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В «Что? Где? Когда?» опять появился новый капитан (уже четвертый за год) – теперь им стал магистр с провальной статистикой
#ЧГК
Тест: 20 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые знатоки ответили досрочно. А вы справитесь?
#ЧГК
Ведущий «Что? Где? Когда?» снял вопрос с игры, хотя команда ответила правильно – потому что в предмете была подсказка
#ЧГК
Уникальная перестановка состава в «Что? Где? Когда?»: капитан Козлов не сыграл за свою же команду, но был в зале
#ЧГК
Тест: угадайте, что лежит в черном ящике «Что? Где? Когда?»
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#ЧГК
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Жуткая ошибка капитана в «Что? Где? Когда?»: дал досрочный ответ, потому что узнал вопрос из прошлого – и проиграл
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ЧГК
Когда выйдет осенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: даты выхода, расписание игр
#ЧГК
ЧГК
«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх
#ЧГК
ЧГК
В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз
#Михаил Скипский