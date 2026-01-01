Рафаэль Надаль

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Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке
#Роджер Федерер
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
#Теннис
Надалю постоянно мешало правило 25 секунд. Из-за него он даже сорвал подачу на матч
#Рафаэль Надаль
Медведев и Надаль пять часов рубились в финале. Прочитайте об этом за две минуты
#Рафаэль Надаль
Возможно, Медведев проиграл из-за смены мячей. Эм, чего-чего?
#Даниил Медведев
Лучшая шутка Медведева за весь турнир: «Если бы я выиграл, что они показали бы?»
#Даниил Медведев
Финал US Open украсили комментарии Сафина. Обсуждал пиво, звезд и футбол
#Марат Сафин
Кто такой Даниил Медведев и почему его покажет Первый канал. Шпаргалка для тех, кто вообще не в курсе
#Даниил Медведев
Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
#Новак Джокович
Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят
#Ник Кириос
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
#Карен Хачанов