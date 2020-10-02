«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер

Ворошилов не верил, что ЧГК – игра для западного ТВ. Его вдова два года вела переговоры о продаже прав на адаптацию

В 2010 году продюсерская компания Merv Griffin Entertainment купила для канала ABC права на адаптацию «Что? Где? Когда?» Инициатором покупки был американский актер украинского происхождения Алекс Резник (например, эпизодическая роль в «Социальной сети» Дэвида Финчера).

Резник убедил американских продюсеров в успешности формата и два года вел переговоры с вдовой Владимира Ворошилова Натальей Стеценко и компанией «Игра ТВ», доказывая, что ЧГК может прижиться и в США. Но сам Ворошилов всегда говорил: такой формат не для западного телевидения – там не любят думать. А максимум местных телевикторин – это вопросы в духе «Что в таком-то году ела на завтрак английская королева?»

Но Резник и Стеценко договорились. Летом 2010 года ABC начал работать над адаптацией. Сначала шоу называлось Six Minds («Шесть умов»), потом Million Dollar Mind Games («Игры разума на миллион долларов»). Первый эпизод вышел в октябре 2011-го.