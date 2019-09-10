Теннис - царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
SportTechie вышел с текстом об аналитике и технологиях в теннисе. Мы перевели для вас важнейшие моменты из материала и рассказали, как именно два важнейших компонента влияют на топовых игроков.
Благодаря статистике Джокович поменял подход к тренировкам
Процент побед Джоковича на 2010 год – 79%. Процент побед Джоковича на 2011-й – 90%. Он давно говорил, что пользуется статистикой (так Джокович определяет не только подготовку к своему турниру, но и собственный режим) – за счет этого ему удалось поднять планку.
«Это как домашняя работа. Каждую неделю я погружаюсь в цифры, которые помогают мне понять стиль моей же игры. Знаю, что статистикой, как и я, пользуются многие теннисисты. Уверен, в будущем ею будут пользоваться все», – говорит Джокович.
В 2010-м Джокович обнаружил, что проигрывает матчи из-за того, что не очень много двигается (привет цифрам, полученным благодаря специальным приборам). Джокович не только изменил тренировки, сделав значительный упор на беговые упражнения, но и перешел на безглютеновую диету (об этом он даже написал книгу), чтобы идеально подготовить свое тело к глобальным изменениям.
Дополнительные перемены Джоковича в отношении к теннису:
- Изменение техники подачи. Так процент выигранных подач увеличился с 73% до 81%.
- После каждого турнира Новак стал обговаривать все моменты с одним из тренеров (у него есть образование психолога) из своего штаба. Так он легче переносил стрессы и другие проблемные моменты. Это сказалось на общем настрое Джоковича и позволило ему больше выкладываться на тренировках и матчах.
«Я получаю так много информации о своей игре, что стал внимательным к каждой детали. Я замечаю каждую незначительную ошибку. Все это – идеальная взаимосвязь тела, разума и дополнительной помощи. Компьютеры помогают подготовиться к соревнованиям. Люди же расслабляют и внушают веру в себя», – отмечает Джокович.
Продвинутой статистикой пользуется Плишкова и Надаль: они мониторят не только себя, но и соперников
SportTechie поместил Каролину Плишкову и Рафаэля Надаля в отдельную категорию по одному признаку: благодаря статистике они не только разбирают свои действия в матчах, но и прогнозируют выступления будущих соперников.
Плишкова, третья ракетка мира по рейтингу WTA и клиент аналитической компании Tennis Analytics, подтверждает это: «Я использую статистику, чтобы узнать больше не только о сопернике, но и о себе. Цифры не лгут. В конце концов это все идет на пользу – так ты можешь совершенствовать свой стиль игры».
Перед стартом US Open-2019 Роджер Федерер сказал: «Надаль – мастер подач. У каждого теннисиста есть сильная сторона. У Надаля – это именно подачи. Думаю, в этом он сильнейший по всему миру».
Федерер не случайно заострил внимание на подачах Надаля. В финальном матче против Медведева Рафа подтвердил этот тезис: к примеру, в пятом сете Надаль трижды уничтожал Медведева на его же подаче.
Надаль давно знает об этой фишке. Он несколько лет совершенствовал технику движения благодаря цифрам, попавшимся его с подробных отчетов.
«Статистика показала, что я выигрываю в два раза больше подач, когда бью не на силу, а с целью начать розыгрыш. В моих тренировках много упражнений на выносливость. Таким образом я чувствую себя комфортнее при длительных розыгрышах даже под конец матчей. Еще я внимательно смотрю, как мои оппоненты действуют на подачах. Это помогает мне определить нужную стратегию», – говорил Надаль.
Раньше статистикой и технологиями не пользовался никто, сейчас в топ-50 вряд ли есть игрок, отказавшийся от этого
Tennis Australia – знаменитая организация, занимающаяся аналитикой в теннисе. Она исследует и готовит отчеты не только по движению и километражу каждого игрока. Так же она изучает технику, силу удара, приемы теннисистов в зависимости от их запросов и и запросов их тренеров.
Для этого аналитики Tennis Australia работают с помощью передовых инновационных технологий: GPS-датчиков, считывающих важнейшие жизненные показатели тела спортсмена. Последнее новшество TA – анализ энергетического состояния теннисиста, способное показать: сколько времени он проведет на корте при пиковых возможностях тела.
В штабе Tennis Australia с 2008 года работает Даррен Маккарти, один из самых знаменитых аналитиков по всему миру. «В начале десятилетия теннис был в низу рейтинга всех видов спорта по использованию аналитики и продвинутых технологий. Тогда, наверное, хуже тенниса в этом плане был только бокс. Теннис отставал от популярных видов спорта, футбола, баскетбола и хоккея. Но сейчас он значительно вырос», – отмечал Маккарти.
Tennis Australia давно сотрудничает с Australian Open. Сейчас компания считывает статистику по всем ведущим мировым турнирам. А помогает ей в этом IBM, один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, лидер в сфере IT-сервисов.
Одна из последних совместных разработок – сервис, позволяющий отследить, число шагов и скорость перемещения, при которых теннисист меняет направление движения во время матча. Еще один важный прибор – «Ястребиный глаз» (в США разработку называют «Coach Advisor»), он анализирует состояние тела игрока (например, перепады энергии, в ваттах, сокращение важнейших мышц).
«Ястребиный глаз» – мощнейшая инновационная технология, – говорит Мартин Блэкман, глава USTA. – Она не только даст подробный отчет по действиям игрока, но и поможет избежать внезапных травм».
Даррен Маккарти все еще считает, что по объему перерабатываемой информации теннис сильно отстает от других видов спорта. «В защиту тенниса могу сказать: это не командный вид спорта, а индивидуальный. Мы работаем над тем, чтобы он был доступнее, безопаснее и приносил большее удовольствие. Сейчас наша работа, все эти цифры и данные, – это больше искусство, в которой важны все мелочи, а не наука», – говорит Маккарти.