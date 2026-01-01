Владимир Ворошилов

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Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба
#ЧГК
Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
Все про главный предмет «Что? Где? Когда?» – черный ящик. За годы внутри лежали даже пыль, другой черный ящик и ничто
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#ЧГК
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Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
#ЧГК
Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк
#ЧГК
«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер
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#ЧГК
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