Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»

В те времена у спонсоров было много власти (хотя Владимир Ворошилов на предыдущей игре с грустью объявил, что им теперь запрещено вручать спонсорский коньяк). И автор детективов Александра Маринина могла отдать (и даже отнять) одно очко телезрителям или знатокам при любом счете. Это была уникальная игра с таким правилом.

Самые важные события в игре начали происходить, когда команда горела 1:5. Ей выпал такой вопрос:

«В это время года телевидение, театр Кабуки и другие театры в Японии специально включают в свой репертуар страшные пьесы. Сами японцы в это время года тоже рассказывают друг другу страшные истории о привидениях и призраках. В какое время года все это происходит и почему?»