«На пути в Париж с дебильными дружками папы». Как фанаты едут на финал Лиги чемпионов: блуждают ночью по улицам, собака съедает билеты
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Реал», состоится 28 мая в Париже. Ожидается, что в столицу Франции приедут больше сотни тысяч фанатов из Англии и Испании. И за несколько дней до самого матча уже случилось достаточно историй, как они стремились на эту игру.
Фанат «Ливерпуля» разрешил своему сыну не идти в школу из-за финала – так и объяснил учителям
В Ливерпуле есть популярный паб Taggy’s, которым управляет Тэйг Херстад. У Херстада есть 19-летний сын Уильям, который учится в старшей школе. Но 26 мая Уильям не пошел в школу, из-за чего взволновались учителя. Они даже потребовали у Херстада-старшего объяснений в чате. Тот ответил коротко:
«Он едет в Париж со своим папой и дебильными дружками его папы, чтобы посмотреть, как «Ливерпуль» возьмет требл благодаря финалу Лиги чемпионов. Надеюсь, он вернется домой вместе с кубком ЛЧ».
Официальный аккаунт Taggy’s удалил пост с 10 тыс. лайков, где была переписка со школьным учителем. Зато потом разместил фото Тэйга Херстада с сыном и друзьями.
Еще один фанат «Ливерпуля» потерялся в Париже, потому что у него нет телефона
У «Ливерпуля» есть фанат по имени Джеймс Хагривз, который посещает трибуны «Энфилда» 25 лет подряд и известен остальным по прозвищу Джимми. Хагривзу сейчас 66 лет, и у него нет телефона. Когда он в компании, то родные связываются с ним через его друзей. На финал ЛЧ в Париж он тоже поехал без телефона, потому что путешествовал с сыном.
В ночь на 26 мая Хагривз выпивал в баре вместе с сыном и другими фанатами «Ливерпуля». После этого он один отправился в отель на такси, но случайно вышел раньше и не смог дойти до места, где остановился. Хагривз-младший говорит, что ничего не знал об отце с 01:40 по местному времени. Оказалось, что он просто потерялся в районе, где находится его отель, и бродил несколько часов в поисках.
Хагривз-младший разместил объявление о пропаже отца в соцсетях, а уже на утро группа фанатов «Ливерпуля» привела его в нужный отель. Джеймс Хагривз просто потерялся, а сын потом говорил: «Большое спасибо каждому из вас, кто поделился этим постом и написал мне в сообщения. Меня поддерживали [люди] со всего мира. Папа провел ночь, бродя по округе, пытаясь найти гостиницу, ха-ха-ха».
Не устали от новостей про фанатов «Ливерпуля»? Один купил автобус и продавал билет на него за 1 фунт
Первым финалом ЛЧ в жизни английского блогера Саймона Уилсона была встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в Испании в 2019 году. Тогда он удивился ценам на самолеты и приехал на матч на старенькой Skoda, которую купил в интернете за 40 фунтов, предварительно взяв с собой двух друзей и одного рандомного фаната из соцсетей.
На ютуб-канале Уилсона 957 тысяч подписчиков. То путешествие он записал в блог. Вот пример эпизода. Тогда он говорил, что британские авиакомпании сильно подняли цены на прямые рейсы из Ливерпуля в Мадрид. Рейсы из Лондона в Мадрид были также недешевыми. Поэтому он нашел объявление о продаже старенькой Skoda за 40 фунтов, привез ее на техосмотр, а после договорился с другими фанатами о совместной поездке.
Сейчас новый подвиг от Уилсона – он вместе с другом купил старый школьный автобус, наклеил на него огромные стикеры со своим изображением и лого «Ливерпуля» и дал объявление: все желающие фаны клуба могут за 1 фунт скататься с ним до Парижа. Потом он рассказывал:
«Для меня это просто помощь людям. Бензин стоит более 1500 фунтов стерлингов, я заплатил за автобус, оба водителя получат зарплату. У нас есть страховка, все безопасно. Мы берем с людей всего 1 фунт стерлингов за переезд. Смысл в том, чтобы сделать финал Лиги чемпионов доступным для людей, которые хотят поехать и получить незабываемые впечатления на всю жизнь».
Есть грустные моменты: собаки разорвали билет на финал
На фото – собаки фанатки «Ливерпуля» с ником Шона.
Но 21 мая она выложила пост с разорванными билетами на финал Лигу чемпионов с подписью: «Никому не нужна собака?»
Позже она удалила этот пост. В комментариях к нему Шона отвечала, что сильно плакала, когда увидела разорванные билеты.
Еще одна история про билеты: фанаты приобрели 19 штук по тысяче фунтов у мошенников, хотя полиция Мерсисайда предупреждала их о риске купить поддельный.
У фанов «Реала» тоже есть возможность вместе поехать на автобусе – помогает BlaBlaCar
BlaBlaCar – большая фирма, специализирующаяся на поиске попутчиков. Но сейчас компания сообразила специальную акцию: из Мадрида в Париж отправятся автобусы, которые специально доставят фанатов «Реала» на финал ЛЧ.
Операционный директор BlaBlaCar в Испании и Португалии Флоран Баннварт говорил: «В течение двух недель мы наблюдаем публикации совместных поездок на автомобиле из Мадрида в Сен-Дени. В связи с этим увеличением мы расширили количество рейсов на наших автобусах из Мадрида в Париж».