Я посмотрел финал Лиги чемпионов в кинотеатре – это брызги пива, пакеты с едой и проблемы с трансляцией

Атмосферу чего-то важного создал десяток охранников в смокингах, который появился за полчаса до игры. Сначала они парами стояли на входах, а потом цепочкой с третьего на первый этаж контролировали выход – все как на стадионах. Я замялся в проходе, потому что он был свободным и никто не проверял билеты, но максимальная плотность и споры из-за неправильной посадки исключили просачивание кого-то лишнего. Ожидаемо, что большая часть аудитории – мужская, хотя были дети и женщины, которые пришли в компаниях.

Главная примета этого финала – полные пакеты из «Перекрестка» с чипсами, пивом и газировкой. С ними шли и школьники, и группы из старших. Кто-то боялся, что шести банок пива будет мало. Когда к началу матча (который задержался почти на сорок минут) мой средний соленый попкорн кончился, я понял логику больших закупок.

Серьезно – очень-очень много еды: хруст попкорна и чипсов, шуршания пакетов, тот самый звук вскрывающихся банок, как из рекламы, заполнили аудиопространство. Блин, брызги от пива – то ли случайно при открытии, то ли от размахивания бутылками – попали на меня с заднего ряда. Часть болельщиков не досмотрела первый тайм и вернулась ко второму с новой партией пива, но уже не в бутылках, а в пластиковых стаканах.