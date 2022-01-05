Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы

Джокович – ярый антиваксер. Кажется, его вообще не пугает коронавирус

Летом-2020, когда первая волна коронавируса только начала спадать, Джокович попал в странную историю. Он организовал 10-дневный турнир Adria Tour. На нем ни зрители, ни сами теннисисты не соблюдали никаких мер безопасности. Как результат – куча зараженных ковидом, в том числе и сам Джокович.

Об этом случае мы подробно писали здесь:

Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля

Еще до этого он говорил: «Лично я против вакцинации. Я не хочу, чтобы меня кто-то заставлял сделать вакцину ради путешествий. Но если это станет обязательным, что-то изменится. Придется принять решение. Но у меня свои мысли по поводу вакцинации».

Потом он объяснил причину, почему он против вакцинации: «Очевидно, что многие СМИ вырвали фразу из контекста. Но да, я действительно против вакцинации, потому что не хочу, чтобы в мое тело что-то вводили». В том же интервью он сказал, что с удовольствием бы организовал Adria Tour с той же защитой от ковида (то есть с нулевой), если бы у него была такая возможность.

Еще позже он публично усомнился в эффективности доступных вакцин, поскольку они не спасают на 100% людей от вируса:

«Я не могу точно доверять людям и вакцинам, которые предлагают нам, потому что боюсь за свое здоровье. Я не чувствую себя в безопасности в обществе, в котором людям ради получения всех прав навязывают неизвестный препарат. У меня нет понимания, сможет ли он защитить меня от вируса».