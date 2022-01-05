Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы
Australian Open стартует только 17 января, но уже сейчас, почти за две недели до начала турнира, случился скандал.
4 января – Новак Джокович, который не ставил вакцину, получил разрешение на въезд в Австралию.
5 января – Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна.
Джокович – ярый антиваксер. Кажется, его вообще не пугает коронавирус
Летом-2020, когда первая волна коронавируса только начала спадать, Джокович попал в странную историю. Он организовал 10-дневный турнир Adria Tour. На нем ни зрители, ни сами теннисисты не соблюдали никаких мер безопасности. Как результат – куча зараженных ковидом, в том числе и сам Джокович.
Об этом случае мы подробно писали здесь:
Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля
Еще до этого он говорил: «Лично я против вакцинации. Я не хочу, чтобы меня кто-то заставлял сделать вакцину ради путешествий. Но если это станет обязательным, что-то изменится. Придется принять решение. Но у меня свои мысли по поводу вакцинации».
Потом он объяснил причину, почему он против вакцинации: «Очевидно, что многие СМИ вырвали фразу из контекста. Но да, я действительно против вакцинации, потому что не хочу, чтобы в мое тело что-то вводили». В том же интервью он сказал, что с удовольствием бы организовал Adria Tour с той же защитой от ковида (то есть с нулевой), если бы у него была такая возможность.
Еще позже он публично усомнился в эффективности доступных вакцин, поскольку они не спасают на 100% людей от вируса:
«Я не могу точно доверять людям и вакцинам, которые предлагают нам, потому что боюсь за свое здоровье. Я не чувствую себя в безопасности в обществе, в котором людям ради получения всех прав навязывают неизвестный препарат. У меня нет понимания, сможет ли он защитить меня от вируса».
Австралия – одна из самых жестких стран в плане мер безопасности для приезжих. Но Джокович (безуспешно) обошел их
Австралия ужесточила правила для въезжающих на территорию страны. Вот перечень:
- Каждый въезжающий должен переждать 14-дневный карантин в одном и том же месте. Правила карантина устанавливает каждый штат.
- Вакцинированные туристы (только определенными вакцинами, в список которых не входит «Спутник») имеют право на укороченный период карантина.
- В течение всего периода карантина люди должны сдать несколько ПЦР-тестов. Если они все будут отрицательными, штаты впускают людей на свою территорию.
В карантинных ограничениях есть некоторые формальности. Например, гражданам с медицинским отводом от вакцинации требуется соответствующая виза. Джокович был в числе тех, кто въехал в Австралию с медотводом. И дальше есть две проблемы.
Первая – никто не знает, какой медотвод у Джоковича. У людей есть право на него, если:
- Они переболели ковидом за последние полгода.
- Есть серьезная болезнь.
- Они госслужащие, въезжающие в Австралию с дипломатической миссией.
- Во время вакцинации люди представляют серьезную опасность для окружающих.
Кажется, у Джоковича есть только одна причина для медотвода – перенесенный ковид. Но известен только один случай его заражения, который был как раз во время турнира Adria Tour в 2020-м. О новом положительном тесте на ковид Джокович не сообщал. А организаторы Australian Open заявили, что не могут назвать причину его медицинского отвода. Зато сказали, что случай Джоковича рассматривали две комиссии.
Вторая проблема – он получил неправильную визу для медотвода. Это обнаружилось уже в аэропорту Мельбурна, где его развернули пограничники. По данным австралийского сайта b92, пограничники сначала задержали Джоковича из-за неправильной визы, а потом опрашивали про причину медотвода и не получили внятного ответа.
Что сейчас с Джоковичем?
Организаторы Australian Open еще в ноябре объявили, что на турнире сыграют только вакцинированные спортсмены. И Джоковичу не нравилось это: «Не знаю, почему вакцина является важной причиной не играть на турнире. Она, как и любое заболевание, способно навредить организму. Поэтому я думаю, что Australian Open нужно пересмотреть мнение на этот счет».
Сложность ситуации в том, что на границах Австралии действует федеральный контроль. Поэтому Джоковича сейчас не впускают на территорию Мельбурна. Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сказала: «Любой человек, желающий въехать в Австралию, должен следовать нашим строгим правилам пересечения границы. Хотя правительство штата Виктория и Tennis Australia могут разрешить невакцинированному игроку участие в Australian Open, контроль на границе осуществляется федеральными властями.
Если прибывающий человек не вакцинирован, он обязан предоставить доказательства того, что по медицинским причинам не может пройти вакцинацию».
Может ли Джокович пропустить Australian Open? Кажется, да. Во всяком случае об этом прямо сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон: «Если человек приедет в нашу страну без вакцины и весомого повода для медицинского отвода, то он сразу же вернется домой на ближайшем самолете. Это касается всех».
Пока Новак Джокович сидит в аэропорту, волнуется его отец:
«Я понятия не имею, что происходит. Они держат моего сына в плену шесть часов. Это уже борьба за свободу, а не только за Новака. Идет борьба за весь мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы соберемся на улицах».
Президент Сербии Александр Вукич сказал: «Только что поговорил с Новаком по телефону. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что наши власти примут все необходимые меры. Унижение лучшего теннисиста в мире будет остановлено в ближайшее время. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. Новак силен, и мы это прекрасно знаем».
UPD: Age пишет, что пограничники Мельбурна аннулировали визу Джоковича. Его должны депортировать из страны, но Джокович и его адвокаты подали апелляцию.