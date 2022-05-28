Как Санкт-Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – и что будет с затратами после его потери: 650 волонтеров, 600 млн бюджета, миллиардная аудитория
В сентябре 2019 года «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге получила право на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21. Пандемия коронавируса сместила его на сезон. В октябре-2019 стадион впервые принял матч Лиги чемпионов, а через 2,5 года там уже планировался финал.
Мы разобрались, сколько стоила его организация (компенсация же будет?), как проходила подготовка Санкт-Петербурга и чем бы запомнился второй в истории российский лигочемпионский финал.
Заявка от 83-летнего волонтера, совмещенное празднование Дня города, концерт (с приглашением зарубежного исполнителя) при поддержке Pepsi
25 февраля 2022 года УЕФА перенес финал из Санкт-Петербурга в Париж на «Стад де Франс» – за 92 дня до матча. За две недели до переноса «Газпром Арену» посетила комиссия УЕФА, которая оценила инфраструктуру и газон. «В целом у нас нет поводов для жалоб и крупных вызовов, с которыми могли бы столкнуться организаторы на данном этапе. Приведу слова коллег из УЕФА: «Мы в хорошей форме!» – объяснял генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ливерпуль», пройдет 28 мая – в период празднования Дня города в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади задумывался фестиваль чемпионов с развлекательной программой для местных жителей и иностранцев. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский говорил:
«Мы планируем, что фестиваль чемпионов плавно перетечет в празднование Дня города, что, безусловно, разнообразит впечатления болельщиков от посещения финала в Петербурге. Задействуем уже существующую сцену Дворцовой площади, где традиционно проводятся концерты классической музыки, также планируем возведение дополнительных временных конструкций для нужд фестиваля».
Один из форматов мероприятий – концерт от Pepsi с возможным приглашением западного исполнителя. «Раньше этот концерт, который проводился накануне, был традиционной частью финала Лиги чемпионов, – рассказывал Алексей Сорокин. – Но сейчас приходится постоянно оговариваться. Не все футбольные традиции в современных реалиях могут продолжаться. Pepsi имеет право на концерт. И вполне возможно, что там будут и европейские артисты».
В феврале-2022 завершился прием заявок для волонтеров. Их прислали около шести тысяч человек из 90 стран. Наибольший запрос – из Италии, Испании, Катара, Беларуси и Великобритании. Средний возраст кандидатов составил 26 лет, хотя самому пожилому волонтеру – 83 года. Из шести тысяч человек остались бы только 650.
Стадион «Петровский» предполагался как тренировочная база. Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин сравнивал две арены в Санкт-Петербурге: «На «Газпром Арене» все очень комфортно. Можешь ходить в пиджаке круглый год, потому что тепло, уютно, много ресторанов и так далее. На «Петровском» было иначе. Там было холодно, мало туалетов, купить можно было только гамбургер.
Если сейчас больше ходят посмотреть, насладиться игрой, то туда ходили, скорее, активно поболеть, пообщаться между собой, покричать. Конечно, атмосфера на «Петровском» отличается от нынешней на «Газпром Арене». Плюс стадион был открытым, и, когда дул ветер, было очень холодно. Мне кажется, это давало «Зениту» преимущество в еврокубках».
Иск против УЕФА невозможен из-за особенностей контракта, большая часть бюджета сохранилась и пойдет на спортшколы
Борис Пиотровский называл бюджет на организацию финала: «Город выделит порядка 288 миллионов рублей. Примерно столько же мы ожидаем получить из федерального бюджета». Алексей Сорокин добавлял, что эта сумма ниже, чем затраты на проведение матчей Евро-2020, и может быть сокращена.
После переноса финала Пиотровский сказал, что заложенный бюджет остался. Его используют на развитие детских спортивных школ: «Были потрачены время и силы. Денег почти не потратили. Финансы закладываются в бюджет заранее, но израсходовать их не успели. Мы вели подготовку, но инфраструктура вся уже была, она осталась с чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы».
УЕФА выплатит компенсацию по расходам. Это подтвердил Алексей Сорокин, который не назвал конкретную цифру. Главные цитаты по ситуации:
• О возможном суде против УЕФА: «Иски от оргкомитета к УЕФА невозможны, потому что соглашение о проведении финала, подписанное на заявочной стадии, не предполагает ответственности правообладателя за перенос. Эти решения могут быть приняты в одностороннем порядке. Такие же правила распространялись и на чемпионат мира-2018, и на чемпионат Европы-2020. Правообладателем в данном случае является УЕФА»;
• О сроках выплаты компенсации [комментарий от 20 апреля]: «Мы как оргкомитет все понесенные расходы своим подрядчикам либо оплачиваем, либо уже оплатили. Со стороны УЕФА должна быть компенсация реально понесенных расходов, того, что было потрачено на момент, когда было принято не очень приятное для нас решение. У нас нет сомнений, что она (компенсация) произойдет, но это не такой линейный процесс, сейчас сложно об этом говорить. Дедлайна по выплатам нет, все будет в соответствии с подписанными документами. В какие сроки? Ближайшие».
