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Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля
За 10 дней турнира Adria Tour, который Джокович организовал на Балканах:
21 июня: заразился теннисист Григор Димитров.
22 июня: еще один теннисист Борн Чорич сказал, что сдал положительный тест на коронавирус.
23 июня: то же самое у Виктора Троицки и его жены.
24 июня: затем – сам Джокович и его жена.
Вот слова Джоковича:
«К сожалению, вирус еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений и все быстро восстановятся».
На турнире Джоковича нет вообще никакой защиты от коронавируса: трибуны забиты, а теннисисты вовсю контактируют
До начала турнира Джокович организовал футбольный матч. Там были зрители и обнимашки, но не было никакой социальной дистанции.
Вот товарищеский матч по баскетболу. Тоже много зрителей и контактов.
Теперь к теннисному турниру. Так выглядели трибуны во время матчей в Белграде.
В масках только небольшая часть зрителей. Никакого дистанцирования в полтора метра.
Спортсмены так же свободно контактировали: фотографировались, обнимались, давали друг другу пять.
Сербские журналисты подходили к Джоковичу с вопросами о самоизоляции. Ответ:
«У нас ситуация не такая, как в других странах, вводятся иные меры, и очень трудно представить международные стандарты, касающиеся пандемии. Наши показатели были лучше по сравнению с некоторыми другими странами.
Нас можно критиковать и говорить, что это опасно, но, когда речь о здоровье, не мне решать, что правильно, а что – нет. Мы делаем то, что говорит сербское правительство, и, надеюсь, скоро соревнования вернутся».
Сначала сербские журналисты узнали о положительном тесте на коронавирус у баскетболиста «Партизана», который сыграл товарищеский матч с теннисистами в Белграде. Дальше уже заражались теннисисты.
Проблему замечали другие медийные люди.
• Бывшая 11-я ракетка мира Ализе Корне: «Глядя на фото с турнира, только одна я чувствовала, что что-то не так?»
• Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф: «Меня поражает, что на турнире не соблюдались никакие правила, и все это гордо транслировали на весь мир».
Джокович и коронавирус: не хотел сдавать тест после первого заражения на турнире, до этого высказывался против прививок
После объявлени о заражении Димитрова Джокович отказывался сдавать тест на коронавирус. Потом пришлось. Сразу после получения результатов он объявил, что чувствует себя нормально и уходит на двухнедельную самоизоляцию.
В апреле The Guardian спросил у Джоковича, будет ли он прививаться, если это станет гарантом для участия на крупных турнирах. Джокович сказал:
«Лично я против вакцинации. Не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку ради возможности путешествовать. Но если это станет обязательным, я должен принять решение».
Кстати, жена Джоковича – фанатка конспирологии. Она публиковала в инстаграме видео (мы об этом уже писали), что коронавирус появился из-за тестов вышек 5G. Напоминание: это антинаучный бред и ложь.