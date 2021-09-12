Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж
12 апреля Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым в финале US Open. В случае победы Джокович возьмет Большой шлем.
Но вот вопрос: почему награда вообще так называется?
Какие турниры входят в состав Большого шлема?
Их четыре:
- Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).
- Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).
- Уимблдонский турнир («Уимблдон»).
- Открытый чемпионат США (US Open).
Каждый из турниров называется турниром Большого шлема (или ТБШ).
Варианты побед:
- Обладатель Большого шлема – теннисист, выигравший все четыре турнира за календарный год.
- Обладатель некалендарного Большого шлема – теннисист, выигравший все четыре турнира не за календарный год.
- Обладатель карьерного Большого шлема – теннисист, выигравший все четыре турнира в течение карьеры.
- Обладатель Золотого шлема – теннисист, выигравший все четыре ТБШ+взявший победу на Олимпиаде.
Единственная обладательница Золотого шлема – Штеффи Граф, которая взяла в 1998-м все ТБШ и выиграла на Олимпиаде в Сеуле. Среди мужчин таким достижением никто не отметился. Но Большой шлем брали два теннисиста – Дон Бадж (1938-й) и Род Лейвер (1962-й; 1969-й).
Откуда появилось название Большого шлема?
Название Большого шлема в теннисе тесно связано с карточной игрой бридж. В ней есть два хода, которые называются Малый шлем (партнеры заказали и взяли 12 взяток) и Большой шлем (партнеры заказали и взяли 13 взяток). Взятки – единица определения результата контракта, состоящая из четырех карт в порядке очередности по одной от каждого игрока. Контракт – обязанность пары взять определенное число взяток.
Проще говоря, Большой шлем в бридже – получение всех 13 взяток. В другие виды спорта это определение перешло в значении победить во всех турниров из какой-либо комбинации. Так было сначала в гольфе. Потом – в теннис.
Связь теннисного Большого шлема и Большого шлема из бриджа подтверждает официальный сайт US Open. На нем есть текст об истории Большого шлема. Полный текст вы можете прочитать здесь. Главные моменты из одного отрывка:
• В 1938 году Дон Бадж стал первым, кто выиграл Большой шлем.
• Впервые термин «Большой шлем» появился в 1933-м. Джек Кроуфорд с тремя победами на предыдущих турнирах (Австралия, Франция, «Уимблдон») вышел в финал Открытого чемпионата США. Там он встречался с Фредом Перри и проиграл. Журналист The New York Times Джон Киран писал: «Если бы Кроуфорд сегодня победил Перри, это было бы что-то вроде победы в турнире Большого шлема в теннисе».
• Киран увлекался бриджем. А официальный сайт US Open ссылается на информацию из Ultimate Tennis Encyclopedia авторства Бада Коллинза.
Джокович может выиграть Большой шлем?
Да, может. В феврале он выиграл Открытый чемпионат Австралии. В июне – «Ролан Гаррос». В июле – «Уимблдон».
Что нужно знать о его финальном матче на US Open против Медведева:
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