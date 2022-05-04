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#Ливерпуль #Лига чемпионов #Лига Европы #Роберто Фирмино #Джеймс Милнер #Джордан Хендерсон #Джо Гомес

Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый финал еврокубков – вместе с ним туда выходили четыре игрока

imago sportfotodienst / Global Look Press

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, отыграв тяжелый выездной матч против «Вильярреала». С Юргеном Клоппом «Ливерпуль» за шесть лет добрался до четвертого еврокубкового финала.

За эти годы «Ливерпуль» аккуратно менял состав, вводя топовых игроков на каждую позицию. В 2016-м выступали Туре, Ловрен, Миньоле, Бентеке и другие уже забытые игроки.

А четырежды в финалы выходили только четверо:

⭐️ Начиналось все с Лиги Европы в 2016 году – там в полуфинале «Ливерпуль» прошел как раз «Вильярреал» и в финале уступил «Севилье».

⭐️ Через два года «Ливерпуль» прошел в финал через два веселых матча с «Ромой» (5:2, 2:4), а там проиграл «Реалу».

⭐️ Еще через год – легендарные 0:3 и 4:0 с «Барселоной», затем скучная победа в финале над «Тоттенхэмом».

⭐️ Теперь – непростой второй матч против «Вильярреала», но снова финал – уже против победителя пары «Реал»«Манчестер Сити».

В трех финалах из этого состава играли только Джеймс Милнер и Роберто Фирмино. В двух был Джордан Хендерсон, еще в одном (в 2016-м) – оставался в запасе. Джо Гомес был только в последнем финале – вышел на последней минуте, а до этого не попадал в заявку.

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