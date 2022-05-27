«На пути в Париж с дебильными дружками папы». Как фанаты едут на финал Лиги чемпионов: блуждают ночью по улицам, собака съедает билеты

Еще один фанат «Ливерпуля» потерялся в Париже, потому что у него нет телефона

У «Ливерпуля» есть фанат по имени Джеймс Хагривз, который посещает трибуны «Энфилда» 25 лет подряд и известен остальным по прозвищу Джимми. Хагривзу сейчас 66 лет, и у него нет телефона. Когда он в компании, то родные связываются с ним через его друзей. На финал ЛЧ в Париж он тоже поехал без телефона, потому что путешествовал с сыном.

В ночь на 26 мая Хагривз выпивал в баре вместе с сыном и другими фанатами «Ливерпуля». После этого он один отправился в отель на такси, но случайно вышел раньше и не смог дойти до места, где остановился. Хагривз-младший говорит, что ничего не знал об отце с 01:40 по местному времени. Оказалось, что он просто потерялся в районе, где находится его отель, и бродил несколько часов в поисках.

Хагривз-младший разместил объявление о пропаже отца в соцсетях, а уже на утро группа фанатов «Ливерпуля» привела его в нужный отель. Джеймс Хагривз просто потерялся, а сын потом говорил: «Большое спасибо каждому из вас, кто поделился этим постом и написал мне в сообщения. Меня поддерживали [люди] со всего мира. Папа провел ночь, бродя по округе, пытаясь найти гостиницу, ха-ха-ха».