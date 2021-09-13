Новак Джокович
US Open
Медведев — Джокович
Даниил Медведев
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#Новак Джокович #Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open

Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева

6 часов назад

Новак Джокович рубился с Даниилом Медведевым в финале US Open. Для Джоковича это была уникальная возможность взять Большой шлем. Но ее Джокович не использовал: проиграл 4:6, 4:6, 4:6.

И Джоковичу не везло с самого начала. Медведев попадал лучше. Джокович ошибался чаще. Иногда это переваливалось в эмоции. Самая яркая случилась после очередной ошибки. Сначала Джокович замахнулся в воздухе и напугал болбоя.

Потом Джокович уже натурально уничтожил ракетку.

Во время перерывов Джокович сидел на скамейке, накрывшись полотенцем.

В какой-то момент Медведев был близок к победе со своих подач. Но ошибки и действия Джоковича отсрочили эту победу. Во время перерыва трибуны особенно громко поддерживали Джоковича – он сначала улыбался, а потом расплакался.

На награждении он тоже был близок к тому, чтобы заплакать. Но сдержал эмоции.

скриншот с трансляции на сайт «Матч ТВ»

скриншот с трансляции на сайт «Матч ТВ»

скриншот с трансляции на сайт «Матч ТВ»

Речь Джоковича на награждении:

«Поздравляю Даниила. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если кто и заслужил Большой шлем, то это ты. Ты молодец. У тебя прекрасная команда, ты один из самых прекрасных парней в туре, мы отлично ладим. Желаю тебе еще больше побед. Уверен, ты еще не раз их выиграешь».

Про поддержку Джокович сказал:

«Хочу сказать, что мое сердце наполнено радостью, я самый счастливый человек на свете. Вы заставили меня чувствовать себя особенным. Вы тронули мою душу. Я никогда так не чувствовал себя в Нью-Йорке. Спасибо огромное за поддержку и все, что для меня сделали. Я вас люблю – и скоро увидимся».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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