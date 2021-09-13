Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
5 часов назад
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open – 6:4, 6:4, 6:4. Так Медведев лишил Новака Джоковича календарного «Большого шлема».
Такое достижение фиксируется, если теннисист побеждает на четырех турнирах «Большого шлема» за один год. К ним относятся Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open.
Джокович выиграл три турнира, а на US Open дошел до финального матча. Именно там серию Джоковича прервал Даниил Медведев.
За всю профессиональную карьеру Новак Джокович выиграл 20 турниров «Большого шлема». Для Даниила Медведева победа в финале US Open стала первой за карьеру.
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза
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