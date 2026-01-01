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Новак Джокович
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Новак Джокович
Дата рождения
22 мая 1987 г.
Достижения
Рекордсмен по количеству недель на 1-й строчке рейтинга ATP
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