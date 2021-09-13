На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка

12 сентября Новак Джокович и Даниил Медведев играют в финале US Open. Что нужно знать об этом матче:

Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере

На этот матч пришли многие звезды: Брэдли Купер, Брэд Питт, Рами Малек, Леонардо Ди Каприо и другие.