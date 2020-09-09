Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик

Двинятин думал в правильном направлении, но черный ящик был пуст. По версии телезрителя, в русском языке всего три слова с окончанием на «-со». Двинятин спорил и объяснял, что в русских словарях такое слово есть. Аргумент ведущего Бориса Крюка – слово серсо не русское по происхождению.

Двинятин вместе с Михаилом Барщевским продолжили спорить. И Крюк на нервах засчитал команде ответ со словами: «Да заберите себе это очко!»

Команда Блинова выиграла со счетом 6:5.

Так какой ответ все-таки правильный?

На эту тему есть даже большая статья в журнале «Новая литература».

Если коротко: мясо, просо и колесо тоже не русские слова по происхождению. Некоторые филологи говорят, что русскими словами можно считать те, которые склоняются. Но тогда уже есть слова кофе и пальто, которые давно укоренились в языке.

К тому же есть слова лассо, эспрессо и наречие косо. А в черном ящике ведь вообще было пусто!

Тогда, чтобы вопрос звучал корректно, его стоило сформулировать так:

Назовите четыре слова современного русского активного языка, оканчивающихся на -со; это должны быть существительные в именительном падеже, единственном числе, не имена собственные, не иностранные, не жаргонизмы, не архаизмы, при этом склоняемые по правилам русской грамматики.

И такое четвертое слово в русском языке есть. Это плёсо – глубокий участок русла реки между перекатами.