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#Новак Джокович #коронавирус #Теннис

Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля

23 июня, 19:35
Илья Егоров

За 10 дней турнира Adria Tour, который Джокович организовал на Балканах:

21 июня: заразился теннисист Григор Димитров.

22 июня: еще один теннисист Борн Чорич сказал, что сдал положительный тест на коронавирус.

23 июня: то же самое у Виктора Троицки и его жены.

24 июня: затем – сам Джокович и его жена.

Xinhua/Global Look Press

Вот слова Джоковича:

«К сожалению, вирус еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений и все быстро восстановятся».

На турнире Джоковича нет вообще никакой защиты от коронавируса: трибуны забиты, а теннисисты вовсю контактируют

До начала турнира Джокович организовал футбольный матч. Там были зрители и обнимашки, но не было никакой социальной дистанции.

Вот товарищеский матч по баскетболу. Тоже много зрителей и контактов.

Теперь к теннисному турниру. Так выглядели трибуны во время матчей в Белграде.

Xinhua/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

В масках только небольшая часть зрителей. Никакого дистанцирования в полтора метра.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортсмены так же свободно контактировали: фотографировались, обнимались, давали друг другу пять.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Xinhua/Global Look Press

XinHua/Global Look Press

Сербские журналисты подходили к Джоковичу с вопросами о самоизоляции. Ответ:

«У нас ситуация не такая, как в других странах, вводятся иные меры, и очень трудно представить международные стандарты, касающиеся пандемии. Наши показатели были лучше по сравнению с некоторыми другими странами.

Нас можно критиковать и говорить, что это опасно, но, когда речь о здоровье, не мне решать, что правильно, а что – нет. Мы делаем то, что говорит сербское правительство, и, надеюсь, скоро соревнования вернутся».

Сначала сербские журналисты узнали о положительном тесте на коронавирус у баскетболиста «Партизана», который сыграл товарищеский матч с теннисистами в Белграде. Дальше уже заражались теннисисты.

Проблему замечали другие медийные люди.

• Бывшая 11-я ракетка мира Ализе Корне: «Глядя на фото с турнира, только одна я чувствовала, что что-то не так?»

• Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф: «Меня поражает, что на турнире не соблюдались никакие правила, и все это гордо транслировали на весь мир».

Xinhua/Global Look Press

Джокович и коронавирус: не хотел сдавать тест после первого заражения на турнире, до этого высказывался против прививок

После объявлени о заражении Димитрова Джокович отказывался сдавать тест на коронавирус. Потом пришлось. Сразу после получения результатов он объявил, что чувствует себя нормально и уходит на двухнедельную самоизоляцию.

В апреле The Guardian спросил у Джоковича, будет ли он прививаться, если это станет гарантом для участия на крупных турнирах. Джокович сказал:

«Лично я против вакцинации. Не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку ради возможности путешествовать. Но если это станет обязательным, я должен принять решение».

Кстати, жена Джоковича – фанатка конспирологии. Она публиковала в инстаграме видео (мы об этом уже писали), что коронавирус появился из-за тестов вышек 5G. Напоминание: это антинаучный бред и ложь.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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