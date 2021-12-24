Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом
Андрей Козлов – один из пяти магистров «Что? Где? Когда?» с четвертым результатом в клубе по количеству игр (57). 26 декабря Козлов сыграет в финале года. И это точно будет горячо, потому что Козлов – один из самых эмоциональных игроков в истории клуба.
Козлов постоянно скандалит: отчитывает своих во время игры, называл Аскерова подлецом, Ворошилову кричал «Позор!»
Козлов – редкий капитан ЧГК, который открыто ругается на игроков. Вот он отчитывает Владимира Молчанова за ответ «Красная книга России» (а не просто «Красная книга»): «Володя, какого ***? Зачем тебе давать такой узкий ответ, я спрашиваю?!» Борис Крюк смеется от сцены: «Показывайте-показывайте, не отвлекайтесь».
Когда Козлов давал ответ, ему кто-то подсказал. Реакция Козлова с забавной оговоркой: «Не мешай, кому говорю! Я слушаю здесь».
Даже в играх не своих команд Козлов бывает гневным. Однажды он не согласился с ведущим засчитать решающий ответ: «Позор! Не хочу в этом участвовать вообще». И ушел.
В 2016 году случился скандал главных скандалистов ЧГК. Ровшан Аскеров заподозрил Козлова в подсказке. Козлов выдал такой хейтспич:
«Господин Аскеров больше напоминает тигра в исполнении Хазанова. А я и здесь молчать не буду. Ровшан, вы подлец. Что я могу сделать, вы подлец. Ровшан просто ревнует, что ребята играют, а он нет. Ровшан, я с вами больше не буду разговаривать».
Самый известный скандал в ЧГК (7,6 млн просмотров на ютубе) случился у Козлова в эпоху Ворошилова в 1997 году. Знаменитый вопрос о блюдцах декабристов (какое великое гуманное действие они хотели совершить через блюдца?). Знатоки додумались до того, что так они собирали деньги на пожертвования, но не могли ответить, где именно.
Неожиданно за Друзя стал агрессивно отвечать Козлов, который сцепился с Ворошиловым.
- В этом домике. В Нескучном саду!
- В каком еще домике?!
- Вот в этом!
Когда Ворошилов засчитал решающее очко телезрителям, Козлов кричал: «Стыд и позор, господин крупье!»
Подробнее об этой культовой игре – по ссылке ниже.
Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
Козлов – это мемы. То самое удивленное лицо и постоянное «Работаем!» знатокам
В летней серии 2017 года команда Козлова горела 0:3 и получила вопрос о предназначении 12-й страницы в паспорте, которая использовалась в России до 2005 года. Козлов неуверенно предположил, что в страницу вклеивалась фотография ребенка при переезде с ним через границу в Калининградскую область. Версия оказалась верной, и Козлов легендарно удивился.
Фото с Козловым стало мемом на реддите. В США реакцию Козлова сначала подписали как «Когда подружка сказала, что задержка оказалась ложной». На реддите стали спрашивать, что это вообще за мужчины в смокингах, и почему такая реакция. Так в США узнали о ЧГК, хотя там была даже адаптация игры.
«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер
Сейчас с Козловым распространяется другой мем. Козлов постоянно между раундами говорит «Работаем!». Это старая привычка, но на нее обратили внимание после последних игр. Особенно паблик «А как же серсо?» раскручивает мем.
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
Почему Козлов так нервничает? Резкий характер проявлялся с детства, довел до инсульта, а волнение мешает смотреть даже старые игры
Козлов рассказывал, что у него уже с детства проявлялся взрывной темперамент. В зрелом возрасте он довел его до микроинсульта. После болезни Козлов стал внимательнее следить за здоровьем, но «от темперамента никуда не денешься!». Еще Козлов отвергает популярную версию зрителей – будто он бывает на играх пьяным: «Никогда. В таком состоянии невозможно играть».
Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно
Трудность для Козлова – пересматривать старые игры. Например, он не может смотреть суперблиц 2008 года, когда Козлов выиграл финал года, ответив в конце на три вопроса:
«Мне было интересно посмотреть выпуск в записи, увидеть, как работала команда. И снова, когда я доходил до суперблица, я выключал телевизор. Это говорит о том, что игра по-прежнему не отпускает».
Почему Козлов так резок как капитан? В 2009-м Козлов объяснял свою жесткость с игроками ЧГК их желанием быть капитанами:
«Каждый игрок и в моей команде неосознанно стремится стать капитаном. Это то, с чем приходится бороться. Потому что как только образуется несколько центров власти, это становится контрпродуктивно. В этом смысле я прекрасно понимаю, почему в России построена вертикаль власти. По-другому работать не будет».
Козлов – ведущий «Брэйн-ринга», который с 90-х транслировался на нескольких каналах. Там Козлов тоже сталкивался со своей несдержанностью, поэтому просил помощников за кадром о специальных табличках:
«Когда в раж входишь, да еще с моим темпераментом, про улыбку довольно часто забываешь. А она важна [для ведущего]. И вот я придумал себе табличку. Там даже написано «Улыбайся, гад!», чтобы я улыбнулся, прочитав именно эту фразу».