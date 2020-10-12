ЧГК
Дмитрий Брейтенбихер
Поделиться:
Комментарии:
2
#ЧГК #Дмитрий Брейтенбихер

Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов

12 октября, 18:25
Дмитрий Проскурин

Осенью 2018-го в «Что? Где? Когда?» появился новый защитник телезрителей – банкир Дмитрий Брейтенбихер. Он работает в ВТБ вице-президентом и возглавляет направление Private banking (объем средств под его управлением – 2,4 триллиона рублей). В ЧГК он попал по просьбе руководства ВТБ, который спонсирует клуб. «Никакого кастинга не было».

Обычно должность защитника телезрителей – скука и формальность. Но Брейтенбихер в этой роли за несколько выпусков стал новой звездой ЧГК. 

Сначала он запомнился необычной мимикой (главные фишки – поднятая бровь и загадочный взгляд). 

Но это клуб принял не сразу:

«Меня смущало обилие просьб: повернуться в камеру всем телом, слишком не играть лицом, смотреть чуть выше камеры. Когда про все это надо помнить, то как-то выпадаешь. А потом мне сказали, что просто будь собой, не надо никаких правил».

И Брейтенбихер стал выдавать в эфире мемы и афоризмы:

«25 тысяч просто улетают в Уууууфууу».

«Извините, что я продолжаю говорить, когда вы меня перебиваете».

«Я сказал молодой команде «Не спешите стареть». То, что вы называете раем, для меня просто нездоровый образ жизни».

« – Господин Брейтенбихер, почему рядом с вами госпожа Повышева такая грустная?

– Постараюсь это исправить. Убирайте камеру!»

«Извините, я не слишком выпячиваю губу?»

« – Как вы считаете, господин Брейтенбихер, ответ правильный?

– Нет, неправильный

– А засчитать его можно?

– А засчитать да, можно»

Люди начали писать, что смотрят ЧГК ради Брейтенбихера. И его в комментариях на ютубе стало так много, что под одним из выпусков кто-то написал: «Дмитрий, если вы читаете комментарии, то поправьте в следующий раз бабочку при приветствии. Это будет знак для нас». Поправил.

В основном комментарии были связаны с переделкой его фамилии (сейчас эта мода чуть остыла):

Брубелькрюгер, Бальзамбитнер, Блэкстарбургер, Булькенбрулькен, Бьютиблогер, Бульбулятор, Брудершафнер и еще тысячи других вариантов.

Сам Брейтенбихер говорит, что привык к этому и некоторые переделки ему нравятся. Брейтенбихер даже постит об этом мемы в инстаграме.

Еще Брейтенбихер обожает танцевать. Вот он вышелна сцену к Uma2rman.

И флексит с Козловым под «Мою игру» Басты.

Но в клубе не все относятся к Брейтенбихеру положительно. Например, после игры, где знатоки проиграли, а Брейтенбихер помог засчитать спорный ответ в пользу телезрителей, сильно возмущался Леонид Тимофеев: «Можно передать Диме, что тут «Что? Где? Когда?», а не КВН. Здесь думать надо!»

Брейтенбихер действительно в конце 90-х играл в КВН за команду «Сибирские сибиряки». Там он познакомился и сдружился с Александром Пушным, для которого Брейтенбихер пишет песни. Вот история одной из от Пушного:

«И вот давно уже у меня в голове родился припев — «Катастрофисски большие сиськи»…  

Нужен был человек, который адекватно продолжил и углубил бы эту тему. И вот Дима буквально за вечер накропал слова, я — мелодию. И все получилось».

Еще Брейтенбихер пишет колонки для Русского пионера, Esquire и Forbes. Но там про бизнес и не весело. 

Брейтенбихер любит футбол и спорт. Радовался в сторис победе «Баварии» в ЛЧ, фотографировался с Черчесовым. А Борис Крюк на финале ЧГК подарил ему шайбу из навоза, которой играли в 50-е, когда не везде были нормальные шайбы. Но Брейтенбихер не стал ее трогать.

А к популярности из-за ЧГК Брейтенбихер относится спокойно:

«Отношусь к этому с большой долей сарказма. Когда ты никого не играешь, ничего не вымучиваешь, и ты просто какой есть, а тебе за шутку или критику говорят «Ой, как здорово!», то странно…Вроде бы ничего такого не сказал. Я не очень воспринимаю это на свой счет». 

Все фото: Ютуб-канал «Первого канала»
Большая и великая история ЧГК
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер
Комментарии (2)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Дмитрий Сенченко
14 октября, 13:56

Дмитрий крутой защитник телезрителей. Его безпафосная манера общения, неловкость при ответах близка обычному обывателю.

Показать ответы
ответить
Геннадий Щербак
14 октября, 16:05

Он просто объективен.

ответить
Все теги
#ЧГК
#Дмитрий Брейтенбихер