Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля

Вот слова Джоковича:

«К сожалению, вирус еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений и все быстро восстановятся».

На турнире Джоковича нет вообще никакой защиты от коронавируса: трибуны забиты, а теннисисты вовсю контактируют

До начала турнира Джокович организовал футбольный матч. Там были зрители и обнимашки, но не было никакой социальной дистанции.