Безвизовый въезд и 40 тысяч иностранцев в Санкт-Петербурге, ожидаемая аудитория финала – миллиард
В феврале Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении финала Лиги чемпионов. Он предполагал безвизовый въезд для иностранных болельщиков по аналогии с прошлыми крупными турнирами (в Санкт-Петербурге проходили матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020) и штрафы за незаконную торговлю билетами.
Алексей Сорокин выделял особенности организации финала на фоне «Лужников»-2008 и игр Евро-2020: «Есть принципиальные различия с Евро – это один матч, играют клубы, клубные болельщики, которые приезжают на короткий срок, по-другому задействован транспорт. Например, на финал Лиги чемпионов в 2008 году в Москву прилетело 120 чартеров, мы организовывали бесплатные шаттлы. Это большой вызов, на который требуется много усилий».
Борис Пиотровский рассказывал, что город ориентировался на принятие 40 тысяч иностранных болельщиков и 100-процентную заполняемость «Газпром Арены» с учетом эпидемиологической ситуации. 30 билетов закладывались для детей из незащищенных слоев населения. Для принятия болельщиков планировалось задействовать в аэропорту дополнительный терминал «Пулково-2».
Алексей Сорокин рассчитывал, что финал в Санкт-Петербурге суммарно соберет миллиардную аудиторию: «По телеаудитории, если принимать во внимание разовый характер, мероприятию практически нет равных – в районе 150 миллионов человек; но это не самое важное, главное сейчас, мы знаем, в интернете, в соцсетях. Мы рассчитываем на более чем миллиардную аудиторию, так или иначе следящую за тем, как во всех отношениях пройдет финал Лиги чемпионов».
Fan ID, которые болельщики получали во время Евро-2020, не распространялись на финал ЛЧ – процедуру нужно было проходить заново. Сорокин говорил об организации доступа для иностранных болельщиков: «По Fan ID у нас в целом есть абсолютная ясность с УЕФА. Fan ID нам даст возможность беспрепятственно обеспечить доступ в страну, кроме этого, конечно, право воспользоваться бесплатным шаттлом в день матча и накануне».
Точки сборов для болельщиков «Реала» и «Ливерпуля» – парк 300-летия Санкт-Петербурга и спорткомплекс «Юбилейный», которые разделяет расстояние в полтора часа пешком. «Это важно для соблюдения всех мер безопасности, чтобы организованные группы болельщиков двух клубов не пересекались до и после матча. Так мы делали в 2008 году в Москве, так же будет и сейчас», – объяснял Алексей Сорокин.
Логотип с символикой Санкт-Петербурга в стилистике супрематизма и кот-прогнозист
17 февраля – за 100 дней до финала Лиги чемпионов – на Дворцовой площади прошло световое шоу, где из неоновых линий образовывались силуэты Санкт-Петербурга и чемпионского кубка. В сентябре-2021 появился стилизованный логотип финала, в котором собраны узнаваемые городские символы. Алексей Сорокин отметил результат:
«Дизайн отражает настроение, культурное наследие той страны, в которой проходит финал. Наш вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, там угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы города – Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения – «Лахта центр». Дизайн хорошо отражает современную эстетику петербуржцев и города. Важно, что его создал наш соотечественник – Максим Жестков, а не иностранное бюро».
Создатель логотипа Максим Жестков совместил революционный дух Санкт-Петербурга с вечными образами: «Вместе с творческой командой мы решили взглянуть на петербургскую архитектуру сквозь призму супрематизма, так как это влиятельное движение в искусстве тесно связано с городом, где в 1915 году прошла первая супрематическая выставка. Экспериментируя с чистейшими формами, почерпнутыми у города, нам удалось создать яркую композицию, полную предвкушения и энергетики, которые сопутствуют финальному матчу».
Особенный гость – кот Ахилл, который угадал результаты семи из восьми матчей Евро-2020, проходивших в Санкт-Петербурге. Он предсказывал итоги игр на Кубке конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кота Ахилла пригласил Борис Пиотровский: «Это абсолютно логично, и мы очень надеемся, что за это время он подготовится, сможет отдохнуть, найдет в себе силы и продолжит работу».