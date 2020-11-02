Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
В ЧГК до шести очков знатоки играют с 1982 года. Первые сезоны у игры был плавающий регламент – встречаются, например, счета 3:10 и 9:4. После 1982-го правило нарушилось лишь один раз.
(Мы не берем эксперимент серии 1989 года с большим количеством команд, когда игра могла закончиться со счетом 35:14)
Это был финал летней серии 1997 года. Играли Инна и Александр Друзь, Микаил Джаббаров (сейчас он – министр экономики Азербайджана), Георгий Жарков, Борис Бурда и Андрей Козлов.
Тогда не играли сформированные команды. Состав знатоков выбирался по рейтингу, а в той игре шестого знатока выбрал спонсор – представитель серии книг «Черная кошка». Он «посоветовался» с черной кошкой на плече и предложил сыграть Бурде.
В те времена у спонсоров было много власти (хотя Владимир Ворошилов на предыдущей игре с грустью объявил, что им теперь запрещено вручать спонсорский коньяк). И автор детективов Александра Маринина могла отдать (и даже отнять) одно очко телезрителям или знатокам при любом счете. Это была уникальная игра с таким правилом.
Самые важные события в игре начали происходить, когда команда горела 1:5. Ей выпал такой вопрос:
«В это время года телевидение, театр Кабуки и другие театры в Японии специально включают в свой репертуар страшные пьесы. Сами японцы в это время года тоже рассказывают друг другу страшные истории о привидениях и призраках. В какое время года все это происходит и почему?»
Козлов ответил: «Рассказывая эти истории, японцы так хотели оставить плохое в уходящем году». Но в рассуждении перед ответом Козлов сказал, что от страха холодеют. Ворошилов зацепился за это и помог Козлову докрутить ответ с нового года до лета.
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
Команда разогналась и сравняла счет. И вот – решающий вопрос от телезрителя, который был в тюрьме на пожизненном заключении:
«Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог». Эта мысль этого писателя близка мне. А чем этот писатель близок вам?»
Знатоки сразу поняли ответ – речь о Достоевском и о романе «Игрок».
По обычным правилам знатоки должны уже победить 6:5. Но тут вмешался Ворошилов, который предложил Марининой право отдать очко телезрителям и сыграть еще один раунд. Она согласилась.
Последний раунд – сектор «Зеро». Ворошилов с блюдцем появился в кадре и задает свой вопрос:
«Будем считать, что это блюдце не мое, а Муравьева-Апостола. Помните, был такой мечтатель, декабрист, фантазер? Он придумал в свое время замечательный проект. По этому проекту должно было произойти какое-то великое действие, и проект этот должен был достигнуть простым, легким и понятным путем. К сожалению, проект не состоялся. У вас есть шанс осуществить проект Муравьева-Апостола. Сделайте великое действие, какое ему не удалось и скажите, зачем это блюдце он принес с собой?»
Джаббаров ответил, что участники проекта подписывали блюдце, чтобы его зачинщик не был найден. Но отказался от ответа и передал право отвечать Друзю. Ворошилов спросил у Марининой, разрешает ли она ответить Друзю. И тут она выдала фразу-мем:
«Мое очко. Кому хочу – тому даю. Пусть господин магистр ответит».
Друзь положил в блюдце фишки, которые тогда ставили в ЧГК. И предположил, что так декабристы собирали деньги на гуманный проект. Ворошилов спросил: «Где собирали?» Друзь ответил, что в обществе.
Ворошилова не устроил ответ, а Козлов закричал, что декабристы собирали деньги здесь, в домике Нескучного сада. Но правильный ответ: Муравьев-Апостол хотел так собирать деньги в игорных домах на благотворительность.
Знатоки начали спорить с ведущим, доказывая, что Друзь ответил правильно. И родился еще один ЧГК-мем:
Бурда: Нам проще спросить незаинтересованного господина Барщевского и покориться любому его решению.
Ворошилов: Не хочу Барщевского, хочу Маринину.
Маринина: Ой, меня кто-то хочет!
Ворошилов доверил Марининой решить, кто победил. Она засомневалась. В клубе опять началась суета и споры. Но все решил Ворошилов, который отдал победу телезрителям.
Больше подобного в «Что? Где? Когда?» не было.