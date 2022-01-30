Рафаэль Надаль
Australian Open
Медведев – Надаль
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
2 часа назад
Рафаэль Надаль победил Даниила Медведева в финале Australian Open-2022. Он уступал по сетам 0:2, но выиграл 21-й титул «Большого шлема» в карьере.
В 2007 году на «Уимблдоне» Надаль проигрывал 0:2 Михаилу Южному, но победил. За карьеру он делал это три раза.
20 других матчей, где Надаль начинал с 0:2, закончились поражениями. После победы на Australian Open Надаль стал рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема».
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