Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом

Почему Козлов так нервничает? Резкий характер проявлялся с детства, довел до инсульта, а волнение мешает смотреть даже старые игры

Козлов рассказывал, что у него уже с детства проявлялся взрывной темперамент. В зрелом возрасте он довел его до микроинсульта. После болезни Козлов стал внимательнее следить за здоровьем, но «от темперамента никуда не денешься!». Еще Козлов отвергает популярную версию зрителей – будто он бывает на играх пьяным: «Никогда. В таком состоянии невозможно играть».

Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно

Трудность для Козлова – пересматривать старые игры. Например, он не может смотреть суперблиц 2008 года, когда Козлов выиграл финал года, ответив в конце на три вопроса:

«Мне было интересно посмотреть выпуск в записи, увидеть, как работала команда. И снова, когда я доходил до суперблица, я выключал телевизор. Это говорит о том, что игра по-прежнему не отпускает».

Почему Козлов так резок как капитан? В 2009-м Козлов объяснял свою жесткость с игроками ЧГК их желанием быть капитанами:

«Каждый игрок и в моей команде неосознанно стремится стать капитаном. Это то, с чем приходится бороться. Потому что как только образуется несколько центров власти, это становится контрпродуктивно. В этом смысле я прекрасно понимаю, почему в России построена вертикаль власти. По-другому работать не будет».