Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк

Но самого вопроса не было. Крюк предлагал его снять, но защитник телезрителей Григорий Гусельников был против. Тогда Крюк сам сформулировал вопрос: «Назовите его».

Инна Друзь ответила: «Человек».

А правильный ответ: «Эти слова сказаны Гельмгольцем о человеческом глазе». Ведущий засчитал очко команде телезрителей.

Телезрительница не должна был получить деньги за вопрос. Тогда в ЧГК существовало правило: зрители звонили по двум номерам. По одному, если вопрос понравился. По другому – если нет. Если большинство не одобряло вопрос, телезрителю ничего не достается.

Но Гусельников вступился за телезрительницу с фразой: «Возможно, не у всех есть телефоны МТС и не все смогли дозвониться со старыми трубками Белла». И наградил ее пятью тысячами рублей.

Перепалка началась из-за того, что за знатоков вступился Андрей Козлов и предлагал засчитать очко знатокам. Но ведущий удивился, что Козлов вообще заступается. Потом, уже при споре с защитником знатоков, сказал: «В вопросе не сказано «назовите кого», я этого не говорил. Если Козлов сказал «его», так обращайтесь к нему».

Козлов сказал: «До свидания, господин ведущий, спасибо за внимание к моей скромной персоне». И покинул игру.