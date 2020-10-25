Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк
Крюк заснул с температурой 39. И ему приснился Ворошилов с идеей про 13 секторов
Когда ЧГК вел Владимир Ворошилов, вместо 13-го сектора был сектор «Зеро». Ворошилов появлялся в кадре и часто устраивал шоу, задавая вопрос. Например, показывал знатокам стакан с водкой (а Борису Левину даже предлагал ее «трахнуть»), просил его унести, а потом спрашивал, сколько в этом стакане граней.
Сейчас Борис Крюк только в финале года садится к знатокам, если волчок указывает на 13-й сектор. В остальных играх – это случайный вопрос из интернета.
Крюк говорит, что 13-й сектор ему приснился:
«Это как с таблицей Менделеева: кто придумал – Менделеев или тот, кто показал ему ее во сне? У меня температура была под 39. И тут снится Ворошилов, который говорит, что секторов должно быть тринадцать, потому что двенадцать пересекаются под прямыми углами – сплошные кресты получаются».
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
Никто не знает, как модерируются вопросы. И почему один мужчина из Пскова выпадает трижды за три года
Как модерируются эти вопросы – неизвестно. Когда выпадает 13-й сектор, то на мониторе появляется количество присланных за эфир вопросов. И ведущий говорит «Компьютер сейчас выберет один из них». И после небольшой паузы на экране появляется вопрос. Возможно, именно в этот момент кто-то проверяет, что в выбранном вопросе нет мата, оскорблений и бессвязных наборов букв.
Но подозрение вызывает, например, что вопросы псковского историка и предпринимателя Владимира Борисова выпадали в 13-м секторе трижды за три года.
В эти игры телезрители успели прислать от 2692 до 79281 вопроса.
Сам Борисов раньше часто слал вопросы по почте, но трижды сыграл (и один раз выиграл 50 тысяч), когда стал отправлять вопросы в 13-й сектор.
30 мая 2009 года пользователи «Двача» составили четыре вопроса и стали массово отправлять их во время игры команды Балаша Касумова. Ответ для всех вопросов был один – «бочка». И в той игре волчок показал на 13-й сектор на решающем вопросе при счете 5:5. Но компьютер выбрал вопрос «Кем приходилась Анна Каренина Стиве Облонскому?»
Команда ответила, что она приходилась сестрой. И победила.
Скандалы-скандалы-скандалы. Вопрос без вопроса, из-за которого Козлов поругался с ведущим и ушел из зала
13-й сектор – это часто скандал. Вот самый знаменитый.
При счете 3:3 команде Алексея Блинова выпал вопрос:
Но самого вопроса не было. Крюк предлагал его снять, но защитник телезрителей Григорий Гусельников был против. Тогда Крюк сам сформулировал вопрос: «Назовите его».
Инна Друзь ответила: «Человек».
А правильный ответ: «Эти слова сказаны Гельмгольцем о человеческом глазе». Ведущий засчитал очко команде телезрителей.
Телезрительница не должна был получить деньги за вопрос. Тогда в ЧГК существовало правило: зрители звонили по двум номерам. По одному, если вопрос понравился. По другому – если нет. Если большинство не одобряло вопрос, телезрителю ничего не достается.
Но Гусельников вступился за телезрительницу с фразой: «Возможно, не у всех есть телефоны МТС и не все смогли дозвониться со старыми трубками Белла». И наградил ее пятью тысячами рублей.
Перепалка началась из-за того, что за знатоков вступился Андрей Козлов и предлагал засчитать очко знатокам. Но ведущий удивился, что Козлов вообще заступается. Потом, уже при споре с защитником знатоков, сказал: «В вопросе не сказано «назовите кого», я этого не говорил. Если Козлов сказал «его», так обращайтесь к нему».
Козлов сказал: «До свидания, господин ведущий, спасибо за внимание к моей скромной персоне». И покинул игру.
Иногда вопросы 13-го сектора вообще нарушают стиль игры. Но сектор останется
Вопрос в 13-м секторе часто выпадает с кривой формулировкой или ориентированным на знание точного факта (например, «с каким счетом сыграли Бразилия и Швеция в финале чемпионата мира»?), который усилиями логики и рассуждений не найти.
То, что на такие вопросы приходится отвечать, бесит многих. Например, жесткую модерацию предлагал Александр Друзь, которому не понравился вопрос «Какие продукты помогали Гоголю создавать великие произведения?»:
«Вопросы, подобные этому, не должны появляться в 13-м секторе! Эта мысль очевидна для всех телезрителей и для тех, кому не безразлично, чтобы игра становилась лучше, а не хуже».
Гендиректор компании «Игра» Наталия Стеценко говорит, что 13-й сектор останется в нынешнем виде:
«13-й сектор вносит в игру долю неопределенности и позволяет телезрителям лучше понять, где хороший вопрос, а где плохой».