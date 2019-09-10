Теннис - царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу

Надаль давно знает об этой фишке. Он несколько лет совершенствовал технику движения благодаря цифрам, попавшимся его с подробных отчетов.

«Статистика показала, что я выигрываю в два раза больше подач, когда бью не на силу, а с целью начать розыгрыш. В моих тренировках много упражнений на выносливость. Таким образом я чувствую себя комфортнее при длительных розыгрышах даже под конец матчей. Еще я внимательно смотрю, как мои оппоненты действуют на подачах. Это помогает мне определить нужную стратегию», – говорил Надаль.

Раньше статистикой и технологиями не пользовался никто, сейчас в топ-50 вряд ли есть игрок, отказавшийся от этого

Tennis Australia – знаменитая организация, занимающаяся аналитикой в теннисе. Она исследует и готовит отчеты не только по движению и километражу каждого игрока. Так же она изучает технику, силу удара, приемы теннисистов в зависимости от их запросов и и запросов их тренеров.

Для этого аналитики Tennis Australia работают с помощью передовых инновационных технологий: GPS-датчиков, считывающих важнейшие жизненные показатели тела спортсмена. Последнее новшество TA – анализ энергетического состояния теннисиста, способное показать: сколько времени он проведет на корте при пиковых возможностях тела.

В штабе Tennis Australia с 2008 года работает Даррен Маккарти, один из самых знаменитых аналитиков по всему миру. «В начале десятилетия теннис был в низу рейтинга всех видов спорта по использованию аналитики и продвинутых технологий. Тогда, наверное, хуже тенниса в этом плане был только бокс. Теннис отставал от популярных видов спорта, футбола, баскетбола и хоккея. Но сейчас он значительно вырос», – отмечал Маккарти.

Tennis Australia давно сотрудничает с Australian Open. Сейчас компания считывает статистику по всем ведущим мировым турнирам. А помогает ей в этом IBM, один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, лидер в сфере IT-сервисов.