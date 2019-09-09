Возможно, Медведев проиграл из-за смены мячей. Эм, чего-чего?
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6). Это был парадоксальный матч с необычными моментами и одной важной деталью: Медведев почти всегда плохо проводил розыгрыши после смены мячей.
Сразу оговоримся: это не главная причина поражения. Оба теннисиста всегда находились в равных условиях. Просто так совпало, что в моменты плановой смены мячей у Медведева появлялись дополнительные сложности в розыгрышах. На результат матча они все равно повлияли.
Медведев в таких ситуациях почти всегда ломался, а Надаль получал дополнительную уверенность. На US Open мячи впервые меняют после семи геймов, каждый следующий раз – после девяти. Это прописано в официальных правилах для всех турниров ATP. В каждом сете у Медведева возникали реальные проблемы после таких перемен.
Первый сет: подача Медведева с тремя брейк-пойнтами
К тому моменту Медведев и Надаль уже обменялись брейками, но в целом играли уверенно. Медведев проигрывал со счетом 3:4 и вышел на собственную подачу. В этом гейме сразу пошло что-то странное: Медведев отдал три розыгрыша из четырех. Счет стал 15:40, пришлось отыгрываться и нервничать.
Как минимум в трех моментах Медведев совершал невынужденные ошибки. В итоге все затянулось, у Надаля возник еще один брейк-пойнт, но Медведев подачу все-таки удержал.
Второй сет: доминирование Надаля, срыв подачи Медведева
Медведев сразу начал не очень уверенно, но к смене мячей подошел при счете 2:2. Теперь ими подавал уже Надаль. Казалось, что это идеальный шанс для перемены в игре. Ситуация снова повернулась не в пользу Медведева. Он не только оставил Надаля без любого сопротивления на гейме с его подачей, так еще и сразу за этим проиграл собственную.
Потом Надаль сделал счет 5:2 и сохранил эту разницу в геймах до конечного результата в сете. По ним он повел уже 2:0.
Третий сет: проигранная подача Медведева
Этот сет Медведев вообще выиграл, но опять создал проблемы самому себе. При счете 2:2 снова происходила плановая смена мячей. Надаль сразу сделал брейк на подаче Медведева, но здесь хотя бы удалось все быстро поправить. Уже в следующем гейме Медведев сделал обратный брейк и выровнял ситуацию.
Даже с такими сложностями Даниил Медведев потом взял свой первый сет в матчах с Надалем. Хотя главная неудача в нем была как раз во время смены мячей.
Четвертый сет: нервы Надаля, почти брейк от Медведева
Здесь мог быть ключевой момент всего матча. Медведев удержал собственную подачу и выходил к смене мячей при счете 1:0. Надаль начал с двойной ошибки, потом проиграл еще один розыгрыш. Медведев максимально затянул гейм, но потом все-таки проиграл. Обидно, что в конце Медведев опять ошибался сам.
Такой момент все равно не помешал Медведеву внести в матч окончательный перелом. Свой брейк Медведев все равно сделал и сравнял счет по сетам. Но сил можно было потратить еще меньше.
Пятый сет: старт с мощной подачи, брейк-пойнт в решающий момент
К решающей партии Медведев уже разыгрался. Начал так мощно, что Надаль взял только один розыгрыш. Это была такая же смена мячей, но Медведева в ней уже не узнавали. Положительные эмоции перекрыли все его проблемы.
Подобное происходило и в десятом гейме. Надаль подавал на матч, по регламенту мячи снова должны были поменять. Удивительно, что Надаль постоянно подавал только со второго раза. Медведев выровнял игру и получил брейк-пойнт. Надаль его отыграл и победил в матче. И все равно это можно засчитать в пользу Медведева.
Пятый сет оказался лучшим отрезком от Медведева в момент смены мячей. Но для победы не хватило даже такого прогресса.
На этот факт обратил внимание Марат Сафин
Матч Медведева и Надаля на Первом канале комментировал бывший теннисист Марат Сафин. Он сразу рассказал о факторе смены мячей. Сафин сказал, что новыми мячами легче играть на приеме, потому что для привыкания к ним нужно время. Именно в этом он видел причины нескольких сорванных ударов от Медведева на подаче в первом сете и в других розыгрышах. В таких больших финалах все решают даже такие мелкие детали.