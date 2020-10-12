Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов
Осенью 2018-го в «Что? Где? Когда?» появился новый защитник телезрителей – банкир Дмитрий Брейтенбихер. Он работает в ВТБ вице-президентом и возглавляет направление Private banking (объем средств под его управлением – 2,4 триллиона рублей). В ЧГК он попал по просьбе руководства ВТБ, который спонсирует клуб. «Никакого кастинга не было».
Обычно должность защитника телезрителей – скука и формальность. Но Брейтенбихер в этой роли за несколько выпусков стал новой звездой ЧГК.
Сначала он запомнился необычной мимикой (главные фишки – поднятая бровь и загадочный взгляд).
Но это клуб принял не сразу:
«Меня смущало обилие просьб: повернуться в камеру всем телом, слишком не играть лицом, смотреть чуть выше камеры. Когда про все это надо помнить, то как-то выпадаешь. А потом мне сказали, что просто будь собой, не надо никаких правил».
И Брейтенбихер стал выдавать в эфире мемы и афоризмы:
«25 тысяч просто улетают в Уууууфууу».
«Извините, что я продолжаю говорить, когда вы меня перебиваете».
«Я сказал молодой команде «Не спешите стареть». То, что вы называете раем, для меня просто нездоровый образ жизни».
« – Господин Брейтенбихер, почему рядом с вами госпожа Повышева такая грустная?
– Постараюсь это исправить. Убирайте камеру!»
«Извините, я не слишком выпячиваю губу?»
« – Как вы считаете, господин Брейтенбихер, ответ правильный?
– Нет, неправильный
– А засчитать его можно?
– А засчитать да, можно»
Люди начали писать, что смотрят ЧГК ради Брейтенбихера. И его в комментариях на ютубе стало так много, что под одним из выпусков кто-то написал: «Дмитрий, если вы читаете комментарии, то поправьте в следующий раз бабочку при приветствии. Это будет знак для нас». Поправил.
В основном комментарии были связаны с переделкой его фамилии (сейчас эта мода чуть остыла):
Брубелькрюгер, Бальзамбитнер, Блэкстарбургер, Булькенбрулькен, Бьютиблогер, Бульбулятор, Брудершафнер и еще тысячи других вариантов.
Сам Брейтенбихер говорит, что привык к этому и некоторые переделки ему нравятся. Брейтенбихер даже постит об этом мемы в инстаграме.
Еще Брейтенбихер обожает танцевать. Вот он вышелна сцену к Uma2rman.
И флексит с Козловым под «Мою игру» Басты.
Но в клубе не все относятся к Брейтенбихеру положительно. Например, после игры, где знатоки проиграли, а Брейтенбихер помог засчитать спорный ответ в пользу телезрителей, сильно возмущался Леонид Тимофеев: «Можно передать Диме, что тут «Что? Где? Когда?», а не КВН. Здесь думать надо!»
Брейтенбихер действительно в конце 90-х играл в КВН за команду «Сибирские сибиряки». Там он познакомился и сдружился с Александром Пушным, для которого Брейтенбихер пишет песни. Вот история одной из от Пушного:
«И вот давно уже у меня в голове родился припев — «Катастрофисски большие сиськи»…
Нужен был человек, который адекватно продолжил и углубил бы эту тему. И вот Дима буквально за вечер накропал слова, я — мелодию. И все получилось».
Еще Брейтенбихер пишет колонки для Русского пионера, Esquire и Forbes. Но там про бизнес и не весело.
Брейтенбихер любит футбол и спорт. Радовался в сторис победе «Баварии» в ЛЧ, фотографировался с Черчесовым. А Борис Крюк на финале ЧГК подарил ему шайбу из навоза, которой играли в 50-е, когда не везде были нормальные шайбы. Но Брейтенбихер не стал ее трогать.
А к популярности из-за ЧГК Брейтенбихер относится спокойно:
«Отношусь к этому с большой долей сарказма. Когда ты никого не играешь, ничего не вымучиваешь, и ты просто какой есть, а тебе за шутку или критику говорят «Ой, как здорово!», то странно…Вроде бы ничего такого не сказал. Я не очень воспринимаю это на свой счет».