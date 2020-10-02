«Что? Где? Когда?» адаптировалась в США. Вопрос стоит миллион, ведущий бегает по залу, а права выкупал украинский актер
Ворошилов не верил, что ЧГК – игра для западного ТВ. Его вдова два года вела переговоры о продаже прав на адаптацию
В 2010 году продюсерская компания Merv Griffin Entertainment купила для канала ABC права на адаптацию «Что? Где? Когда?» Инициатором покупки был американский актер украинского происхождения Алекс Резник (например, эпизодическая роль в «Социальной сети» Дэвида Финчера).
Резник убедил американских продюсеров в успешности формата и два года вел переговоры с вдовой Владимира Ворошилова Натальей Стеценко и компанией «Игра ТВ», доказывая, что ЧГК может прижиться и в США. Но сам Ворошилов всегда говорил: такой формат не для западного телевидения – там не любят думать. А максимум местных телевикторин – это вопросы в духе «Что в таком-то году ела на завтрак английская королева?»
Но Резник и Стеценко договорились. Летом 2010 года ABC начал работать над адаптацией. Сначала шоу называлось Six Minds («Шесть умов»), потом Million Dollar Mind Games («Игры разума на миллион долларов»). Первый эпизод вышел в октябре 2011-го.
Американский ЧГК: игра с акцентом на деньги, другие правила и почти нет узнаваемой атмосферы
Авторы адаптации говорили, что сохранят дух игры и от канонов не отойдут. Но американская версия «Что? Где? Когда?» сильно отличалась от русской.
Вот главные отличия на примере выпуска с командой друзей, которые познакомились, играя в квизы в ирландском баре:
- Ведущий находится в кадре и активен в просторной студии, которая совсем не напоминает небольшой домик в Нескучном саду.
- Нет стола с волчком. Порядок вопросов выбирают редакторы шоу.
- Никакой команды телезрителей. Шесть друзей играют на деньги. Отвечают правильно на первый вопрос – выигрывают шесть тысяч долларов, на второй – 12 тысяч, на третий – 24 и т.д. А если ответят правильно на все десять, то получат миллион. Четыре неправильных ответа – игра окончена и команде ничего не достается.
- Команда может закончить игру в любой момент и уйти с выигрышем, если за это проголосуют большинство игроков.
- Капитан команды меняется после каждого вопроса.
- Возможность один раз за игру ответить второй раз (если первая версия ошибочна). И еще можно один вопрос заменить.
Что сохранилось оригинального в американском ЧГК:
- Намек на элитарность. Игроки и гости за столиками одеты в смокинги и вечерние платья.
- Вопросы не на конкретные знания, а на логику. Игроки крикливо обсуждают версии и перебивают друг друга.
- Есть вопросы с черным ящиком.
Примеры вопросов из Million Dollar Mind Games (ответы в первом комментарии):
🦉 Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Майкл Фелпс делал это дважды в Риме. Есть чувство, что мы сделали это с объектом, который находится в черном ящике.
🦉 «Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течет бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу»
Кто автор стихотворения?
🦉 Где можно встретить верблюда, который борется с усталостью, кобру с радикулитом и собаку, которая очищает носовые пазухи?
🦉 Какую компанию Bloomberg назвал главной в производстве шин? Но на их продукции вы бы не поехали.
💸 Вопрос на миллион долларов. Какой предмет, согласно немецкой пословице, не нужен, если есть хороший друг?
После шести выпусков новое руководство ABC не продлило шоу на второй сезон. Хотя о нем в США говорили в основном положительно:
«Это отличная игра с логикой, рассуждениями и командной работой. В этом шоу тоже хочется играть самому, и мне нравится, как вопросы формулируются, чтобы участники мыслили нестандартно»
Но рейтинги провалились. ABC изначально сомневались, что шоу выстрелит, поэтому готовые передачи полтора года не выходили после съемок – канал долго не мог найти нужный момент для запуска. Американская адаптация ЧГК не стала культовой, оставшись проходным дневным шоу по воскресеньям.