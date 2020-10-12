Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов

Осенью 2018-го в «Что? Где? Когда?» появился новый защитник телезрителей – банкир Дмитрий Брейтенбихер. Он работает в ВТБ вице-президентом и возглавляет направление Private banking (объем средств под его управлением – 2,4 триллиона рублей). В ЧГК он попал по просьбе руководства ВТБ, который спонсирует клуб. «Никакого кастинга не было».

Обычно должность защитника телезрителей – скука и формальность. Но Брейтенбихер в этой роли за несколько выпусков стал новой звездой ЧГК.

Сначала он запомнился необычной мимикой (главные фишки – поднятая бровь и загадочный взгляд).