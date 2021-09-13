Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева

Новак Джокович рубился с Даниилом Медведевым в финале US Open. Для Джоковича это была уникальная возможность взять Большой шлем. Но ее Джокович не использовал: проиграл 4:6, 4:6, 4:6.

И Джоковичу не везло с самого начала. Медведев попадал лучше. Джокович ошибался чаще. Иногда это переваливалось в эмоции. Самая яркая случилась после очередной ошибки. Сначала Джокович замахнулся в воздухе и напугал болбоя.