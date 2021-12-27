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Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно
4
#ЧГК
14 июня, 01:00
4
Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»
1
#ЧГК
11 июня, 11:35
1
Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
7
#ЧГК
06 июня, 02:00
7
В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине
1
#ЧГК
06 июня, 00:38
1
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
#ЧГК
30 мая, 00:33
«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
1
#ЧГК
23 мая, 00:49
1
Последние новости
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ЧГК
«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр
#ЧГК
10 мая, 20:55
ЧГК
Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх
#ЧГК
27 декабря 2021, 00:47
ЧГК
В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
#ЧГК
27 декабря 2021, 00:40
ЧГК
Команда Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
27 декабря 2021, 00:26
ЧГК
Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз
#Михаил Скипский
26 декабря 2021, 10:44
ЧГК
Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6
#ЧГК
26 декабря 2021, 10:40