немного прыгала и подвисала, но главное – весь матч была не во весь экран и обрезалась по краям. Казалось, что под масштабный заход на кинотеатры будет особенный (или хотя бы продуманный) широкоформатный экран. По факту – расширенное изображение «Матч ТВ» без рекламы. Ожидание компенсировалось крупными планами стадиона и игроков, что точно дает больше эффекта, чем обычный телевизор (хм, кажется, только в таком формате можно смотреть хоккей, чтобы увидеть шайбу).
• Два. Проблемы со звуком, который сначала шел по трем линиям – интершум смешивался с английскими комментариями и голосами Генича и Черданцева. На исправление дефекта ушло 5-10 минут, но баланс по громкости между интонациями «Стад де Франс» и трансляцией из «Останкино» часто проваливался.
Я ожидал, что разделение фан-базы «Реала» и «Ливерпуля» будет явным, но замерить его получилось только по шуму – почти не было клубных футболок и шарфов. Кажется, «Реал» собрал больше болельщиков: кто-то за несколько минут до конца матча из-за нервов встал с кресла и занял проход, а финальные крики Hala Madrid и Vamos смешивались со «Спартак», вперед!»
Подбивала единичная заряженность, когда в общий фон агрессивно попадали риторические вбросы: «Иди сюда!» Это немного вдавливало в кресло, но добавляло футбольного реализма и стадионности. Ощущение, что в момент было близко к локальному конфликту. Нет, безопасность не нарушилась.
Куртуа-Куртуа-Куртуа. «Мне говорили об унижении – получилось наоборот». Все обсуждают вратаря, который вытащил финал Лиги чемпионов и сделал рекорд
Волнения зала шли потоками: вот команды появились после задержки – облегченные выдохи, вот Куртуа перевел удар Мане в штангу – ряды поднялись, вот Бензема забил из офсайда – массовая истерика, которая сменилась расстройством. Глобально – равномерные эмоции без дурацких выкриков. Очень понравились аплодисменты, которых было много. Хлопали Раулю, который подпевал фанатам «Реала»; хлопали сейвам Куртуа; хлопали Марсело, который поднимал кубок.
Забавное: болельщики пытались предугадать момент с голом, заранее включали камеры и ловили первичные ощущения, но ничего не получилось. Последние минуты снимали почти все – подсветки телефонов и вспышки сбавили темноту зала. Победный приступ быстро закончился, а смотреть награждение осталось пару десятков человек – тоже под аплодисменты.