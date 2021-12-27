Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх

Команда Андрея Козлова проиграла в финале года. Она провела четвертую игру в 2021 году в «Что? Где? Когда?».

Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом

Только три команды провели за 2021 год минимум три игры:

Команда Андрея Козлова – четыре игры (три победы и одно поражение)

Команда Алеся Мухина – четыре игры (две победы и два поражения)

Команда Балаша Касумова – три игры (три победы)

Команда Козлова третий раз играла в финале года. Это ее первое поражение. До этого были две победы в 2007 и 2008 годах, но тогда был полностью другой состав.