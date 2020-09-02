Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
Сначала ЧГК задумывался как семейная программа и реалити. Из-за провала Ворошилов во время съемок прятался на чердаке
В 1975 году телеведущий Владимир Ворошилов дважды неудачно запустил «Что? Где? Когда?».
Сначала он попробовал сделать семейную викторину. Ворошилов вместе с будущей женой Натальей Стеценко (она была его ассистенткой) нашли две семьи: Ивановых и Кузнецовых. Но это были не настоящие семьи, а собранные из однофамильцев люди. В двух разных квартирах были отсняты размышления над вопросами двух «семей», а потом смонтированы так, будто они думают одновременно.
Но Ворошилову результат не понравился: в таком виде ЧГК вышел один раз и в архивах не сохранился. Потом Ворошилов чуть не запустил первое в СССР реалити-шоу: семье дается вопрос и полчаса, чтобы дать ответ. За это время можно звонить по телефону, листать справочники и вообще любым способом пытаться узнать ответ. Но Ворошилов как фанат передачи «Папа, мама, я – спортивная семья» понял, что нужно нечто другое, и сильно переживал. Наталья Стеценко вспоминает:
«Ворошилов был так напуган этим провалом, что в середине съемки, когда он понял, что все ужасно, что ничего не происходит, несмотря на то, что кто-то листал книги, кто-то шел к соседям, Ворошилов уже сидел на чердаке. Он скрылся на чердак и до тех пор, пока не уехала вся телевизионная техника, он не появился»
ЧГК в привычном виде: сначала вел Масляков, а идея с голосом появилась, потому что Ворошилову запрещали работать в кадре
До ЧГК Ворошилов вел программу «Аукцион». Для СССР она была прорывной из-за рекламы, которая сейчас смотрится как нативная. Участники должны угадать товар. Если дают правильный ответ – то они этот товар получают. Например, после выпуска, где правильный ответ был «кальмар», в советских магазинах раскупили все консервированные кальмары.
«Аукцион» делала «Союзторгреклама». Однажды организация на соревнованиях по фигурному катанию подарила чемпионам телевизоры. Это возмутило идеолога брежневской эпохи Михаила Суслова. В итоге «Аукцион» закрыли, а теленачальники разрешили Ворошилову работать только за кадром. До 1990-го Стеценко даже подписывала в эфирных папках, что ведущего у ЧГК нет. Но правду все знали.
До Ворошилова ведущим «Что? Где? Когда» пробовался Александр Масляков. Но после первой игры Ворошилов не понял: если будет другой ведущий, зачем тогда нужен он сам. Поэтому он придумал новую концепцию. От ведущего в программе будет только голос (правило в редких случаях начнут нарушать в 90-е). Голосом ЧГК пробовали стать несколько человек, но остался Ворошилов. Он был театральным режиссером, и его манера артистично создавать напряжение и конфликты, сделала игру с вопросами и ответами не похожей на другие.
ЧГК 80-х: молодые Друзь и Бялко борются за книги, а в зале сидят барабанщик и живая сова
В конце 70-х «Что? Где? Когда» приобретает привычные атрибуты. Например, волчок, который Ворошилов увидел в детском магазине и понял, как его можно использовать в игре. И первым он указал на вопрос 11-летнего Бориса Крюка, сына Стеценко. После смерти Ворошилова он станет ведущим.
ЧГК наберет популярность к 80-м. Отснятые программы сначала не всегда ставили в эфир, но скоро игра стала народной – в редакцию присылали мешки с вопросами, на которые отвечали студенты. Их Ворошилов и Стеценко находили сами: ездили по кафедрам и проводили тестовые испытания.
Но, к примеру, Александр Друзь сам написал письмо с желанием попробовать силы в игре. И в 1982 году с его участием происходит первый крупный скандал. Друзя удаляют за подсказку.
Но в 80-е «Что? Где? Когда» был довольно мирной и интеллигентной игрой. Например, финал 1980 года (эта самая старая из доступных игр), где играет Александр Бялко.
UPD. Мы ошиблись. Первую хрустальную сову получил не Бялко, а Нурали Латыпов.
Между вопросами советы знатокам дают Юрий Никулин, Валентин Гафт и просто люди на улице. У программы чуть медленнее темп, игра ведется не до шести очков (а как получится), еще нет черного ящика, знатоки одеты в свитера и рубашки, но уже есть сова (живая и в зале!). И один из вопросов игры «А где у совы уши?».
Перед каждым вопросом милая бабушка из «Общества любителей книги» цитирует и представляет книгу, которая достанется за правильный ответ. Темп передачи по сравнению с современными кажется не таким шустрым, но для советского ТВ тут были редкие фишки: фрагменты с джазовых концертов и барабанщик, который играл в зале, пока крутился волчок.
В середине 80-х игрокам вручают еще и сувениры. Журнал Советская культура раскритиковал это, спросив «А дальше что – шубы и машины дарить будете?». Через пять лет книги в «Что? Где? Когда?» заменятся на деньги.
Бонус: 10 вопросов из советского ЧГК (ответы – в комментариях)
- Какое растение медоносное, богато витаминами и его кроме России почти нигде не выращивают?
- Как в брусок с отверстием засунуть пружину?
- Эти товары на Руси раньше всего стали использовать в торговле. Их продавал еще князь Олег.
- Почему один ленинградский завод не испытывает недостатка сырья?
- Рабочие вырыли котлован. В выходные его залило водой. Как рабочие решили проблему?
- В чикагском компьютерном центре есть стеклянный куб с надписью «В случае аварии разбить». Что внутри куба?
- «Чем больше у нее отнимают, тем больше она становится». Что загадал Леонардо да Винчи?
- Друг Грибоедова композитор Александр Алябьев был уволен за взгляды с военной службы. Какую крылатую фразу он, возможно, тогда произнес?
- Он был не красавцем и не дурной наружности. Не толстыми и не тонким. Не старым и не молодым. О ком речь?
- Англичане скажут так о двух горошинах в стручке, немцы – о двух яйцах. А русские?
Ответы:
1) Гречиха.
2) Нужно засунуть пружину в отверстие, оттянуть ее край и отпустить.
3) Мед и воск.
4) Завод перерабатывает мусор.
5) Засыпать котлован землей эскалатором, а потом влажную землю тоже им вытащить.
6) Обыкновенные счеты.
7) Яма.
8) «Служить бы рад, прислуживаться тошно».
9) Чичиков из «Мертвых душ».
10) О двух каплях воды.
Появление в истории 11-летнего Бориса Крюка - это вау какой мощный сюжетный ход жизни.
пятый вопрос оч глубокий
Б-р-р!
Первую сову в 1984 получил не Бялко, а Латыпов
Да, вы правы.
Исправили.
А кто-нибудь пробовал "засыпать котлован землëй э̠с̠к̠а̠л̠а̠т̠о̠р̠о̠м̠"?..
🥴
Видимо, придется попробовать мне.
Конечно, экскаватором.