ЧГК
Владимир Ворошилов
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#ЧГК #Владимир Ворошилов

«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер

02 октября, 23:00
Дмитрий Проскурин

ABC

Ворошилов не верил, что ЧГК – игра для западного ТВ. Его вдова два года вела переговоры о продаже прав на адаптацию

В 2010 году продюсерская компания Merv Griffin Entertainment купила для канала ABC права на адаптацию «Что? Где? Когда?» Инициатором покупки был американский актер украинского происхождения Алекс Резник (например, эпизодическая роль в «Социальной сети» Дэвида Финчера).

Резник убедил американских продюсеров в успешности формата и два года вел переговоры с вдовой Владимира Ворошилова Натальей Стеценко и компанией «Игра ТВ», доказывая, что ЧГК может прижиться и в США. Но сам Ворошилов всегда говорил: такой формат не для западного телевидения – там не любят думать. А максимум местных телевикторин – это вопросы в духе «Что в таком-то году ела на завтрак английская королева?»

Но Резник и Стеценко договорились. Летом 2010 года ABC начал работать над адаптацией. Сначала шоу называлось Six Minds («Шесть умов»), потом Million Dollar Mind Games («Игры разума на миллион долларов»). Первый эпизод вышел в октябре 2011-го. 

Американский ЧГК: игра с акцентом на деньги, другие правила и почти нет узнаваемой атмосферы

Авторы адаптации говорили, что сохранят дух игры и от канонов не отойдут. Но американская версия «Что? Где? Когда?» сильно отличалась от русской.

Вот главные отличия на примере выпуска с командой друзей, которые познакомились, играя в квизы в ирландском баре:

  • Ведущий находится в кадре и активен в просторной студии, которая совсем не напоминает небольшой домик в Нескучном саду.
  • Нет стола с волчком. Порядок вопросов выбирают редакторы шоу.
  • Никакой команды телезрителей. Шесть друзей играют на деньги. Отвечают правильно на первый вопрос – выигрывают шесть тысяч долларов, на второй – 12 тысяч, на третий – 24 и т.д. А если ответят правильно на все десять, то получат миллион. Четыре неправильных ответа – игра окончена и команде ничего не достается.
  • Команда может закончить игру в любой момент и уйти с выигрышем, если за это проголосуют большинство игроков.
  • Капитан команды меняется после каждого вопроса.
  • Возможность один раз за игру ответить второй раз (если первая версия ошибочна). И еще можно один вопрос заменить.

Что сохранилось оригинального в американском ЧГК:

  • Намек на элитарность. Игроки и гости за столиками одеты в смокинги и вечерние платья.
  • Вопросы не на конкретные знания, а на логику. Игроки крикливо обсуждают версии и перебивают друг друга.
  • Есть вопросы с черным ящиком.

Примеры вопросов из Million Dollar Mind Games (ответы в первом комментарии):

🦉 Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Есть чувство, что мы сделали это с объектом, который находится в черном ящике.

🦉 «Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,

Полез к горбу; и дыбом – борода;

А с кисти на лицо течет бурда,

Рядя меня в парчу, подобно гробу»

Кто автор стихотворения?

🦉 Где можно встретить верблюда, который борется с усталостью, кобру с радикулитом и собаку, которая очищает носовые пазухи?

🦉 Какую компанию Bloomberg назвал главной в производстве шин? Но на их продукции вы бы не поехали.

 💸 Вопрос на миллион долларов. Какой предмет, согласно немецкой пословице, не нужен, если есть хороший друг?

После шести выпусков новое руководство ABC не продлило шоу на второй сезон. Хотя о нем в США говорили в основном положительно:

«Это отличная игра с логикой, рассуждениями и командной работой. В этом шоу тоже хочется играть самому, и мне нравится, как вопросы формулируются, чтобы участники мыслили нестандартно»

Но рейтинги провалились. ABC изначально сомневались, что шоу выстрелит, поэтому готовые передачи полтора года не выходили после съемок – канал долго не мог найти нужный момент для запуска. Американская адаптация ЧГК не стала культовой, оставшись проходным дневным шоу по воскресеньям.

И-и-и-и-игра!
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет
Комментарии (2)
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Дима_Проскурин
02 октября, 23:05

Ответы:


Заезженная пластинка. В вопросе был намек на то, что Фелпс постоянно бил мировые рекорды.


Микеланджело, который расписывал потолок Сикстинской капеллы.


На занятиях йоги. Это названия поз.


Lego


Зеркало

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Юрий Алеманов
03 октября, 15:01

Спасибо за материал, с интересом прочел

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#Владимир Ворошилов