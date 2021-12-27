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Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно
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#ЧГК
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Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»
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#ЧГК
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Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
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#ЧГК
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В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине
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#ЧГК
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В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
#ЧГК
«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
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#ЧГК
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ЧГК
«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх
#ЧГК
ЧГК
В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз
#Михаил Скипский
ЧГК
Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6
#ЧГК