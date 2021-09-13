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Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
13 сентября 2021, 11:19
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:57
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:43
Теннис
Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 02:14
Теннис
🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:33
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:32
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
12 сентября 2021, 10:24
Теннис
18-летняя Радукану выиграла US Open. Она всего второй раз выступала на ТБШ
#Эмма Радукану
12 сентября 2021, 10:08
Теннис
Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 11:23
Теннис
Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю
#Даниил Медведев
11 сентября 2021, 11:07
Теннис
Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:57
Теннис
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:36
Теннис
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:25
Теннис
Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:13
Теннис
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 08:57
Теннис
Медведев вышел в финал US Open. Два года назад он уступил в решающем матче Надалю
#Даниил Медведев
11 сентября 2021, 00:19
Теннис
Радукану и Фернандес сыграют в финале женского US Open. Впервые за 22 года трофей ТБШ разыграют тинейджеры
#US Open
10 сентября 2021, 09:43
Теннис
🎾 Рублев войдет в топ-5 мирового рейтинга после US Open. Это будет его лучший результат в карьере
#Андрей Рублев
09 сентября 2021, 09:24
Теннис
Медведев – полуфиналист US Open. За пять матчей он проиграл один сет
#Даниил Медведев
07 сентября 2021, 21:36
Теннис
Павлюченкова вылетела из US Open. 10 лет назад она доходила до четвертьфинала
#Анастасия Павлюченкова
07 сентября 2021, 09:45
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За четыре матча на турнире он не проиграл ни сета
#Даниил Медведев
06 сентября 2021, 09:34
Теннис
Карацев не вышел в 1/8 финала US Open. Он проиграл 20-летнему теннисисту из США
#Аслан Карацев
05 сентября 2021, 10:10
Теннис
Павлюченкова обыграла Грачеву и впервые за 10 лет вышла во вторую неделю US Open
#Анастасия Павлюченкова
05 сентября 2021, 09:29
Теннис
Осака на US Open проиграла 18-летней сопернице и приостановила карьеру. Она выиграла турнир в 2020 году
#Наоми Осака
04 сентября 2021, 10:46
Теннис
Циципас вылетел с US Open от 18-летнего Алькараса – самого молодого теннисиста с 1973 года, победившего соперника из топ-3
#Стефанос Циципас
04 сентября 2021, 10:30
Теннис
Медведев вышел в 1/8 финала US Open, Рублев вылетел с турнира
#US Open
04 сентября 2021, 10:07
Теннис
Карацев вышел в третий круг US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам
#Аслан Карацев
03 сентября 2021, 10:15
Теннис
Рублев и Медведев вышли в третий круг US Open
#US Open
01 сентября 2021, 22:34
Теннис
Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге
#US Open
01 сентября 2021, 08:27
Теннис
Медведев начал US Open с победы и вышел во второй круг. Его лучшим результатом был финал 2019 года
#Даниил Медведев
31 августа 2021, 09:25
Теннис
Рублев вышел в следующий раунд US Open. Донской вылетел в первом круге, трижды уступив на тай-брейке
#US Open
30 августа 2021, 22:09
Теннис
Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами
#Анастасия Павлюченкова
27 августа 2021, 09:34
Теннис
US Open увеличит призовой фонд до рекордных 57,5 миллиона долларов. Но снизит призовые за полуфиналы и финал
#US Open
23 августа 2021, 20:50
Теннис
Доминик Тим – победитель US Open. Это первый титул «Большого шлема» в его карьере 🏆
#Александр Зверев
14 сентября 2020, 03:18
Теннис
Звонарева и Зигемунд выиграли парный турнир US Open 🏆
#Вера Звонарева
11 сентября 2020, 21:16
Теннис
Азаренко и Осака сыграют в финале US Open
#US Open
11 сентября 2020, 10:53
Теннис
Тим – соперник Медведева в полуфинале US Open. Он дошел до этой стадии впервые в карьере
#Доминик Тим
10 сентября 2020, 10:08
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open
#Даниил Медведев
10 сентября 2020, 00:38
Теннис
Тиафу показал Медведеву средний палец в матче US Open
#Даниил Медведев
08 сентября 2020, 12:09
Теннис
Екатерина Александрова выбила с US Open трехкратную чемпионку турнира Клейстерс
#Екатерина Александрова
02 сентября 2020, 11:43
Теннис
US Open в этом году состоится, но пройдет без болельщиков
#US Open
16 июня 2020, 19:43
Теннис
Медведев почти повторил историческое чудо. Только один человек побеждал Надаля на US Open, когда проиграл два первых сета
#Рафаэль Надаль
09 сентября 2019, 05:28
Теннис
Медведев выиграл 12 матчей между финалами с Надалем. Но у него взял только два сета
#Даниил Медведев
09 сентября 2019, 04:08
Теннис
Медведев в трех сетах обыграл Димитрова и вышел в финал US Open
#Теннис
07 сентября 2019, 02:56