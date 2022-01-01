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Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообещал не бросать теннис и дождаться его взросления
#Роджер Федерер
09 августа, 14:06
Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
#Елена Рыбакина
10 июля, 18:52
ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
#Уимблдон
20 мая, 23:25
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
23 марта, 10:39
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
30 января, 18:59
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
30 января, 18:10
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
31 января, 09:33
Теннис
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
#Рафаэль Надаль
30 января, 17:42
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
30 января, 17:25
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
30 января, 17:21
Теннис
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
#Рафаэль Надаль
30 января, 17:11
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
30 января, 17:10