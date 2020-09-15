Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается

«Господа, может быть, я в последний раз вам говорю «Добрый вечер» в интеллектуальном казино. Сегодня решается судьба клуба, моя судьба тоже. Выиграют знатоки – я подчинюсь их решению. Проиграют – я свободен, я ухожу».

Так начал финал зимней серии 2000 года Владимир Ворошилов. В последние годы он все чаще говорил, что ЧГК «как мамонт и скоро должен умереть». И даже ссылался на астрологов, которые предсказывали закрытие клуба в 2000-м, когда игре исполнится 25 лет. Он всерьез хотел закрытия клуба, и во время последней игры несколько раз повторял: «Хочу все закончить и уйти в интернет».

Ворошилова раздражала коммерция: он не любил спонсоров (и нехотя давал расписки, что покажет их в эфире) и пятиминутную рекламу, а деньги в «Что? Где? Когда?» считал злом. Ворошилов мечтал, что их скоро вновь заменят книги или «какие-нибудь фантики»:

«Когда играешь на горошины, писали философы, то искусство игры совершенствуется, на золото – искусство игроков мельчает, ибо золото притягивает к себе искусство игры, на игру остается маленькая часть. То же самое произошло и у нас. Деньги – огромное препятствие, испытание, которое эта игра не выдержала».

А у ЧГК за год до этого были проблемы с производством программы – руководство ОРТ не доплачивало телекомпании «Игра». Две серии 1999 года отменили, а потом ЧГК переехал на НТВ – там провели рождественскую серию, но скоро новое начальство ОРТ вернуло игру. Константин Эрнст был на финале игры 2000-го и говорил: для него превыше интересы телезрителей. Поэтому он болеет за знатоков, чтобы «Что? Где? Когда?» жил. Это было что-то вроде шутки, смысл которой: Ворошилов выставил победу знатоков как обязательное условие жизни ЧГК.