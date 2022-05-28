Как Санкт-Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – и что будет с затратами после его потери: 650 волонтеров, 600 млн бюджета, миллиардная аудитория

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ливерпуль», пройдет 28 мая – в период празднования Дня города в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади задумывался фестиваль чемпионов с развлекательной программой для местных жителей и иностранцев. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский говорил:

«Мы планируем, что фестиваль чемпионов плавно перетечет в празднование Дня города, что, безусловно, разнообразит впечатления болельщиков от посещения финала в Петербурге. Задействуем уже существующую сцену Дворцовой площади, где традиционно проводятся концерты классической музыки, также планируем возведение дополнительных временных конструкций для нужд фестиваля».

Один из форматов мероприятий – концерт от Pepsi с возможным приглашением западного исполнителя. «Раньше этот концерт, который проводился накануне, был традиционной частью финала Лиги чемпионов, – рассказывал Алексей Сорокин. – Но сейчас приходится постоянно оговариваться. Не все футбольные традиции в современных реалиях могут продолжаться. Pepsi имеет право на концерт. И вполне возможно, что там будут и европейские артисты».

В феврале-2022 завершился прием заявок для волонтеров. Их прислали около шести тысяч человек из 90 стран. Наибольший запрос – из Италии, Испании, Катара, Беларуси и Великобритании. Средний возраст кандидатов составил 26 лет, хотя самому пожилому волонтеру – 83 года. Из шести тысяч человек остались бы только 650.

Стадион «Петровский» предполагался как тренировочная база. Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин сравнивал две арены в Санкт-Петербурге: «На «Газпром Арене» все очень комфортно. Можешь ходить в пиджаке круглый год, потому что тепло, уютно, много ресторанов и так далее. На «Петровском» было иначе. Там было холодно, мало туалетов, купить можно было только гамбургер.