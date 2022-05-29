Куртуа-Куртуа-Куртуа. «Мне говорили об унижении – получилось наоборот». Все обсуждают вратаря, который вытащил финал Лиги чемпионов и сделал рекорд
Куртуа-Куртуа-Куртуа!
«Ливерпуль» и «Реал» отыграли финал Лиги чемпионов. Статистика по ударам – 23:3. «Ливерпуль» нанес девять ударов в створ: Тибо Куртуа отбил их все. Это первый вратарь в истории Лиги чемпионов с девятью сейвами в финале. «Реал» выиграл подряд восемь финалов Лиги чемпионов. Клуб не проигрывает этот турнир с 1981 года – тогда было поражение от «Ливерпуля».
В финале ЛЧ сезона-2021/22 все решили сейвы Куртуа и единственный гол Винисиуса.
Главные сейвы Куртуа в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22:
Для Тибо Куртуа это первый трофей Лиги чемпионов в карьере. Он уже играл в финале в составе еще одного мадридского клуба – «Атлетико». В сезоне-2013/14 «Атлетико» проиграл «Реалу» со счетом 1:4. Клуб выигрывал в том финале до 93-й минуты, но гол Рамоса перевел игру в дополнительное время. Там «Реал» забил в ворота Куртуа еще три гола.
Реакция Тибо Куртуа на итог нового финала: «Я видел много твитов в свой адрес о том, что сегодня буду унижен. Получилось наоборот». Еще Куртуа сказал об отношении к нему в Англии – там он выступал за «Челси»: «В Англии меня не уважают. Я ответил на это сегодня. Хотел заставить их уважать мое имя». УЕФА назвал выдающейся игру Куртуа в финале Лиги чемпионов.
В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» пропускал в каждом матче. Исключение – финал. В матчах против «ПСЖ» и «Ман Сити» Куртуа делал по восемь сейвов. «Реал» на стадии плей-офф проиграл три матча в этой Лиге чемпионов. На проход в финал повлияли именно сейвы Куртуа. За весь турнир он сделал 59 сейвов – это рекорд с момента подсчета статистики.
Так Куртуа радовался победе в финале Лиги чемпионов. Он стал лучшим игроком матча:
За всю карьеру Куртуа играл против «Ливерпуля» 11 раз. Результаты: пять побед, пять ничьих и одно поражение. Оно случилось в матче АПЛ в сентябре 2016 года, когда Куртуа еще был в составе «Челси». В Лиге чемпионов Куртуа пересекался с «Ливерпулем» только в составе «Реала». Баланс там – две победы и ничья. С ним в составе «Реал» выбивал «Ливерпуль» в 2021 году.
Главные события финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»: