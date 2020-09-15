Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
«Господа, может быть, я в последний раз вам говорю «Добрый вечер» в интеллектуальном казино. Сегодня решается судьба клуба, моя судьба тоже. Выиграют знатоки – я подчинюсь их решению. Проиграют – я свободен, я ухожу».
Так начал финал зимней серии 2000 года Владимир Ворошилов. В последние годы он все чаще говорил, что ЧГК «как мамонт и скоро должен умереть». И даже ссылался на астрологов, которые предсказывали закрытие клуба в 2000-м, когда игре исполнится 25 лет. Он всерьез хотел закрытия клуба, и во время последней игры несколько раз повторял: «Хочу все закончить и уйти в интернет».
Ворошилова раздражала коммерция: он не любил спонсоров (и нехотя давал расписки, что покажет их в эфире) и пятиминутную рекламу, а деньги в «Что? Где? Когда?» считал злом. Ворошилов мечтал, что их скоро вновь заменят книги или «какие-нибудь фантики»:
«Когда играешь на горошины, писали философы, то искусство игры совершенствуется, на золото – искусство игроков мельчает, ибо золото притягивает к себе искусство игры, на игру остается маленькая часть. То же самое произошло и у нас. Деньги – огромное препятствие, испытание, которое эта игра не выдержала».
А у ЧГК за год до этого были проблемы с производством программы – руководство ОРТ не доплачивало телекомпании «Игра». Две серии 1999 года отменили, а потом ЧГК переехал на НТВ – там провели рождественскую серию, но скоро новое начальство ОРТ вернуло игру. Константин Эрнст был на финале игры 2000-го и говорил: для него превыше интересы телезрителей. Поэтому он болеет за знатоков, чтобы «Что? Где? Когда?» жил. Это было что-то вроде шутки, смысл которой: Ворошилов выставил победу знатоков как обязательное условие жизни ЧГК.
В последней игре года были сразу четыре команды:
- Сборная интернета. В 1999-м проходили игры, в которых самый популярный ответ в интернете считался как ответ всемирной команды. А в финале «Рамблер» выбрал шесть знатоков для игры в офлайне.
- Сборная детей знатоков. Должны были сыграть дети, но они попросили родителей сесть за стол.
- Сборная 80-х. Тут главные знатоки Бялко, Друзь и Сиднев.
- Сборная 90-х. А здесь только звезды ЧГК: Поташев, Двинятин, Жарков, Бурда, Козлов и снова Друзь, который в сборной 80-х выручал капитана Сиднева – не все смогли приехать в Москву.
После каждого ответа капитан выбирал, какая команда ответит на следующий вопрос.
Ниже – главные вопросы этой игры. Ответы – в первом комментарии.
🦉 Американский исследователь изобразительного искусства Кристофер Тайлер обнаружил, что художники-портретисты разных эпох располагают на определенном месте холста определенную деталь. Какую?
На этот вопрос команда «Рамблера» взяла помощь интернета. На экране всплывали случайные ответы из сети.
🦉 В Древнем Китае говорили: 50-летний человек может ходить, опираясь на палочку, только у себя дома. 60-летний – только в своем городе. 70-летний – где хочет. 80-летний – даже во дворце императора. А 90-летний человек?
🦉 Гомер не сравнивает своего великого героя со львом, пантерой или с кабаном. Он проводит параллель с неустрашимостью, постоянством и ею.
🦉 Закончите японское пятистишие танко: «Осень. Как много на земле желтых листьев! Я никогда столько не видел…»
🦉 Вопрос Владимира Ворошилова. Почему художник Эдгар Дега называл произведения Льва Толстого плоскими?
🦉 Решающий вопрос. Вылепил бог человека, еще и кусок глины остался. Бог спрашивает: «Что тебе еще слепить?» Человек попросил счастья. Что сделал бог?
Максим Поташев ответил правильно. «Что? Где? Когда?» не закрывается. Поташев выиграл хрустальную сову и стал магистром игры по мнению телезрителей.
А еще получил телефон от сотового оператора СОНЕТ (закрылся в 2008-м): «вечно-бесплатный телефон с правом передачи по наследству, безопасный для здоровья и защищенный от прослушивания».
А после – праздник. Тамара Гвердцители поет «Виват «Что? Где? Когда?». Знатоки и Ворошилов задувают свечи на торте. А рядом с домиком в Нескучном саду горят огромные цифры «25».
Это была последняя игра Владимира Ворошилова. 10 марта 2001 года он умер от инфаркта. Но он еще успел дать интервью, где сказал, что игра прежней все равно не будет:
«Кто поднимет клуб, я не знаю, это не мое дело. Я оставляю все: декорации и зал. Моя передача, думается, очень личностная: и в авторстве, и в режиссуре, и в изобразительной, пластической среде я проникаю в ее многие поры.
Это не значит, что у меня нет соратников, они помогают мне, но я не ограничиваюсь только ведением, наоборот, я меньше всего времени трачу на свою подготовку как ведущего. Так что такого клуба, как сейчас, уже не будет. Будет другой клуб и другая эпоха».
После смерти Ворошилова Эрнст уговаривает взяться за ЧГК Бориса Крюка, который один раз вел детскую версию игры (передача не вышла в эфир). Он соглашается, но с условием, что его голос будет сильно изменен.
Крюк проводит три игры летней серии 2001 года, а в финале ставит знакомое условие. Чтобы ЧГК не закрылся, знатокам нужно выиграть. И еще зрители должны проголосовать по телефону за это решение.
Команда лучших знатоков 80-х и 90-х выиграла 6:4. А 91% зрителей – за продолжение «Что? Где? Когда?».
Это была последняя игра клуба, когда ЧГК называли интеллектуальным казино. В зимней серии 2001-го появится 13-й сектор, уберут стоимость вопроса со стола, а люстру заменят мониторами.
Ответы:
- Левый глаз на центральной оси портрета. Он побуждает зрителя к чувству сопричастности и создает эффект присутствия.
- А к 90-летнему человеку император сам должен приходить.
- С мухой.
- Зеленых.
- Потому что они как живопись.
- Отдал и попросил сам слепить счастье.
Такое ощущение, что у "Гола" есть какая-то коллаба с "Игра ТВ".
Я же не серьезно о коллабе и подход понимаю).
нет, конечно. все просто: чгк - это продолжение исследования природы спорта. там полно интересных сюжетов, их все любят читать, но о них мало рассказывают. лучше говорить про чгк, чем по сотому кругу гонять обоссаные темы о молодых футболистах, которые могут, или о трансферах, которые ждутся.
надо гибче смотреть на границы тематики.