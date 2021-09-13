Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
10AGE
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Новак Джокович #US Open #10AGE

На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка

7 часов назад

твиттер US Open

12 сентября Новак Джокович и Даниил Медведев играют в финале US Open. Что нужно знать об этом матче:

Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере

На этот матч пришли многие звезды: Брэдли Купер, Брэд Питт, Рами Малек, Леонардо Ди Каприо и другие.

Но ярче всех выделился чемпион Паралимпиды-2020 Дилан Олкотт. В 2021-м он выиграл Золотой шлем (когда взял все четыре ТБШ), а свой кубок за победу на US Open он наполнил пивом и выпил залпом.

Это пародия на болельщицу, которая выдала подобное на матче US Open между Роберто Баутистой Агутом и Феликсом Оже-Альяссимом. Девушка сначала выпила свой стакан с пивом. А потом отобрала стакан у друга и залпом выпила еще один.

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