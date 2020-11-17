Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Теннис
Спортсмен
Рафаэль Надаль
Поделиться:
Рафаэль Надаль
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
31 января, 09:33
Теннис
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
#Рафаэль Надаль
30 января, 17:42
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
30 января, 17:25
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
30 января, 17:21
Теннис
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
#Рафаэль Надаль
30 января, 17:11
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
30 января, 17:10
Все новости
Материалы
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
30 января, 18:59
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
30 января, 18:10
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
30 января, 17:19
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
30 января, 17:12
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
17 ноября 2020, 15:05
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
15 ноября 2020, 14:30
Все материалы