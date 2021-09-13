Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году

Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open – 6:4, 6:4, 6:4. Так Медведев лишил Новака Джоковича календарного «Большого шлема».

Такое достижение фиксируется, если теннисист побеждает на четырех турнирах «Большого шлема» за один год. К ним относятся Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open.

Джокович выиграл три турнира, а на US Open дошел до финального матча. Именно там серию Джоковича прервал Даниил Медведев.

За всю профессиональную карьеру Новак Джокович выиграл 20 турниров «Большого шлема». Для Даниила Медведева победа в финале US Open стала первой за карьеру.

Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1

Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза