US Open

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Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
Теннис
Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆
#Медведев — Джокович
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Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
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