Владимир Ворошилов

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Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба
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Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
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Все про главный предмет «Что? Где? Когда?» – черный ящик. За годы внутри лежали даже пыль, другой черный ящик и ничто
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Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
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Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк
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«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер
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