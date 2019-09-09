Возможно, Медведев проиграл из-за смены мячей. Эм, чего-чего?

Третий сет: проигранная подача Медведева

Этот сет Медведев вообще выиграл, но опять создал проблемы самому себе. При счете 2:2 снова происходила плановая смена мячей. Надаль сразу сделал брейк на подаче Медведева, но здесь хотя бы удалось все быстро поправить. Уже в следующем гейме Медведев сделал обратный брейк и выровнял ситуацию.

Даже с такими сложностями Даниил Медведев потом взял свой первый сет в матчах с Надалем. Хотя главная неудача в нем была как раз во время смены мячей.

Четвертый сет: нервы Надаля, почти брейк от Медведева

Здесь мог быть ключевой момент всего матча. Медведев удержал собственную подачу и выходил к смене мячей при счете 1:0. Надаль начал с двойной ошибки, потом проиграл еще один розыгрыш. Медведев максимально затянул гейм, но потом все-таки проиграл. Обидно, что в конце Медведев опять ошибался сам.

Такой момент все равно не помешал Медведеву внести в матч окончательный перелом. Свой брейк Медведев все равно сделал и сравнял счет по сетам. Но сил можно было потратить еще меньше.

Пятый сет: старт с мощной подачи, брейк-пойнт в решающий момент

К решающей партии Медведев уже разыгрался. Начал так мощно, что Надаль взял только один розыгрыш. Это была такая же смена мячей, но Медведева в ней уже не узнавали. Положительные эмоции перекрыли все его проблемы.

Подобное происходило и в десятом гейме. Надаль подавал на матч, по регламенту мячи снова должны были поменять. Удивительно, что Надаль постоянно подавал только со второго раза. Медведев выровнял игру и получил брейк-пойнт. Надаль его отыграл и победил в матче. И все равно это можно засчитать в пользу Медведева.

Пятый сет оказался лучшим отрезком от Медведева в момент смены мячей. Но для победы не хватило даже такого прогресса.