Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж

Откуда появилось название Большого шлема?

Название Большого шлема в теннисе тесно связано с карточной игрой бридж. В ней есть два хода, которые называются Малый шлем (партнеры заказали и взяли 12 взяток) и Большой шлем (партнеры заказали и взяли 13 взяток). Взятки – единица определения результата контракта, состоящая из четырех карт в порядке очередности по одной от каждого игрока. Контракт – обязанность пары взять определенное число взяток.

Проще говоря, Большой шлем в бридже – получение всех 13 взяток. В другие виды спорта это определение перешло в значении победить во всех турниров из какой-либо комбинации. Так было сначала в гольфе. Потом – в теннис.

Связь теннисного Большого шлема и Большого шлема из бриджа подтверждает официальный сайт US Open. На нем есть текст об истории Большого шлема. Полный текст вы можете прочитать здесь. Главные моменты из одного отрывка:

• В 1938 году Дон Бадж стал первым, кто выиграл Большой шлем.

• Впервые термин «Большой шлем» появился в 1933-м. Джек Кроуфорд с тремя победами на предыдущих турнирах (Австралия, Франция, «Уимблдон») вышел в финал Открытого чемпионата США. Там он встречался с Фредом Перри и проиграл. Журналист The New York Times Джон Киран писал: «Если бы Кроуфорд сегодня победил Перри, это было бы что-то вроде победы в турнире Большого шлема в теннисе».

• Киран увлекался бриджем. А официальный сайт US Open ссылается на информацию из Ultimate Tennis Encyclopedia авторства Бада Коллинза.