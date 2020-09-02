Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги

«Аукцион» делала «Союзторгреклама». Однажды организация на соревнованиях по фигурному катанию подарила чемпионам телевизоры. Это возмутило идеолога брежневской эпохи Михаила Суслова. В итоге «Аукцион» закрыли, а теленачальники разрешили Ворошилову работать только за кадром. До 1990-го Стеценко даже подписывала в эфирных папках, что ведущего у ЧГК нет. Но правду все знали.

До Ворошилова ведущим «Что? Где? Когда» пробовался Александр Масляков. Но после первой игры Ворошилов не понял: если будет другой ведущий, зачем тогда нужен он сам. Поэтому он придумал новую концепцию. От ведущего в программе будет только голос (правило в редких случаях начнут нарушать в 90-е). Голосом ЧГК пробовали стать несколько человек, но остался Ворошилов. Он был театральным режиссером, и его манера артистично создавать напряжение и конфликты, сделала игру с вопросами и ответами не похожей на другие.

ЧГК 80-х: молодые Друзь и Бялко борются за книги, а в зале сидят барабанщик и живая сова

В конце 70-х «Что? Где? Когда» приобретает привычные атрибуты. Например, волчок, который Ворошилов увидел в детском магазине и понял, как его можно использовать в игре. И первым он указал на вопрос 11-летнего Бориса Крюка, сына Стеценко. После смерти Ворошилова он станет ведущим.

ЧГК наберет популярность к 80-м. Отснятые программы сначала не всегда ставили в эфир, но скоро игра стала народной – в редакцию присылали мешки с вопросами, на которые отвечали студенты. Их Ворошилов и Стеценко находили сами: ездили по кафедрам и проводили тестовые испытания.

Но, к примеру, Александр Друзь сам написал письмо с желанием попробовать силы в игре. И в 1982 году с его участием происходит первый крупный скандал. Друзя удаляют за подсказку.