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Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх

час назад

Команда Андрея Козлова проиграла в финале года. Она провела четвертую игру в 2021 году в «Что? Где? Когда?».

Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом

Только три команды провели за 2021 год минимум три игры:

  • Команда Андрея Козлова – четыре игры (три победы и одно поражение)
  • Команда Алеся Мухина – четыре игры (две победы и два поражения)
  • Команда Балаша Касумова – три игры (три победы)

Команда Козлова третий раз играла в финале года. Это ее первое поражение. До этого были две победы в 2007 и 2008 годах, но тогда был полностью другой состав.

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Источник:
Гол
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